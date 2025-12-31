Медики прифронтовых регионов смогут получить жилье в городах в радиусе до 30 км от места работы - Свириденко

$42.390.17
12:36
Сколько времени звучала воздушная тревога и чем рф бомбила Украину в 2025 году: данные инфографикиPhoto
10:25
ГУРкот под елку: военная разведка и пограничники поразили нефтяной терминал и НПЗ в краснодарском краеPhotoVideo
10:12
Европейские страны готовы развернуть до 15 000 военных для безопасности Украины - Welt
Эксклюзив
10:05
Астрологическое руководство на 2026 год: когда нас ждет коридор затмений и почему не стоит бояться ретроградного Меркурия
10:03
путин делает все для выхода из мирного процесса и продолжения войны - ЦПД
Эксклюзив
31 декабря, 07:11
Курс гривны в 2026 году: эксперт рассказал, чего ожидать в следующем году
31 декабря, 06:00
НБУ существенно девальвирует гривну: курс валют на последний день 2025 года
30 декабря, 18:06
Санта пересек границу Украины с подарками и «гарантиями безопасности» — пограничникиPhotoVideo
Эксклюзив
30 декабря, 15:27
Восточный гороскоп на 2026 год: что предвещает Год Красной Огненной Лошади для всех знаков
30 декабря, 15:00
Зеленский: встречи советников "коалиции желающих" в Украине и лидеров во Франции планируются 3 и 6 января, команда Трампа готова к участию в действенных форматах
путин подписал закон, позволяющий игнорировать приговоры международных уголовных институтов: объяснение ЦПД
31 декабря, 04:01
ISW: кремль отказывается предоставлять доказательства атаки украинских дронов на резиденцию путина и даже отрицает необходимость в этом
31 декабря, 04:30
Партизаны показали уничтожение тепловоза в Воронеже, перевозившего грузы для оккупантов
31 декабря, 05:31
В рф заявили о планах расширения буферной зоны Украины по приказу путина
08:33
Новогодний напиток: почему на празднование традиционно пьют шампанское
11:49
публикации
Искали лучшего, а нашли Зелинского. У Кулебы объяснили, как выбирали кандидата на должность главы Госавиаслужбы
30 декабря, 11:23
Ошибочный диагноз во время беременности и рекомендация врача делать аборт: как семья едва не потеряла ребенка из-за Odrex
30 декабря, 10:14
Когда планета встречает Новый год: кто празднует первым и кто последним
30 декабря, 09:46
Кадровый реванш Кулебы в Госавиаслужбе: Кабмин рассмотрит кандидатуру Зелинского на должность главы регулятора
29 декабря, 12:07
Минздрав должен проверить ООО "Медицинский дом "Одрекс" - юрлицо клиники Odrex, фигурирующей в уголовных делах о мошенничестве
29 декабря, 10:49
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кит Келлог
Ларри Эллисон
Александр Сырский
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Запорожская область
Одесская область
Warner Bros. планирует отклонить последнее предложение Paramount, несмотря на гарантии Эллисона - FT
12:49
Как правильно сочетать вино и еду: простая логика вкуса
12:27
Новогодний напиток: почему на празднование традиционно пьют шампанское
11:49
Вышел трейлер последней части «Очень странных дел»
30 декабря, 19:50
Восточный гороскоп на 2026 год: что предвещает Год Красной Огненной Лошади для всех знаков
Эксклюзив
30 декабря, 15:27
Медики прифронтовых регионов смогут получить жилье в городах в радиусе до 30 км от места работы - Свириденко

Киев • УНН

 • 44 просмотра

Кабинет министров разрешил учреждениям здравоохранения покупать жилье для медиков в прифронтовых областях. Жилье будет предоставляться на период работы в населенном пункте или до 30 км от него.

Медики прифронтовых регионов смогут получить жилье в городах в радиусе до 30 км от места работы - Свириденко

Кабинет министров постановил, что медики прифронтовых регионов смогут получить жилье как в селах, так и в городах в радиусе до 30 км от места работы. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, пишет УНН.

Отныне учреждения здравоохранения за средства государственного бюджета могут покупать жилье для медицинских работников, основное рабочее место которых расположено также в городах прифронтовых областей. Речь идет о Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Луганской, Сумской, Черниговской, Харьковской и Херсонской

- говорится в сообщении.

По ее словам, жилое помещение можно приобрести в населенном пункте, где расположено основное место работы медработника, или в другом соседнем – на расстоянии до 30 км.

Кроме того, выбрать жилье можно будет также в Запорожье, Сумах, Харькове и Херсоне – городах в зоне активных боевых действий, а вот в других административных центрах областей или Киеве покупать жилье нельзя будет.

Премьер-министр добавила, что служебное жилье будет предоставляться медработникам на период работы.

"На реализацию программы в государственном бюджете на 2026 год предусмотрено 100 млн грн. Во время встреч с врачами в прифронтовых регионах слышим, что вопрос жилья является одним из самых острых вызовов для общин. Кроме достойной оплаты труда, государство должно обеспечить врачам и медсестрам возможность жить рядом с местом работы. Работаем над этим", - написала Свириденко.

На реализацию программы в государственном бюджете на 2026 год предусмотрено 100 млн грн. Во время встреч с врачами в прифронтовых регионах слышим, что вопрос жилья является одним из самых острых вызовов для общин. Кроме достойной оплаты труда, государство должно обеспечить врачам и медсестрам возможность жить рядом с местом работы. Работаем над этим

Напомним

В октябре Кабинет Министров Украины утвердил механизм, по которому медицинские работники, работающие в сельской местности, смогут получить служебное жилье. Медик самостоятельно выбирает помещение, которое после согласования покупает государство для использования на время работы.

Ольга Розгон

Общество
Недвижимость
Село
Государственный бюджет
Кабинет Министров Украины
Военное положение
Война в Украине
Донецкая область
Сумская область
Харьковская область
Луганская область
Днепропетровская область
Запорожская область
Черниговская область
Херсонская область
Запорожье
Херсон
Сумы
Киев
Харьков