Уряд запускає експеримент з субсидіями на оренду житла для ВПО: хто може претендувати
Київ • УНН
Кабмін затвердив проєкт надання субсидій ВПО на оренду житла у 9 областях України. Соціальний норматив площі становить 13,65 кв.м на особу, а базова ставка обов'язкового платежу - 30% від доходів.
Кабмін затвердив експериментальний проєкт, за яким внутрішньо переміщені особи з 9 областей України зможуть отримувати субсидію на оренду житла. Встановлено соціальний норматив площі для розрахунку субсидії на оренду житла для ВПО - 13,65 кв.м на людину. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук в Telegram, передає УНН.
Погоджено пропозицію Міністерства соціальної політики стосовно реалізації протягом двох років експериментального проєкту щодо надання субсидії внутрішньо переміщеним особам на оплату вартості або частини вартості найму (оренди) житлового приміщення в населених пунктах Чернігівської, Сумської, Харківської, Запорізької, Миколаївської, Дніпропетровської, Луганської, Донецької, Херсонської областей, крім тих, що включені до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф, затвердженого Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, для яких не визначено дати завершення бойових дій (припинення можливості бойових дій) або тимчасової окупації, та компенсації частини податку на доходи фізичних осіб та військового збору
Він вказав, що уряд також затвердив порядок реалізації експериментального проєкту. Передбачено, що надання субсидії на найм житла буде можливим виключно за умови оформлення договору найму між наймачем та наймодавцем, що підлягатиме реєстрації та обліку в базі договорів найму житлового приміщення, створеній Пенсійним фондом України.
Мельничук вказав, що надання субсидії на найм житла не обмежуватиме BПO в отриманні субсидії на оплату житлово-комунальних послуг.
Для розрахунку субсидії на аренду житла встановлюється соціальний норматив площі найманого житлового приміщення на кожну особу зі складу домогосподарства ВПО - 13,65 кв.м., але не менше як 35,22 кв.м. на сім'ю.
Субсидія на найм житла призначатиметься, якщо видатки домогосподарства наймача перевищуватимуть обов'язковий платіж, базова відсоткова ставка якого становитиме 30 % сукупних доходів домогосподарства, додав Мельничук.
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