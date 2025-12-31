$42.390.17
Обрано незалежних членів наглядової ради Енергоатому: що про них відомо
Ексклюзив
15:05 • 2430 перегляди
Повернення Трампа до Білого дому, відновлення переговорів між Україною та рф: головні політичні події 2025 року
12:36 • 9806 перегляди
Скільки часу лунала повітряна тривога і чим рф бомбила Україну в 2025 році: дані інфографікиPhoto
10:25 • 14276 перегляди
ГУРкіт під ялинку: воєнна розвідка і прикордонники вразили нафтовий термінал і НПЗ у краснодарському країPhotoVideo
10:12 • 15844 перегляди
Європейські країни готові розгорнути до 15 000 військових для безпеки України - Welt
Ексклюзив
10:05 • 15233 перегляди
Астрологічний посібник на 2026 рік: коли на нас чекає коридор затемнень та чому не варто боятися ретроградного Меркурія
10:03 • 14317 перегляди
путін робить все для виходу з мирного процесу та продовження війни - ЦПД
Ексклюзив
31 грудня, 07:11 • 13591 перегляди
Курс гривні у 2026 році: експерт розповів, чого очікувати у наступному році 
31 грудня, 06:00 • 14970 перегляди
НБУ істотно девальвує гривню: курс валют на останній день 2025 року
30 грудня, 18:06 • 28338 перегляди
Санта перетнув кордон України з подарунками та "гарантіями безпеки" - прикордонникиPhotoVideo
Ferrari зареєструвала торгову марку HC25: очікується новий ультрарідкісний суперкар

Київ • УНН

 • 34 перегляди

Ferrari подала заявку на реєстрацію назви "HC25" до Всесвітнього бюро інтелектуальної власності, що свідчить про підготовку нового унікального суперкара з лінійки спеціальних проєктів. Експерти припускають, що назва може вказувати на ініціали замовника, обмежену серію або присвяту 25-й річниці події чи моделі.

Ferrari зареєструвала торгову марку HC25: очікується новий ультрарідкісний суперкар

Компанія Ferrari подала заявку до Всесвітнього бюро інтелектуальної власності на реєстрацію назви "HC25". Це породило хвилю припущень про підготовку чергового унікального суперкара з лінійки спеціальних проєктів Маранелло, вартість яких зазвичай вимірюється мільйонами доларів. Про це повідомляє Autoblog, пише УНН.

Деталі

Чотирисимвольна назва HC25 відповідає нещодавній традиції Ferrari іменувати свої ексклюзивні моделі за схожим принципом, як це було з трековим KC23 або SC40. Експерти видання Road & Track припускають кілька варіантів розшифровки абревіатури:

  • посилання на ініціали замовника та рік випуску (2025);
    • маркування обмеженої серії з 25 примірників;
      • присвята 25-й річниці певної події або моделі.

        Особливий інтерес викликає число "25", яке може натякати на сучасне переосмислення легендарної Ferrari 250 GTO – одного з найдорожчих та найбільш шанованих автомобілів у світі. 

        Найпопулярніші бренди нових авто в ЄС: рейтинг лідерів ринку29.12.25, 09:10 • 3210 переглядiв

        Враховуючи досвід створення SC40 як реінкарнації F40, Ferrari може готувати оновлену версію іншої своєї ікони.

        Стратегія ексклюзивності

        Заявка на торгову марку була подана ще в липні, проте виявлена лише наприкінці грудня. Попри офіційну реєстрацію, існує ймовірність, що назва не буде використана найближчим часом. Виробник ретельно дозує вихід унікальних моделей, щоб підтримувати їхню високу колекційну цінність. Якщо проєкт не презентують до кінця поточного року, не виключено, що компанія оновить плани на користь індексу "HC26".

        Volkswagen випустив новий електрокросовер ID.UNYX 08: до 730 км та швидка зарядка 800 В25.12.25, 08:26 • 3432 перегляди

        Степан Гафтко

        Авто
        Техніка
        Бренд
        Електроенергія
        Volkswagen