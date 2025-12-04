Трамп объявил об отмене требований к бензиновым автомобилям времен Байдена

$42.200.13
49.180.13
ukenru
3 декабря, 23:09 • 11820 просмотра
Виткофф и Кушнер встретятся с Умеровым 4 декабря - AP
3 декабря, 21:56 • 19228 просмотра
"Я не знаю, что будет делать кремль": Трамп прокомментировал встречу американских переговорщиков с путиным
Эксклюзив
3 декабря, 16:02 • 23641 просмотра
Это уже не слепой «камикадзе», а платформа, которую можно подвести к цели в реальном времени: эксперт о модернизации «шахедов»Video
Эксклюзив
3 декабря, 15:15 • 34005 просмотра
Рада приняла госбюджет на 2026 год: что это значит для экономики и курса валют
3 декабря, 13:24 • 38973 просмотра
ЕС предлагает покрыть две трети потребности Украины в финансировании на два года - €90 млрд: фон дер Ляйен разъяснила два варианта решения
3 декабря, 13:22 • 23843 просмотра
ВР приняла Бюджет на 2026 год
3 декабря, 11:38 • 27480 просмотра
Пять стран объявили о новых пакетах PURL на американское оружие для Украины, две - о практической помощи: сколько выделили
3 декабря, 09:59 • 25487 просмотра
Зеленский анонсировал встречи Умерова и Гнатова с советниками европейских лидеров в Брюсселе, затем - подготовка встречи с представителями Трампа
Эксклюзив
3 декабря, 09:21 • 25507 просмотра
Нардеп: в проект Госбюджета было подано более 3 тысяч поправок, но большинство не было учтено
3 декабря, 03:01 • 30715 просмотра
Евросоюз согласовал полный запрет на импорт российского газа до конца 2027 года - Совет ЕС
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+5°
1м/с
98%
757мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Папа Римский Франциск завещал деньги на покупку машин скорой помощи Украине3 декабря, 22:52 • 11582 просмотра
Германия вводит 10-летний запрет на гражданство за подделку языковых сертификатов4 декабря, 00:40 • 11929 просмотра
оккупанты отказывают в неотложной помощи жителям Скадовска из-за отсутствия прописки4 декабря, 00:57 • 10393 просмотра
"Церемониться не будем, ждем приказа": Кадыров поддержал заявление путина о возможной войне с Европой03:50 • 7644 просмотра
В Рио-де-Жанейро зацвели редкие пальмы, цветущие лишь раз в жизни05:23 • 5738 просмотра
публикации
Дело по системам вооружения Ми-8МТ: два вертолета вернули в армию небоеспособнымиPhoto06:30 • 2556 просмотра
ЕС предлагает покрыть две трети потребности Украины в финансировании на два года - €90 млрд: фон дер Ляйен разъяснила два варианта решения3 декабря, 13:24 • 38973 просмотра
В Украине запускают "Волшебный экспресс": кто и как может приобрести билеты на уикенд к святому Николаю3 декабря, 11:34 • 39373 просмотра
"Невада-Самара" и махинации на госзакупках: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 2Photo3 декабря, 06:30 • 55045 просмотра
"3000 км по Украине": стартовал первый этап программы - как оформить билеты за километры2 декабря, 16:58 • 57257 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Стив Уиткофф
Рустем Умеров
Линдси Грэм
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Индия
Китай
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит1 декабря, 10:58 • 61788 просмотра
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет бракаPhotoVideo1 декабря, 08:53 • 64875 просмотра
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 119122 просмотра
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 92563 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 108207 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Хранитель
Ми-8
Facebook

Трамп объявил об отмене требований к бензиновым автомобилям времен Байдена

Киев • УНН

 • 216 просмотра

Дональд Трамп отменяет федеральные стандарты топливной экономичности, установленные администрацией Байдена, что ослабляет требования к топливной эффективности бензиновых автомобилей. Это решение снижает необходимую топливную эффективность до 34 миль на галлон к 2031 году вместо 50 миль на галлон.

