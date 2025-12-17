$42.180.06
Рубрики
ЕС днлает откат по запрету на бензиновые и дизельные автомобили с 2035 года: что предусматривается

Киев • УНН

 • 1094 просмотра

Европейский Союз отказался от полного запрета на продажу новых бензиновых и дизельных автомобилей с 2035 года. Автопроизводители смогут продавать ограниченное количество таких транспортных средств при условии компенсации выбросов углеродными кредитами.

ЕС днлает откат по запрету на бензиновые и дизельные автомобили с 2035 года: что предусматривается

Европейский Союз ослабил запланированный на 2035 год запрет на продажу новых бензиновых и дизельных автомобилей, отказавшись от флагманской климатической меры, что направлено на поддержку автомобильной промышленности, пострадавшей от сокращения рабочих мест, закрытия заводов и жесткой глобальной конкуренции, пишет УНН со ссылкой на RFI.

Детали

Это изменение позволяет автопроизводителям продолжать продавать ограниченное количество загрязняющих воздух транспортных средств после 2035 года при условии, что они компенсируют дополнительные выбросы с помощью углеродных кредитов. Первоначальный запрет, одобренный в 2023 году, требовал, чтобы все новые автомобили, проданные с этой даты, были с нулевым уровнем выбросов.

ЕС одобрил запрет новых автомобилей с двигателем внутреннего сгорания с 2035 года28.10.22, 15:22 • 204408 просмотров

Ответственный за промышленность в ЕС Стефан Сежурне заявил, что блок не отказывается от своих климатических целей, представив то, что он назвал "спасательным кругом" для европейских автопроизводителей.

"Европейская комиссия выбрала подход, который является одновременно прагматичным и соответствует ее климатическим целям", - сказал Сежурне.

Это решение было принято после месяцев лоббирования производителями и несколькими правительствами ЕС во главе с Германией, которые утверждали, что переход на электромобили был медленнее, чем ожидалось, и оставил Европу уязвимой для конкуренции со стороны Китая.

Автопроизводители требуют от ЕС ослабить "жесткий" запрет на бензиновые авто с 2035 года - FT08.10.25, 16:38 • 3556 просмотров

По данным отрасли, чуть более 16% новых автомобилей, проданных за первые девять месяцев 2025 года, были электрическими.

Углеродные кредиты

Согласно пересмотренному плану, автопроизводители смогут продавать бензиновые, дизельные и гибридные автомобили после 2035 года, компенсируя свои выбросы двумя способами.

Один предусматривает использование низкоуглеродной стали, произведенной в ЕС, в производстве автомобилей. Другой зависит от количества биотоплива и так называемого электронного топлива, ежегодно размещаемого на рынке энергетическими компаниями.

В европейской автомобильной промышленности работает почти 14 миллионов человек, и на нее приходится около 7% экономического производства блока. Автопроизводители предупреждали, что высокие затраты и неравномерно размещенные сети зарядки замедлили потребительский спрос на электромобили.

Канцлер Германии Фридрих Мерц приветствовал этот сдвиг, назвав его шагом в правильном направлении. "Большая открытость к технологиям и большая гибкость - это правильные шаги", - заявил он в своем заявлении, добавив, что Берлин детально изучит предложения.

Франция сопротивляется

Франция раскритиковала это решение и заявила, что попытается остановить его, когда пакет будет представлен государствам-членам ЕС на утверждение.

"Мы сожалеем о гибкости, предоставленной для автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, - сказала министр окружающей среды Франции Моник Барбут. - Мы сделаем все возможное, чтобы эту гибкость отменили".

Испания, Франция и страны Северной Европы предупреждали, что ослабление запрета рискует замедлить переход на электромобили и сдерживать инвестиции. Greenpeace обвинил ЕС в "развороте", заявив, что он "хлещет мертвую лошадь", перенаправляя деньги от электромобилей.

"Эта отсталая промышленная политика - плохая новость для рабочих мест, качества воздуха и климата", - сказал Мартин Кайзер, исполнительный директор группы в Германии.

Критики во Франции также предупреждают, что ослабление запрета рискует оставить Европу позади, поскольку другие регионы ускоряют переход на электромобили.

Трамп объявил об отмене требований к бензиновым автомобилям времен Байдена04.12.25, 09:08 • 3976 просмотров

"Утверждать, что рабочие места и инновации завтрашнего дня все еще зависят от дизельных или бензиновых двигателей, когда остальной мир начал промышленную гонку к аккумуляторам и электромобилям, означает обрекать французскую и европейскую автомобильную промышленность на упадок", - сказал Нил Макароф, директор парижского аналитического центра Strategic Perspectives, AFP.

Помощь электромобилям

Наряду с изменениями Европейская комиссия обнародовала меры, которые помогут автопроизводителям достичь целевых показателей выбросов до 2035 года. К ним относятся "суперкредиты" для небольших, доступных электромобилей, произведенных в ЕС, которые будут учитываться в большей степени при расчете выбросов автопарка.

Средние и крупные компании также будут обязаны сделать экологичнее свои автопарки, на которые приходится около 60% продаж новых автомобилей в Европе. По меньшей мере 30% новых транспортных средств, приобретенных фирмами, должны иметь нулевой или низкий уровень выбросов, с более высокими целевыми показателями для более богатых стран.

ЕС также пообещал предоставить 1,5 миллиарда евро беспроцентных займов для поддержки европейских производителей аккумуляторов. Согласно данным ЕС, автомобильный транспорт составляет около 20% общих выбросов Европы, приводящих к потеплению планеты, причем большую часть этой суммы составляют автомобили.

BYD увеличивает гарантию на аккумуляторы электрокаров, превосходя Tesla16.12.25, 08:40 • 2426 просмотров

Юлия Шрамко

