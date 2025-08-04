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Понад 90% житла в Україні здається неофіційно через високі податки - Шуляк

Київ • УНН

 • 590 перегляди

Голова Комітету ВР Олена Шуляк заявила, що понад 90% житла здається в оренду неофіційно через високі податки. Ведуться дискусії щодо зміни норми оподаткування для виведення ринку з тіні.

Понад 90% житла в Україні здається неофіційно через високі податки - Шуляк

Зважаючи на високе податкове навантаження на власників житла, у Верховній Раді повернулися до пошуку умов, які забезпечать детінізацію ринку оренди апартаментів. Про це, в інтерв'ю в ефірі телемарафону розповіла голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк, передає УНН.

Деталі

За різними оцінками, пояснила Шуляк, більше ніж 90% того житла, яке надається в оренду, надається не за офіційними контрактами та не за офіційними договорами.

Є одна основна та велика причина чому так відбувається. Це досить висока ставка оподаткування. Сьогодні, коли здається в оренду квартира, людина, яка є власником цієї квартири сплачує 18% пдфо і додатково 5% військового збору. 23% - це дуже високе податкове навантаження. 

- зазначила нардеп. 

За словами Шуляк, люди намагаються максимально уникати офіційних договорів. Для того, щоб не сплачувати такі податки, і не підписувати договори оренди.

В результаті страждає і та людина, яка бере квартиру, оскільки її права не захищені і, відповідно, страждає та людина, яка надає таку квартиру в оренду, - тому що її права також ніяким чином не захищені. 

- наголосила Шуляк.

Очільниця партії "Слуга Народу", народна депутатка Олена Шуляк повідомила, що зараз ведуться дискусії на рівні міністерств - Міністерства розвитку громад та територій України та Міністерства фінансів. Профільний комітет у Парламенті України приймає участь у обговоренні. 

Мета - змінювати вищевказану норму. Тобто, максимально виводити ринок оренди з тіні.

Якщо ми говоримо про соціальну оренду, про оренду житла, яке буде належати нашим громадам, і які будуть його надавати у оренду за низькою ставкою, тут звичайно потрібно створювати фонд, який буде надаватися в оренду нашим громадянам. Для цього потрібно буде фізично таке житло створити.

- зауважила голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування.

Нагадаємо

Кабмін затвердив проєкт надання субсидій ВПО на оренду житла у 9 областях України. 

На кінець травня 2025 року 44 сім'ї ВПО отримали субсидію на оренду житла, в середньому 5 722 грн. 

Оренда житлових приміщень в Україні продовжила дорожчати.

Ігор Тележніков

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