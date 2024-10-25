Уряд запускає експеримент з субсидіями на оренду житла для ВПО: хто може претендувати

Кабмін затвердив експериментальний проєкт, за яким внутрішньо переміщені особи з 9 областей України зможуть отримувати субсидію на оренду житла. Встановлено соціальний норматив площі для розрахунку субсидії на оренду житла для ВПО - 13,65 кв.м на людину. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук в Telegram, передає УНН.

Погоджено пропозицію Міністерства соціальної політики стосовно реалізації протягом двох років експериментального проєкту щодо надання субсидії внутрішньо переміщеним особам на оплату вартості або частини вартості найму (оренди) житлового приміщення в населених пунктах Чернігівської, Сумської, Харківської, Запорізької, Миколаївської, Дніпропетровської, Луганської, Донецької, Херсонської областей, крім тих, що включені до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф, затвердженого Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, для яких не визначено дати завершення бойових дій (припинення можливості бойових дій) або тимчасової окупації, та компенсації частини податку на доходи фізичних осіб та військового збору