Автопроизводители требуют от ЕС ослабить "жесткий" запрет на бензиновые авто с 2035 года - FT

$41.320.03
48.170.10
ukenru
Эксклюзив
13:46 • 7212 просмотра
"Новые штаммы - лишь вариации Омикрона": вирусолог рассказала о форме Covid-19 "Франкенштейн"
12:14 • 17960 просмотра
Татьяна Бережная может стать вице-премьером Украины по гуманитарной политике: фракция поддержала ее кандидатуру
Эксклюзив
11:52 • 21221 просмотра
Российские «шахеды» начали бить по движущимся объектам: эксперт рассказал за счет чего это удается армии РФ
Эксклюзив
10:08 • 23669 просмотра
Лекарства по самой низкой цене: почему аптеки обязаны экономить ваши деньги
09:05 • 22017 просмотра
Рада признала невозможность местных выборов во время войны: это позволит продолжать работу громадам, мэрам и советам
08:55 • 20671 просмотра
"Европа должна отреагировать": фон дер Ляйен заявила о гибридной войне и анонсировала дорожную карту действий через две недели
8 октября, 07:23 • 18849 просмотра
рф атаковала энергетику в двух областях, в Черниговской области графики отключений - Минэнерго
8 октября, 07:01 • 21568 просмотра
Движение поездов на Нежинском направлении ограничено из-за обстрелов: перечень задержанных рейсов
8 октября, 07:01 • 19408 просмотра
Цена на золото продолжает расти и бить рекорды, на это подорожание отреагировало и серебро
8 октября, 06:24 • 17651 просмотра
154 из 183 запущенных рф дронов обезврежены за ночь над Украиной
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+13°
3.2м/с
88%
750мм
Популярные новости
Мода после 60: короткие стрижки, которые дарят молодость и уверенностьPhoto8 октября, 07:12 • 42724 просмотра
Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером в истории8 октября, 07:42 • 24145 просмотра
Полмиллиона в месяц во время войны: как живет главный юрист НБУ, пока военные собирают на дроныPhoto09:38 • 17212 просмотра
Бельгийские вафли: пять оригинальных и вкусных рецептовPhoto11:27 • 15314 просмотра
Рейдерство и коррупция в НАБУ: о чем будет свидетельствовать нардеп Христенко11:59 • 11740 просмотра
публикации
"Новые штаммы - лишь вариации Омикрона": вирусолог рассказала о форме Covid-19 "Франкенштейн"
Эксклюзив
13:46 • 7212 просмотра
Татьяна Бережная может стать вице-премьером Украины по гуманитарной политике: фракция поддержала ее кандидатуру12:14 • 17960 просмотра
Рейдерство и коррупция в НАБУ: о чем будет свидетельствовать нардеп Христенко11:59 • 11821 просмотра
Российские «шахеды» начали бить по движущимся объектам: эксперт рассказал за счет чего это удается армии РФ
Эксклюзив
11:52 • 21221 просмотра
Бельгийские вафли: пять оригинальных и вкусных рецептовPhoto11:27 • 15391 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Биньямин Нетаньяху
Фридрих Мерц
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Черниговская область
Германия
Франция
Реклама
УНН Lite
Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером в истории8 октября, 07:42 • 24213 просмотра
Трамп раскритиковал решение пригласить Bad Bunny в качестве хедлайнера на шоу Супербоула7 октября, 11:00 • 42258 просмотра
Селена Гомес поделилась трогательным видео с собственной свадьбы6 октября, 18:42 • 45179 просмотра
Тейлор Свифт ответила несколькими словами на вопрос, когда состоится ее свадьба4 октября, 11:30 • 96560 просмотра
Тейлор Свифт на популярном британском шоу поразила обручальным кольцом от Трэвиса Келса3 октября, 17:13 • 91168 просмотра
Актуальное
Financial Times
Шахед-136
WhatsApp
Signal
Facebook

Автопроизводители требуют от ЕС ослабить "жесткий" запрет на бензиновые авто с 2035 года - FT

Киев • УНН

 • 936 просмотра

Европейская ассоциация автопроизводителей (ACEA) назвала планы ЕС по запрету продажи автомобилей с двигателем внутреннего сгорания с 2035 года "очень жесткими". Она призвала к мерам, предоставляющим производителям большую гибкость, предупреждая, что текущие планы базируются на устаревших предпосылках.

