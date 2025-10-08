Автопроизводители требуют от ЕС ослабить "жесткий" запрет на бензиновые авто с 2035 года - FT

Автопроизводители раскритиковали планы ЕС по запрету продажи автомобилей с двигателем внутреннего сгорания с 2035 года, назвав их "очень жесткими", заявив, что Брюссель не учел опасения отрасли, сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали

В документе, направленном в Европейскую комиссию в преддверии серьезного пересмотра политики, с которым ознакомилась Financial Times, Европейская ассоциация автопроизводителей (ACEA), организация автомобильной промышленности, заявила, что фактический запрет основан "на устаревших предпосылках и оптимистичных допущениях". Ассоциация призвала к мерам, предоставляющим производителям большую гибкость - предложение, которое, как предупреждают активисты, приведет к сокращению продаж электромобилей в Европе вдвое.

Запрет на двигатели внутреннего сгорания был флагманским элементом амбициозного климатического законодательства ЕС "Зеленый курс", который устанавливает траекторию блока по сокращению выбросов до нуля к 2050 году.

Однако этот запрет также стал одним из самых спорных законов блока, на фоне того, как европейская промышленность изо всех сил пытается конкурировать с более дешевыми конкурентами, особенно из Китая, и высоким уровнем бюрократии, обусловленным экологическими нормами ЕС.

В документе ACEA говорится, что планируемый запрет создаст "очень жесткий одномерный путь" для автопроизводителей к достижению цели нулевых выбросов, что заставит их продавать только электромобили. Для достижения цели к 2035 году, по данным ACEA, доля регистраций электромобилей на аккумуляторных батареях должна составлять 25% от общего объема продаж новых автомобилей в этом году, но в период с января по август этот показатель оставался на уровне около 16%.

Приведенные в документе данные S&P Global прогнозируют, что в 2035 году доля электромобилей в общем объеме продаж новых автомобилей составит 63%.

Автопроизводители должны постепенно снижать целевые показатели выбросов до 2035 года, продавая электромобили, которые учитываются как квоты на выбросы углерода. ACEA призывает к тому, чтобы производителям было разрешено достигать этих целей в течение пяти лет, что позволит так называемым углеродно-нейтральным видам топлива считаться имеющими нулевые выбросы углерода, а автопроизводителям - получать дополнительные квоты за продажу электромобилей на аккумуляторных батареях меньшего размера.

В документе также предлагается смягчить штрафы, взимаемые с автопроизводителей, не достигших уровня сокращения выбросов, предоставляя производителям квот за утилизацию старых автомобилей и за сокращение выбросов углекислого газа при производстве.

Однако инициативная группа Transport & Environment заявила, что меры, изложенные в документе, означают, что автопроизводителям потребуется достичь лишь 52% доли рынка электромобилей к 2035 году. Директор по автомобилям Люсьен Матье раскритиковал предложенные отраслью меры, заявив, что они "полностью подорвут инвестиционную уверенность, необходимую Европе для того, чтобы догнать в гонке электромобилей".

В документе ACEA упоминаются высокие цены на энергоносители и падение спроса на новые автомобили как одни из факторов, препятствующих европейской автомобильной промышленности достичь поставленной цели.

За последние годы европейские производители сократили десятки тысяч рабочих мест, пытаясь конкурировать с более дешевой китайской продукцией.

Призывы европейской автомобильной промышленности прозвучали на фоне того, что администрация Трампа также стремится отменить правила по сокращению выбросов парниковых газов в США. Однако критики утверждают, что ослабление запрета на бензиновые авто пошлет потребителям неоднозначный сигнал. Продажи электромобилей в ЕС в этом году выросли на 30% по сравнению с прошлым годом.

Критики также предупреждают, что технологический разрыв с BYD и другими китайскими конкурентами в области электромобилей еще больше увеличится, если они сейчас замедлят переход на электромобили.

Правительство Германии должно провести в четверг автомобильный саммит. Канцлер Германии Фридрих Мерц выступает против запрета двигателей внутреннего сгорания до 2035 года и заявил, что поднимет этот вопрос с лидерами ЕС на встрече в конце этого месяца. Коалиционные партнеры Мерца из СДПГ расходятся во мнениях относительно отмены запрета.

Генеральный директор ACEA Зигрид де Врис заявила в среду, что автопроизводители достигают успехов в области электрификации, и что ее документ "предлагает реальные решения для реализации этого перехода".

ЕС одобрил запрет новых автомобилей с двигателем внутреннего сгорания с 2035 года