Трамп объявил об отмене требований к бензиновым автомобилям времен Байдена

Президент США Дональд Трамп объявил в среду об отмене федеральных стандартов топливной экономичности времен своего предшественника Джо Байдена, значительно ослабляя требования по топливной эффективности для десятков миллионов новых бензиновых автомобилей и легких грузовиков, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Подробности

Это знаменует собой очередной шаг президента США по отмене нормативов загрязнения окружающей среды и федеральной поддержки экологически чистых транспортных средств и возобновляемых источников энергии. Сжигание бензина вносит значительный вклад в глобальное потепление, а транспорт является крупнейшим источником выбросов парниковых газов в Соединенных Штатах, пишет издание.

"Мы официально отменяем смехотворно обременительные, на самом деле ужасные стандарты "Cafe" Джо Байдена, которые устанавливали дорогие ограничения, - сказал Трамп в заявлении в Овальном кабинете, где его окружали руководители автомобильных компаний, включая генеральных директоров Ford и Stellantis. - Это оказывало огромное давление на рост цен на автомобили в сочетании с безумным мандатом на электромобили".

Стандарты средней корпоративной топливной экономичности (Cafe), впервые установленные в 1975 году, устанавливают средние целевые показатели топливной экономичности для новых автомобилей и с годами ужесточались, чтобы сделать автомобили более топливоэффективными, отмечает издание.

Администрация Байдена предложила незначительное повышение требований к транспортным средствам, которыми управляет большинство американцев, в рамках усилий по продвижению электромобилей и решению чрезвычайной климатической проблемы. Джо Байден требовал от автопроизводителей повысить топливную эффективность легковых автомобилей и легких грузовиков до примерно 50 миль на галлон к 2031 году.

Сейчас Трамп отменяет это, ослабляя регуляторное давление на автопроизводителей по контролю загрязнения от бензиновых автомобилей и грузовиков. По данным Национальной администрации безопасности дорожного движения, предложенные им стандарты будут требовать, чтобы автомобили проезжали около 34 миль на галлон к 2031 году.

Объявление в среду знаменует собой последние действия администрации Трампа по отмене политики времен Байдена, которая поощряла использование более экологичных транспортных средств, включая ослабление правил выбросов автомобилей, отмену штрафов для автопроизводителей, не соответствующих федеральным стандартам пробега, и прекращение потребительских кредитов до 7500 долларов на покупку электромобилей.

Трамп, который называет климатический кризис "мистификацией" и чья администрация переживает кризис стоимости жизни, заявил, что стремится ослабить правила, чтобы сделать новые автомобили более доступными. "Эти правила позволят автопроизводителям производить транспортные средства, которые американцы хотят покупать, а не те, которые хотят, чтобы они производили Джо Байден и [бывший министр транспорта Пит] Буттиджедж, - сказал его министр транспорта Шон Даффи, который также был в Овальном кабинете. - Это важно для рабочих мест в Америке. Чем больше автомобилей мы продаем, тем больше рабочих мест у нас будет в этой стране".

Отмена программы "Cafe" "заставит автомобили сжигать больше бензина, а американские семьи сжигать больше денег", заявила Кэтрин Гарсия, директор программы Clean Transportation for All в клубе Sierra Club.

Дэн Бекер, директор кампании Safe Climate Transport центра Center for Biological Diversity, сказал, что действующие стандарты эффективности мотивировали автопроизводителей производить автомобили, которые используют меньше бензина, экономя деньги потребителей на заправках. "Действия Трампа будут способствовать разрушительному использованию нефти Америкой, одновременно тормозя нас в гонке зеленых технологий против… иностранных автопроизводителей, - добавил он. - Автомобильная промышленность использует это правило, чтобы загнать себя обратно в привычную колею, не сумев конкурировать".

Трамп отменил указ Байдена о переходе США на электромобили22.01.25, 05:21 • 108652 просмотра

Юлия Шрамко

Новости МираАвто
Энергетика
Выборы в США
Шон Даффи
Дональд Трамп
Джо Байден
Соединённые Штаты