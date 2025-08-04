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Держава надаватиме службове житло медикам у селах: Кабмін затвердив новий порядок

Київ • УНН

 • 328 перегляди

Кабінет Міністрів України затвердив механізм, за яким медичні працівники, що працюють у сільській місцевості, зможуть отримати службове житло. Медик самостійно обирає помешкання, яке після погодження купує держава для використання на час роботи.

Держава надаватиме службове житло медикам у селах: Кабмін затвердив новий порядок

Кабінет Міністрів України затвердив механізм, за яким медичні працівники, що працюють у сільській місцевості, зможуть отримати службове житло. Медик самостійно обирає помешкання, а після кількаетапного погодження його купує держава. Проживати в ньому можна буде на час роботи в місцевій лікарні. Про це розповіли у міністерстві охорони здоров'я України, пише УНН.

Деталі

Кабінет Міністрів України ухвалив порядок, за яким держава надає службове житло лікарям та іншим медичними працівниками, які працюють у селах.

Крок 1: медик обирає житло, подає заяву про придбання і пакет документів до медичного закладу, у якому працює;

Крок 2: після кількарівневої перевірки й погодження надійде відповідь. У разі відмови можна усунути недоліки та подати заяву про придбання житла повторно;

Крок 3: якщо рішення позитивне - пакет документів передається до структурного підрозділу охорони здоровʼя області, а після - до МОЗ;

Крок 4: у разі фінального погодження МОЗ, заклад укладає договір купівлі-продажу житла;

Крок 5: придбане житло передається на баланс закладу, в якому працює медик, із можливістю використання як службового.

Обране медиком житло має відповідати наступним критеріям:

  • бути розташованим в тому ж населеному пункті, де і основне місце роботи медика, або до 30 км від нього (наприклад, в райцентрі, окрім обласних центрів, м. Києва, тимчасово окупованих територій або зон бойових дій);
    • продавець має всі документи на нього, а право власності - зареєстроване у Держреєстрі речових прав;
      • житло оцінене незалежним оцінювальником, а звіт - зареєстрований у Єдиній базі даних звітів про оцінку не пізніше ніж за 6 місяців до дати надання оцінки.

        Житло на час роботи у сільській місцевості зможуть отримати:

        • медпрацівники, які працюють в комунальних медзакладах;
          • молодші за 50 років;
            • влаштовані на вакансію, яка понад 90 днів поспіль була розміщена на Єдиному вебпорталі вакансій у закладах охорони здоровʼя;
              • зі стажем роботи в закладі до 120 днів;
                • які не мають у власності або службовому використанні житла у межах 30 км від населеного пункту, де працюють.

                  Доповнення

                  Як зазначають у МОЗ, на Єдиному вебпорталі medvacancy.moz.gov.ua розміщено 980 вакансій у закладах охорони здоров’я в селах і селищах. 798 з них - це вакансії лікарів. Більшість вакансій (791) залишаються відкритими вже понад 90 днів. Найбільше вільних посад - в Одеській, Житомирській, Кіровоградській, Волинській та Дніпропетровській областях.

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