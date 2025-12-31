Медики прифронтовых регионов смогут получить жилье в городах в радиусе до 30 км от места работы - Свириденко

Кабинет министров постановил, что медики прифронтовых регионов смогут получить жилье как в селах, так и в городах в радиусе до 30 км от места работы. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, пишет УНН.

Отныне учреждения здравоохранения за средства государственного бюджета могут покупать жилье для медицинских работников, основное рабочее место которых расположено также в городах прифронтовых областей. Речь идет о Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Луганской, Сумской, Черниговской, Харьковской и Херсонской - говорится в сообщении.

По ее словам, жилое помещение можно приобрести в населенном пункте, где расположено основное место работы медработника, или в другом соседнем – на расстоянии до 30 км.

Кроме того, выбрать жилье можно будет также в Запорожье, Сумах, Харькове и Херсоне – городах в зоне активных боевых действий, а вот в других административных центрах областей или Киеве покупать жилье нельзя будет.

Премьер-министр добавила, что служебное жилье будет предоставляться медработникам на период работы.

"На реализацию программы в государственном бюджете на 2026 год предусмотрено 100 млн грн. Во время встреч с врачами в прифронтовых регионах слышим, что вопрос жилья является одним из самых острых вызовов для общин. Кроме достойной оплаты труда, государство должно обеспечить врачам и медсестрам возможность жить рядом с местом работы. Работаем над этим", - написала Свириденко.

Напомним

В октябре Кабинет Министров Украины утвердил механизм, по которому медицинские работники, работающие в сельской местности, смогут получить служебное жилье. Медик самостоятельно выбирает помещение, которое после согласования покупает государство для использования на время работы.