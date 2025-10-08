Автовиробники вимагають від ЄС послабити "жорстку" заборону на бензинові авто з 2035 року

Автовиробники розкритикували плани ЄС щодо заборони продажу автомобілів із двигуном внутрішнього згоряння з 2035 року, назвавши їх "дуже жорсткими", заявивши, що Брюссель не врахував побоювання галузі, повідомляє Financial Times, пише УНН.

Деталі

У документі, спрямованому до Європейської комісії напередодні серйозного перегляду політики, з яким ознайомилася Financial Times, Європейська асоціація автовиробників (ACEA), організація автомобільної промисловості, заявила, що фактичну заборону засновано "на застарілих передумовах та оптимістичних припущеннях". Асоціація закликала до заходів, що надають виробникам більшої гнучкості - пропозицій, які, як попереджають активісти, призведуть до скорочення продажів електромобілів у Європі вдвічі.

Заборона на двигуни внутрішнього згоряння була флагманським елементом амбітного кліматичного законодавства ЄС "Зелений курс", який встановлює траєкторію блоку зі скорочення викидів до нуля до 2050 року.

Однак ця заборона також стала одним із найспірніших законів блоку, на тлі того, як європейська промисловість щосили намагається конкурувати з дешевшими конкурентами, особливо з Китаю, та високим рівнем бюрократії, зумовлений екологічними нормами ЄС.

У документі ACEA говориться, що заборона, що планується, створить "дуже жорсткий одновимірний шлях" для автовиробників до досягнення цілі нульових викидів, що змусить їх продавати лише електромобілі. Для досягнення цілі до 2035 року, за даними ACEA, частка реєстрацій електромобілів на акумуляторних батареях має становити 25% від загального обсягу продажів нових автомобілів цього року, але у період із січня до серпня цей показник залишався на рівні близько 16%.

Наведені в документі дані S&P Global прогнозують, що у 2035 році частка електромобілів у загальному обсязі продажів нових автомобілів становитиме 63%.

Автовиробники повинні поступово знижувати цільові показники викидів до 2035 року, продаючи електромобілі, які враховуються як квоти на викиди вуглецю. ACEA закликає до того, щоб виробникам було дозволено досягати цих цілей протягом п'яти років, що дозволить так званим вуглецево-нейтральним видам палива вважатися такими, що мають нульові викиди вуглецю, а автовиробникам - отримувати додаткові квоти за продаж електромобілів на акумуляторних батареях меншого розміру.

У документі також пропонується пом'якшити штрафи, які стягуються з автовиробників, які не досягли рівня скорочення викидів, надаючи виробникам квот за утилізацію старих автомобілів та за скорочення викидів вуглекислого газу під час виробництва.

Проте ініціативна група Transport & Environment заявила, що заходи, викладені у документі, означають, що автовиробникам потрібно буде досягти лише 52% частки ринку електромобілів до 2035 року. Директор з автомобілів Люсьєн Матьє розкритикував запропоновані галуззю заходи, заявивши, що вони "цілком підірвуть інвестиційну впевненість, необхідну Європі для того, щоб наздогнати в гонці електромобілів".

У документі ACEA згадуються високі ціни на енергоносії та падіння попиту на нові автомобілі як одні з факторів, що перешкоджають європейській автомобільній промисловості досягти поставленої цілі.

За останні роки європейські виробники скоротили десятки тисяч робочих місць, намагаючись конкурувати з дешевшою китайською продукцією.

Заклики європейської автомобільної промисловості пролунали на тлі того, що адміністрація Трампа також прагне скасувати правила щодо скорочення викидів парникових газів у США. Проте критики стверджують, що ослаблення заборони на бензинові авто надішле споживачам неоднозначний сигнал. Продажі електромобілів у ЄС цього року зросли на 30% порівняно з минулим роком.

Критики також попереджають, що технологічний розрив із BYD та іншими китайськими конкурентами в галузі електромобілів ще більше збільшиться, якщо вони зараз уповільнять перехід на електромобілі.

Уряд Німеччини має провести у четвер автомобільний саміт. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц виступає проти заборони двигунів внутрішнього згоряння до 2035 року і заявив, що порушить це питання з лідерами ЄС на зустрічі наприкінці цього місяця. Коаліційні партнери Мерца із СДПН розходяться в думках щодо скасування заборони.

Генеральний директор ACEA Зігрід де Вріс заявила в середу, що автовиробники досягають успіхів у галузі електрифікації, і що її документ "пропонує реальні рішення для реалізації цього переходу".

ЄС схвалив заборону нових автомобілів з двигуном внутрішнього згоряння з 2035 року