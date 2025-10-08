Автовиробники вимагають від ЄС послабити "жорстку" заборону на бензинові авто з 2035 року

$41.320.03
48.170.10
ukenru
Ексклюзив
13:46 • 8854 перегляди
"Нові штами - лише варіації Омікрону": вірусолог розповіла про форму Covid-19 "Франкенштейн"
12:14 • 19377 перегляди
Тетяна Бережна може стати віцепрем'єркою України з гуманітарної політики: фракція підтримала її кандидатуру
Ексклюзив
11:52 • 22069 перегляди
Російські “шахеди” почали бити по рухомих об’єктах: експерт розповів за рахунок чого це вдається армії рф
Ексклюзив
10:08 • 24197 перегляди
Ліки за найнижчою ціною: чому аптеки зобов'язані економити ваші гроші
8 жовтня, 09:05 • 22449 перегляди
Рада визнала неможливість місцевих виборів під час війни: це дозволить продовжувати роботу громадам, мерам і радам
8 жовтня, 08:55 • 20810 перегляди
"Європа повинна відреагувати": фон дер Ляєн заявила про гібридну війну та анонсувала дорожню карту дій за два тижні
8 жовтня, 07:23 • 18959 перегляди
рф атакувала енергетику у двох областях, на Чернігівщині графіки відключень - Міненерго
8 жовтня, 07:01 • 21604 перегляди
Рух поїздів на Ніжинському напрямку обмежено через обстріли: перелік затриманих рейсів
8 жовтня, 07:01 • 19447 перегляди
Ціна на золото продовжує зростати та бити рекорди, на це здорожчанням відреагувало і срібло
8 жовтня, 06:24 • 17675 перегляди
154 зі 183 запущених рф дронів знешкоджено за ніч над Україною
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+13°
3.2м/с
88%
750мм
Популярнi новини
Мода після 60: короткі стрижки, які дарують молодість і впевненістьPhoto8 жовтня, 07:12 • 43637 перегляди
Кріштіану Роналду став першим футболістом-мільярдером в історії8 жовтня, 07:42 • 24794 перегляди
Пів мільйона на місяць під час війни: як живе головний юрист НБУ, поки військові збирають на дрониPhoto09:38 • 17631 перегляди
Бельгійські вафлі: п’ять оригінальних і смачних рецептівPhoto11:27 • 16038 перегляди
Рейдерство і корупція в НАБУ: про що свідчитиме нардеп Христенко11:59 • 12462 перегляди
Публікації
"Нові штами - лише варіації Омікрону": вірусолог розповіла про форму Covid-19 "Франкенштейн"
Ексклюзив
13:46 • 8854 перегляди
Тетяна Бережна може стати віцепрем'єркою України з гуманітарної політики: фракція підтримала її кандидатуру12:14 • 19377 перегляди
Рейдерство і корупція в НАБУ: про що свідчитиме нардеп Христенко11:59 • 12462 перегляди
Російські “шахеди” почали бити по рухомих об’єктах: експерт розповів за рахунок чого це вдається армії рф
Ексклюзив
11:52 • 22069 перегляди
Бельгійські вафлі: п’ять оригінальних і смачних рецептівPhoto11:27 • 16038 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Беньямін Нетаньягу
Фрідріх Мерц
Денис Шмигаль
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Чернігівська область
Німеччина
Франція
Реклама
УНН Lite
Кріштіану Роналду став першим футболістом-мільярдером в історії8 жовтня, 07:42 • 24794 перегляди
Трамп розкритикував рішення запросити Bad Bunny як хедлайнера на шоу Супербоулу7 жовтня, 11:00 • 42443 перегляди
Селена Гомес поділилася зворушливим відео з власного весілля6 жовтня, 18:42 • 45348 перегляди
Тейлор Свіфт відповіла кількома словами на запитання, коли відбудеться її весілля4 жовтня, 11:30 • 96718 перегляди
Тейлор Свіфт на популярному британському шоу вразила обручкою від Тревіса Келса3 жовтня, 17:13 • 91318 перегляди
Актуальне
Financial Times
WhatsApp
Signal
Facebook
Шахед-136

Автовиробники вимагають від ЄС послабити "жорстку" заборону на бензинові авто з 2035 року

Київ • УНН

 • 1038 перегляди

Європейська асоціація автовиробників (ACEA) назвала плани ЄС щодо заборони продажу автомобілів із двигуном внутрішнього згоряння з 2035 року "дуже жорсткими". Вона закликала до заходів, що надають виробникам більшої гнучкості, попереджаючи, що поточні плани базуються на застарілих передумовах.

