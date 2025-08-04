Держава надаватиме службове житло медикам у селах: Кабмін затвердив новий порядок
Київ • УНН
Кабінет Міністрів України затвердив механізм, за яким медичні працівники, що працюють у сільській місцевості, зможуть отримати службове житло. Медик самостійно обирає помешкання, яке після погодження купує держава для використання на час роботи.
Кабінет Міністрів України затвердив механізм, за яким медичні працівники, що працюють у сільській місцевості, зможуть отримати службове житло. Медик самостійно обирає помешкання, а після кількаетапного погодження його купує держава. Проживати в ньому можна буде на час роботи в місцевій лікарні. Про це розповіли у міністерстві охорони здоров'я України, пише УНН.
Деталі
Кабінет Міністрів України ухвалив порядок, за яким держава надає службове житло лікарям та іншим медичними працівниками, які працюють у селах.
Крок 1: медик обирає житло, подає заяву про придбання і пакет документів до медичного закладу, у якому працює;
Крок 2: після кількарівневої перевірки й погодження надійде відповідь. У разі відмови можна усунути недоліки та подати заяву про придбання житла повторно;
Крок 3: якщо рішення позитивне - пакет документів передається до структурного підрозділу охорони здоровʼя області, а після - до МОЗ;
Крок 4: у разі фінального погодження МОЗ, заклад укладає договір купівлі-продажу житла;
Крок 5: придбане житло передається на баланс закладу, в якому працює медик, із можливістю використання як службового.
Обране медиком житло має відповідати наступним критеріям:
- бути розташованим в тому ж населеному пункті, де і основне місце роботи медика, або до 30 км від нього (наприклад, в райцентрі, окрім обласних центрів, м. Києва, тимчасово окупованих територій або зон бойових дій);
- продавець має всі документи на нього, а право власності - зареєстроване у Держреєстрі речових прав;
- житло оцінене незалежним оцінювальником, а звіт - зареєстрований у Єдиній базі даних звітів про оцінку не пізніше ніж за 6 місяців до дати надання оцінки.
Житло на час роботи у сільській місцевості зможуть отримати:
- медпрацівники, які працюють в комунальних медзакладах;
- молодші за 50 років;
- влаштовані на вакансію, яка понад 90 днів поспіль була розміщена на Єдиному вебпорталі вакансій у закладах охорони здоровʼя;
- зі стажем роботи в закладі до 120 днів;
- які не мають у власності або службовому використанні житла у межах 30 км від населеного пункту, де працюють.
Доповнення
Як зазначають у МОЗ, на Єдиному вебпорталі medvacancy.moz.gov.ua розміщено 980 вакансій у закладах охорони здоров’я в селах і селищах. 798 з них - це вакансії лікарів. Більшість вакансій (791) залишаються відкритими вже понад 90 днів. Найбільше вільних посад - в Одеській, Житомирській, Кіровоградській, Волинській та Дніпропетровській областях.
Понад 90% житла в Україні здається неофіційно через високі податки - Шуляк04.08.25, 12:19 • 1636 переглядiв