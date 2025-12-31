Ferrari зареєструвала торгову марку HC25: очікується новий ультрарідкісний суперкар

Компанія Ferrari подала заявку до Всесвітнього бюро інтелектуальної власності на реєстрацію назви "HC25". Це породило хвилю припущень про підготовку чергового унікального суперкара з лінійки спеціальних проєктів Маранелло, вартість яких зазвичай вимірюється мільйонами доларів. Про це повідомляє Autoblog, пише УНН.

Деталі

Чотирисимвольна назва HC25 відповідає нещодавній традиції Ferrari іменувати свої ексклюзивні моделі за схожим принципом, як це було з трековим KC23 або SC40. Експерти видання Road & Track припускають кілька варіантів розшифровки абревіатури:

посилання на ініціали замовника та рік випуску (2025);

маркування обмеженої серії з 25 примірників;

присвята 25-й річниці певної події або моделі.

Особливий інтерес викликає число "25", яке може натякати на сучасне переосмислення легендарної Ferrari 250 GTO – одного з найдорожчих та найбільш шанованих автомобілів у світі.

Враховуючи досвід створення SC40 як реінкарнації F40, Ferrari може готувати оновлену версію іншої своєї ікони.

Стратегія ексклюзивності

Заявка на торгову марку була подана ще в липні, проте виявлена лише наприкінці грудня. Попри офіційну реєстрацію, існує ймовірність, що назва не буде використана найближчим часом. Виробник ретельно дозує вихід унікальних моделей, щоб підтримувати їхню високу колекційну цінність. Якщо проєкт не презентують до кінця поточного року, не виключено, що компанія оновить плани на користь індексу "HC26".

