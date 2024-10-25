Правительство запускает эксперимент с субсидиями на аренду жилья для ВПЛ: кто может претендовать
Киев • УНН
Кабмин утвердил проект предоставления субсидий ВПЛ на аренду жилья в 9 областях Украины. Социальный норматив площади составляет 13,65 кв.м на человека, а базовая ставка обязательного платежа - 30% от доходов.
Кабмин утвердил экспериментальный проект, по которому внутренне перемещенные лица из 9 областей Украины смогут получать субсидию на аренду жилья. Установлен социальный норматив площади для расчета субсидии на аренду жилья для ВПЛ - 13,65 кв.м на человека. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, передает УНН.
Соглашено предложение Министерства социальной политики по реализации в течение двух лет экспериментального проекта по предоставлению субсидии внутренне перемещенным лицам на оплату стоимости или части стоимости найма (аренды) жилого помещения в населенных пунктах Черниговской, Сумской, Харьковской, Запорожской, Николаевской, Днепропетровской, Луганской, Донецкой, Херсонской областей, кроме включенных в перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных рф, утвержденного Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, для которых не определена дата завершения боевых действий (прекращение возможности боевых действий) или временной оккупации , и компенсации части налога на доходы физических лиц и военного сбора
Он указал, что правительство также утвердило порядок реализации экспериментального проекта. Предусмотрено, что предоставление субсидии на наем жилья будет возможным исключительно при условии оформления договора найма между нанимателем и наймодателем, который будет подлежать регистрации и учету в базе договоров найма жилого помещения, созданной Пенсионным фондом Украины.
Мельничук указал, что предоставление субсидии на наем жилья не будет ограничивать BPO в получении субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг.
Для расчета субсидии на аренду жилья устанавливается социальный норматив площади наемного жилого помещения на каждого человека из состава домохозяйства ВПЛ - 13,65 кв.м., но не менее 35,22 кв.м. на семью.
Субсидия на наем жилья будет назначаться, если расходы домохозяйства нанимателя будут превышать обязательный платеж, базовая процентная ставка которого составит 30 % совокупных доходов домохозяйства, добавил Мельничук.
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