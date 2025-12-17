$42.180.06
Європарламент схвалив повну відмову від російського газу до кінця 2027 року
Розкрадання бюджетних коштів. Слідство вивчає причетність скандальної клініки Odrex
Фон дер Ляєн відкрила двері для спільного боргу ЄС для України замість російських активів
США готують нові санкції проти росії на випадок відмови путіна від мирної угоди - Bloomberg
Генштаб підтвердив ураження Слов'янського НПЗ у рф та інших об'єктів окупантів
Європа побоюється розширення війни у разі перемоги росії в Україні - WSJ
"Проблема ЄС не в Бельгії, а в Трампі": Politico дізналося про продовження тиску Вашингтона щодо російських активів
15 років позбавлення волі: вирок Януковичу набрав законної сили
Підсумки "Рамштайну-32": Україна отримала рекордні фінансові зобов'язання на 2026 рік та нові системи ППО
Україна повернула 45 громадян, яких утримували в пунктах тимчасового тримання іноземців у рф
ЄС відкочує заборону на бензинові та дизельні автомобілі з 2035 року: що передбачається

Київ • УНН

 • 438 перегляди

Європейський Союз відмовився від повної заборони продажу нових бензинових та дизельних автомобілів з 2035 року. Автовиробники зможуть продавати обмежену кількість таких транспортних засобів за умови компенсації викидів вуглецевими кредитами.

ЄС відкочує заборону на бензинові та дизельні автомобілі з 2035 року: що передбачається

Європейський Союз послабив заплановану на 2035 рік заборону на продаж нових бензинових та дизельних автомобілів, відмовившись від флагманського кліматичного заходу, на тлі намагання підтримати автомобільну промисловість, яка постраждала від скорочення робочих місць, закриття заводів та жорсткої глобальної конкуренції, пише УНН з посиланням на RFI.

Деталі

Ця зміна дозволяє автовиробникам продовжувати продавати обмежену кількість забруднюючих повітря транспортних засобів після 2035 року за умови, що вони компенсують додаткові викиди за допомогою вуглецевих кредитів. Початкова заборона, схвалена у 2023 році, вимагала, щоб усі нові автомобілі, продані з цієї дати, були з нульовим рівнем викидів.

ЄС схвалив заборону нових автомобілів з двигуном внутрішнього згоряння з 2035 року28.10.22, 15:22 • 204408 переглядiв

Відповідальний за промисловість у ЄС Стефан Сежурне заявив, що блок не відмовляється від своїх кліматичних цілей, представивши те, що він назвав "рятівним колом" для європейських автовиробників.

"Європейська комісія обрала підхід, який є одночасно прагматичним та відповідає її кліматичним цілям", - сказав Сежурне.

Це рішення було ухвалено після місяців лобіювання виробниками та кількома урядами ЄС на чолі з Німеччиною, які стверджували, що перехід на електромобілі був повільнішим, ніж очікувалося, і залишив Європу вразливою для конкуренції з боку Китаю.

Автовиробники вимагають від ЄС послабити "жорстку" заборону на бензинові авто з 2035 року08.10.25, 16:38 • 3556 переглядiв

За даними галузі, трохи більше ніж 16% нових автомобілів, проданих за перші дев'ять місяців 2025 року, були електричними.

Вуглецеві кредити

Згідно з переглянутим планом, автовиробники зможуть продавати бензинові, дизельні та гібридні автомобілі після 2035 року, компенсуючи свої викиди двома способами.

Один передбачає використання низьковуглецевої сталі, виробленої в ЄС, у виробництві автомобілів. Інший залежить від кількості біопалива та так званого електронного палива, що щорічно розміщується на ринку енергетичними компаніями.

В європейській автомобільній промисловості працює майже 14 мільйонів людей, і на неї припадає близько 7% економічного виробництва блоку. Автовиробники попереджали, що високі витрати та нерівномірно розміщені мережі зарядки уповільнили споживчий попит на електромобілі.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц привітав цей зсув, назвавши його кроком у правильному напрямку. "Більша відкритість до технологій та більша гнучкість - це правильні кроки", - заявив він у своїй заяві, додавши, що Берлін детально вивчить пропозиції.

Франція чинить опір

Франція розкритикувала це рішення та заявила, що спробує зупинити його, коли пакет буде представлено державам-членам ЄС на затвердження.

"Ми шкодуємо про гнучкість, надану для автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння, - сказала міністр навколишнього середовища Франції Монік Барбут. - Ми зробимо все можливе, щоб цю гнучкість скасували".

Іспанія, Франція та країни Північної Європи попереджали, що послаблення заборони ризикує уповільнити перехід на електромобілі та стримувати інвестиції. Greenpeace звинуватив ЄС у "розвороті", заявивши, що він "шмагає мертвого коня", перенаправляючи гроші від електромобілів.

"Ця відстала промислова політика - погана новина для робочих місць, якості повітря та клімату", - сказав Мартін Кайзер, виконавчий директор групи в Німеччині.

Критики у Франції також попереджають, що послаблення заборони ризикує залишити Європу позаду, оскільки інші регіони прискорюють перехід на електромобілі.

Трамп оголосив про скасування вимог до бензинових автомобілів часів Байдена04.12.25, 09:08 • 3976 переглядiв

"Стверджувати, що робочі місця та інновації завтрашнього дня все ще залежать від дизельних або бензинових двигунів, коли решта світу розпочала промислову гонку до акумуляторів та електромобілів, означає прирікати французьку та європейську автомобільну промисловість на занепад", - сказав Ніл Макароф, директор паризького аналітичного центру Strategic Perspectives, AFP.

Допомога електромобілям

Поряд зі змінами Європейська комісія оприлюднила заходи, які допоможуть автовиробникам досягти цільових показників викидів до 2035 року. До них належать "суперкредити" для невеликих, доступних електромобілів, виготовлених в ЄС, які будуть враховуватися більшою мірою при розрахунку викидів автопарку.

Середні та великі компанії також будуть зобов’язані зробити екологічнішими свої автопарки, на які припадає близько 60% продажів нових автомобілів у Європі. Щонайменше 30% нових транспортних засобів, придбаних фірмами, повинні мати нульовий або низький рівень викидів, з вищими цільовими показниками для багатших країн.

ЄС також пообіцяв надати 1,5 мільярда євро безвідсоткових позик для підтримки європейських виробників акумуляторів. Згідно з даними ЄС, автомобільний транспорт становить близько 20% загальних викидів Європи, що призводять до потепління планети, причому більшу частину цієї суми становлять автомобілі.

BYD збільшує гарантію на акумулятори електрокарів, перевершуючи Tesla16.12.25, 08:40 • 2426 переглядiв

Юлія Шрамко

