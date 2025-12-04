Трамп объявил об отмене требований к бензиновым автомобилям времен Байдена

Президент США Дональд Трамп объявил в среду об отмене федеральных стандартов топливной экономичности времен своего предшественника Джо Байдена, значительно ослабляя требования по топливной эффективности для десятков миллионов новых бензиновых автомобилей и легких грузовиков, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Это знаменует собой очередной шаг президента США по отмене нормативов загрязнения окружающей среды и федеральной поддержки экологически чистых транспортных средств и возобновляемых источников энергии. Сжигание бензина вносит значительный вклад в глобальное потепление, а транспорт является крупнейшим источником выбросов парниковых газов в Соединенных Штатах, пишет издание.

"Мы официально отменяем смехотворно обременительные, на самом деле ужасные стандарты "Cafe" Джо Байдена, которые устанавливали дорогие ограничения, - сказал Трамп в заявлении в Овальном кабинете, где его окружали руководители автомобильных компаний, включая генеральных директоров Ford и Stellantis. - Это оказывало огромное давление на рост цен на автомобили в сочетании с безумным мандатом на электромобили".

Стандарты средней корпоративной топливной экономичности (Cafe), впервые установленные в 1975 году, устанавливают средние целевые показатели топливной экономичности для новых автомобилей и с годами ужесточались, чтобы сделать автомобили более топливоэффективными, отмечает издание.

Администрация Байдена предложила незначительное повышение требований к транспортным средствам, которыми управляет большинство американцев, в рамках усилий по продвижению электромобилей и решению чрезвычайной климатической проблемы. Джо Байден требовал от автопроизводителей повысить топливную эффективность легковых автомобилей и легких грузовиков до примерно 50 миль на галлон к 2031 году.

Сейчас Трамп отменяет это, ослабляя регуляторное давление на автопроизводителей по контролю загрязнения от бензиновых автомобилей и грузовиков. По данным Национальной администрации безопасности дорожного движения, предложенные им стандарты будут требовать, чтобы автомобили проезжали около 34 миль на галлон к 2031 году.

Объявление в среду знаменует собой последние действия администрации Трампа по отмене политики времен Байдена, которая поощряла использование более экологичных транспортных средств, включая ослабление правил выбросов автомобилей, отмену штрафов для автопроизводителей, не соответствующих федеральным стандартам пробега, и прекращение потребительских кредитов до 7500 долларов на покупку электромобилей.

Трамп, который называет климатический кризис "мистификацией" и чья администрация переживает кризис стоимости жизни, заявил, что стремится ослабить правила, чтобы сделать новые автомобили более доступными. "Эти правила позволят автопроизводителям производить транспортные средства, которые американцы хотят покупать, а не те, которые хотят, чтобы они производили Джо Байден и [бывший министр транспорта Пит] Буттиджедж, - сказал его министр транспорта Шон Даффи, который также был в Овальном кабинете. - Это важно для рабочих мест в Америке. Чем больше автомобилей мы продаем, тем больше рабочих мест у нас будет в этой стране".

Отмена программы "Cafe" "заставит автомобили сжигать больше бензина, а американские семьи сжигать больше денег", заявила Кэтрин Гарсия, директор программы Clean Transportation for All в клубе Sierra Club.

Дэн Бекер, директор кампании Safe Climate Transport центра Center for Biological Diversity, сказал, что действующие стандарты эффективности мотивировали автопроизводителей производить автомобили, которые используют меньше бензина, экономя деньги потребителей на заправках. "Действия Трампа будут способствовать разрушительному использованию нефти Америкой, одновременно тормозя нас в гонке зеленых технологий против… иностранных автопроизводителей, - добавил он. - Автомобильная промышленность использует это правило, чтобы загнать себя обратно в привычную колею, не сумев конкурировать".