Автопроизводители требуют от ЕС ослабить "жесткий" запрет на бензиновые авто с 2035 года - FT

Автопроизводители раскритиковали планы ЕС по запрету продажи автомобилей с двигателем внутреннего сгорания с 2035 года, назвав их "очень жесткими", заявив, что Брюссель не учел опасения отрасли, сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали

В документе, направленном в Европейскую комиссию в преддверии серьезного пересмотра политики, с которым ознакомилась Financial Times, Европейская ассоциация автопроизводителей (ACEA), организация автомобильной промышленности, заявила, что фактический запрет основан "на устаревших предпосылках и оптимистичных допущениях". Ассоциация призвала к мерам, предоставляющим производителям большую гибкость - предложение, которое, как предупреждают активисты, приведет к сокращению продаж электромобилей в Европе вдвое.

Запрет на двигатели внутреннего сгорания был флагманским элементом амбициозного климатического законодательства ЕС "Зеленый курс", который устанавливает траекторию блока по сокращению выбросов до нуля к 2050 году.

Однако этот запрет также стал одним из самых спорных законов блока, на фоне того, как европейская промышленность изо всех сил пытается конкурировать с более дешевыми конкурентами, особенно из Китая, и высоким уровнем бюрократии, обусловленным экологическими нормами ЕС.

В документе ACEA говорится, что планируемый запрет создаст "очень жесткий одномерный путь" для автопроизводителей к достижению цели нулевых выбросов, что заставит их продавать только электромобили. Для достижения цели к 2035 году, по данным ACEA, доля регистраций электромобилей на аккумуляторных батареях должна составлять 25% от общего объема продаж новых автомобилей в этом году, но в период с января по август этот показатель оставался на уровне около 16%.

Приведенные в документе данные S&P Global прогнозируют, что в 2035 году доля электромобилей в общем объеме продаж новых автомобилей составит 63%.

Автопроизводители должны постепенно снижать целевые показатели выбросов до 2035 года, продавая электромобили, которые учитываются как квоты на выбросы углерода. ACEA призывает к тому, чтобы производителям было разрешено достигать этих целей в течение пяти лет, что позволит так называемым углеродно-нейтральным видам топлива считаться имеющими нулевые выбросы углерода, а автопроизводителям - получать дополнительные квоты за продажу электромобилей на аккумуляторных батареях меньшего размера.

В документе также предлагается смягчить штрафы, взимаемые с автопроизводителей, не достигших уровня сокращения выбросов, предоставляя производителям квот за утилизацию старых автомобилей и за сокращение выбросов углекислого газа при производстве.

Однако инициативная группа Transport & Environment заявила, что меры, изложенные в документе, означают, что автопроизводителям потребуется достичь лишь 52% доли рынка электромобилей к 2035 году. Директор по автомобилям Люсьен Матье раскритиковал предложенные отраслью меры, заявив, что они "полностью подорвут инвестиционную уверенность, необходимую Европе для того, чтобы догнать в гонке электромобилей".

В документе ACEA упоминаются высокие цены на энергоносители и падение спроса на новые автомобили как одни из факторов, препятствующих европейской автомобильной промышленности достичь поставленной цели.

За последние годы европейские производители сократили десятки тысяч рабочих мест, пытаясь конкурировать с более дешевой китайской продукцией.

Призывы европейской автомобильной промышленности прозвучали на фоне того, что администрация Трампа также стремится отменить правила по сокращению выбросов парниковых газов в США. Однако критики утверждают, что ослабление запрета на бензиновые авто пошлет потребителям неоднозначный сигнал. Продажи электромобилей в ЕС в этом году выросли на 30% по сравнению с прошлым годом.

Критики также предупреждают, что технологический разрыв с BYD и другими китайскими конкурентами в области электромобилей еще больше увеличится, если они сейчас замедлят переход на электромобили.

Правительство Германии должно провести в четверг автомобильный саммит. Канцлер Германии Фридрих Мерц выступает против запрета двигателей внутреннего сгорания до 2035 года и заявил, что поднимет этот вопрос с лидерами ЕС на встрече в конце этого месяца. Коалиционные партнеры Мерца из СДПГ расходятся во мнениях относительно отмены запрета.

Генеральный директор ACEA Зигрид де Врис заявила в среду, что автопроизводители достигают успехов в области электрификации, и что ее документ "предлагает реальные решения для реализации этого перехода".

ЕС одобрил запрет новых автомобилей с двигателем внутреннего сгорания с 2035 года28.10.22, 15:22 • 204403 просмотра

Юлия Шрамко

Новости МираАвто
Электроэнергия
Социал-демократическая партия Германии
Европейская комиссия
Financial Times
Фридрих Мерц
Дональд Трамп
Европа
Германия
Китай
Соединённые Штаты