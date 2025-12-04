$42.200.13
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Трамп оголосив про скасування вимог до бензинових автомобілів часів Байдена

Київ • УНН

 • 10 перегляди

Дональд Трамп скасовує федеральні стандарти паливної економії, встановлені адміністрацією Байдена, що послаблює вимоги до паливної ефективності бензинових автомобілів. Це рішення знижує необхідну паливну ефективність до 34 миль на галон до 2031 року замість 50 миль на галон.

Трамп оголосив про скасування вимог до бензинових автомобілів часів Байдена

Президент США Дональд Трамп оголосив у середу про скасування федеральних стандартів паливної економії часів свого попередника Джо Байдена, значно послаблюючи вимоги щодо паливної ефективності для десятків мільйонів нових бензинових автомобілів і легких вантажівок, пише УНН з посиланням на The Guardian.

Деталі

Це знаменує собою черговий крок президента США щодо скасування нормативів забруднення навколишнього середовища та федеральної підтримки екологічно чистих транспортних засобів та відновлюваних джерел енергії. Спалювання бензину робить значний внесок у глобальне потепління, а транспорт є найбільшим джерелом викидів парникових газів у Сполучених Штатах, пише видання.

"Ми офіційно скасовуємо смішно обтяжливі, насправді жахливі стандарти "Cafe" Джо Байдена, які встановлювали дорогі обмеження, - сказав Трамп у заяві в Овальному кабінеті, де його оточували керівники автомобільних компаній, включаючи генеральних директорів Ford і Stellantis. - Це чинило величезний тиск на зростання цін на автомобілі в поєднанні з божевільним мандатом на електромобілі".

Стандарти середньої корпоративної паливної економії (Cafe), вперше встановлені в 1975 році, встановлюють середні цільові показники паливної економії для нових автомобілів і з роками посилювалися, щоб зробити автомобілі більш паливно-ефективними, зазначає видання.

Адміністрація Байдена запропонувала незначне підвищення вимог до транспортних засобів, якими керує більшість американців, у межах зусиль щодо просування електромобілів та вирішення надзвичайної кліматичної проблеми. Джо Байден вимагав від автовиробників підвищити паливну ефективність легкових автомобілів та легких вантажівок до приблизно 50 миль на галон до 2031 року.

Зараз Трамп скасовує це, послаблюючи регуляторний тиск на автовиробників щодо контролю забруднення від бензинових автомобілів та вантажівок. За даними Національної адміністрації безпеки дорожнього руху, запропоновані ним стандарти вимагатимуть, щоб автомобілі проїжджали близько 34 миль на галон до 2031 року.

Оголошення в середу знаменує собою останні дії адміністрації Трампа щодо скасування політики часів Байдена, яка заохочувала використання більш екологічних транспортних засобів, включаючи послаблення правил викидів автомобілів, скасування штрафів для автовиробників, які не відповідають федеральним стандартам пробігу, та припинення споживчих кредитів до 7500 доларів на купівлю електромобілів.

Трамп, який називає кліматичну кризу "містифікацією" та чия адміністрація переживає кризу вартості життя, заявив, що прагне послабити правила, щоб зробити нові автомобілі більш доступними. "Ці правила дозволять автовиробникам виробляти транспортні засоби, які американці хочуть купувати, а не ті, які хочуть, щоб вони виготовляли Джо Байден і [колишній міністр транспорту Піт] Буттіджедж, - сказав його міністр транспорту Шон Даффі, який також був в Овальному кабінеті. - Це важливо для робочих місць в Америці. Чим більше автомобілів ми продаємо, тим більше робочих місць у нас буде в цій країні".

Скасування програми "Cafe" "змусить автомобілі спалювати більше бензину, а американські сім'ї спалювати більше грошей", заявила Кетрін Гарсія, директорка програми Clean Transportation for All у клубі Sierra Club.

Ден Бекер, директор кампанії Safe Climate Transport центру Center for Biological Diversity, сказав, що чинні стандарти ефективності мотивували автовиробників виробляти автомобілі, які використовують менше бензину, заощаджуючи гроші споживачів на заправках. "Дії Трампа сприятимуть руйнівному використанню нафти Америкою, водночас гальмуючи нас у гонці зелених технологій проти… іноземних автовиробників, - додав він. - Автомобільна промисловість використає це правило, щоб загнати себе назад у звичну канаву, не зумівши конкурувати".

Трамп скасував указ Байдена про перехід США на електромобілі22.01.25, 05:21 • 108652 перегляди

Юлія Шрамко