Автовиробники вимагають від ЄС послабити "жорстку" заборону на бензинові авто з 2035 року

Автовиробники розкритикували плани ЄС щодо заборони продажу автомобілів із двигуном внутрішнього згоряння з 2035 року, назвавши їх "дуже жорсткими", заявивши, що Брюссель не врахував побоювання галузі, повідомляє Financial Times, пише УНН.

Деталі

У документі, спрямованому до Європейської комісії напередодні серйозного перегляду політики, з яким ознайомилася Financial Times, Європейська асоціація автовиробників (ACEA), організація автомобільної промисловості, заявила, що фактичну заборону засновано "на застарілих передумовах та оптимістичних припущеннях". Асоціація закликала до заходів, що надають виробникам більшої гнучкості - пропозицій, які, як попереджають активісти, призведуть до скорочення продажів електромобілів у Європі вдвічі.

Заборона на двигуни внутрішнього згоряння була флагманським елементом амбітного кліматичного законодавства ЄС "Зелений курс", який встановлює траєкторію блоку зі скорочення викидів до нуля до 2050 року.

Однак ця заборона також стала одним із найспірніших законів блоку, на тлі того, як європейська промисловість щосили намагається конкурувати з дешевшими конкурентами, особливо з Китаю, та високим рівнем бюрократії, зумовлений екологічними нормами ЄС.

У документі ACEA говориться, що заборона, що планується, створить "дуже жорсткий одновимірний шлях" для автовиробників до досягнення цілі нульових викидів, що змусить їх продавати лише електромобілі. Для досягнення цілі до 2035 року, за даними ACEA, частка реєстрацій електромобілів на акумуляторних батареях має становити 25% від загального обсягу продажів нових автомобілів цього року, але у період із січня до серпня цей показник залишався на рівні близько 16%.

Наведені в документі дані S&P Global прогнозують, що у 2035 році частка електромобілів у загальному обсязі продажів нових автомобілів становитиме 63%.

Автовиробники повинні поступово знижувати цільові показники викидів до 2035 року, продаючи електромобілі, які враховуються як квоти на викиди вуглецю. ACEA закликає до того, щоб виробникам було дозволено досягати цих цілей протягом п'яти років, що дозволить так званим вуглецево-нейтральним видам палива вважатися такими, що мають нульові викиди вуглецю, а автовиробникам - отримувати додаткові квоти за продаж електромобілів на акумуляторних батареях меншого розміру.

У документі також пропонується пом'якшити штрафи, які стягуються з автовиробників, які не досягли рівня скорочення викидів, надаючи виробникам квот за утилізацію старих автомобілів та за скорочення викидів вуглекислого газу під час виробництва.

Проте ініціативна група Transport & Environment заявила, що заходи, викладені у документі, означають, що автовиробникам потрібно буде досягти лише 52% частки ринку електромобілів до 2035 року. Директор з автомобілів Люсьєн Матьє розкритикував запропоновані галуззю заходи, заявивши, що вони "цілком підірвуть інвестиційну впевненість, необхідну Європі для того, щоб наздогнати в гонці електромобілів".

У документі ACEA згадуються високі ціни на енергоносії та падіння попиту на нові автомобілі як одні з факторів, що перешкоджають європейській автомобільній промисловості досягти поставленої цілі.

За останні роки європейські виробники скоротили десятки тисяч робочих місць, намагаючись конкурувати з дешевшою китайською продукцією.

Заклики європейської автомобільної промисловості пролунали на тлі того, що адміністрація Трампа також прагне скасувати правила щодо скорочення викидів парникових газів у США. Проте критики стверджують, що ослаблення заборони на бензинові авто надішле споживачам неоднозначний сигнал. Продажі електромобілів у ЄС цього року зросли на 30% порівняно з минулим роком.

Критики також попереджають, що технологічний розрив із BYD та іншими китайськими конкурентами в галузі електромобілів ще більше збільшиться, якщо вони зараз уповільнять перехід на електромобілі.

Уряд Німеччини має провести у четвер автомобільний саміт. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц виступає проти заборони двигунів внутрішнього згоряння до 2035 року і заявив, що порушить це питання з лідерами ЄС на зустрічі наприкінці цього місяця. Коаліційні партнери Мерца із СДПН розходяться в думках щодо скасування заборони.

Генеральний директор ACEA Зігрід де Вріс заявила в середу, що автовиробники досягають успіхів у галузі електрифікації, і що її документ "пропонує реальні рішення для реалізації цього переходу".

ЄС схвалив заборону нових автомобілів з двигуном внутрішнього згоряння з 2035 року28.10.22, 15:22 • 204403 перегляди

Юлія Шрамко

Новини СвітуАвто
Електроенергія
Соціал-демократична партія Німеччини
Європейська комісія
Financial Times
Фрідріх Мерц
Дональд Трамп
Європа
Німеччина
Китай
Сполучені Штати Америки