Правительство запускает эксперимент с субсидиями на аренду жилья для ВПЛ: кто может претендовать

ukenru
Эксклюзив
Перевод стрелок часов в Украине: сомнолог рассказала, как сезонный переход влияет на украинцев
12:01 • 2651 просмотра

Перевод стрелок часов в Украине: сомнолог рассказала, как сезонный переход влияет на украинцев

Эксклюзив
Неэффективное распределение полномочий в АРМА свидетельствует об управленческих просчетах Думы - адвокат
11:44 • 10610 просмотра

Неэффективное распределение полномочий в АРМА свидетельствует об управленческих просчетах Думы - адвокат

Эксклюзив
Почему все не так просто с ликвидацией МСЭК и нужно ли было решение СНБО? Объяснение юристки
08:44 • 102421 просмотра

Почему все не так просто с ликвидацией МСЭК и нужно ли было решение СНБО? Объяснение юристки

В «Армия+» запустили онлайн-обучение по военному делу: какие курсы доступны
12:43 • 122251 просмотра

В «Армия+» запустили онлайн-обучение по военному делу: какие курсы доступны

Эксклюзив
Сколько часов нужно спать человеку, чтобы выспаться - ответ сомнолога
24 октября 2024, 12:10 • 137967 просмотра

Сколько часов нужно спать человеку, чтобы выспаться - ответ сомнолога

Эксклюзив
Безбарьерность в Украине на низком уровне, нужны большие и быстрые изменения - нардеп
24 октября 2024, 11:04 • 140483 просмотра

Безбарьерность в Украине на низком уровне, нужны большие и быстрые изменения - нардеп

Эксклюзив
Скандалы с чиновниками бьют по имиджу Украины и вызывают возмущение военных - нардеп
24 октября 2024, 09:59 • 136983 просмотра

Скандалы с чиновниками бьют по имиджу Украины и вызывают возмущение военных - нардеп

Эксклюзив
Бровары с теплом. Мэр города рассказал о первой неделе отопительного сезона
24 октября 2024, 08:48 • 120219 просмотра

Бровары с теплом. Мэр города рассказал о первой неделе отопительного сезона

ЕС одобрил помощь Украине до 35 млрд евро с использованием доходов от активов рф: предусматривает кредит на 45 лет
24 октября 2024, 06:53 • 113085 просмотра

ЕС одобрил помощь Украине до 35 млрд евро с использованием доходов от активов рф: предусматривает кредит на 45 лет

Эксклюзив
Популизм вместо результатов: эксперт раскритиковал заявления главы АРМА Думы
23 октября 2024, 13:23 • 132238 просмотра

Популизм вместо результатов: эксперт раскритиковал заявления главы АРМА Думы

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Усик призвал Трампа помочь освободить украинцев из российского плена

Усик призвал Трампа помочь освободить украинцев из российского плена

02:58 • 111479 просмотра
Ночью ПВО и средства РЭБ обезвредили до полутора десятков шахедов, атаковавших Киев - КГВА

Ночью ПВО и средства РЭБ обезвредили до полутора десятков шахедов, атаковавших Киев - КГВА

04:25 • 26506 просмотра
НАБУ продолжает финансировать "дружественных" судебных экспертов - конфликт интересов НАПК игнорирует

НАБУ продолжает финансировать "дружественных" судебных экспертов - конфликт интересов НАПК игнорирует

07:46 • 115379 просмотра
«Мы старались, честно": Андрей Бедняков развелся с женой

«Мы старались, честно": Андрей Бедняков развелся с женой

08:13 • 59432 просмотра
Безбарьерность в Украине: готова ли страна к вызовам войны?

Безбарьерность в Украине: готова ли страна к вызовам войны?

08:39 • 100978 просмотра
публикации
Почему все не так просто с ликвидацией МСЭК и нужно ли было решение СНБО? Объяснение юристки

Почему все не так просто с ликвидацией МСЭК и нужно ли было решение СНБО? Объяснение юристки
Эксклюзив

08:44 • 102421 просмотра
Безбарьерность в Украине: готова ли страна к вызовам войны?

Безбарьерность в Украине: готова ли страна к вызовам войны?

08:39 • 100978 просмотра
НАБУ продолжает финансировать "дружественных" судебных экспертов - конфликт интересов НАПК игнорирует

НАБУ продолжает финансировать "дружественных" судебных экспертов - конфликт интересов НАПК игнорирует

07:46 • 115379 просмотра
Управленческий провал: глава АРМА Дума отправляет осматривать активы в регионы своего заместителя по вопросам евроинтеграции

Управленческий провал: глава АРМА Дума отправляет осматривать активы в регионы своего заместителя по вопросам евроинтеграции

24 октября 2024, 09:40 • 141126 просмотра
Глава АРМА Дума "случайно" намекнула, что ликвидация МСЭК - это ее заслуга

Глава АРМА Дума "случайно" намекнула, что ликвидация МСЭК - это ее заслуга

23 октября 2024, 12:13 • 173269 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
«Мы старались, честно": Андрей Бедняков развелся с женой

«Мы старались, честно": Андрей Бедняков развелся с женой

08:13 • 59432 просмотра
Самые дорогие яхты мира: от золотых якорей до копии улиц Монако

Самые дорогие яхты мира: от золотых якорей до копии улиц Монако

17:09 • 97376 просмотра
Соловий попала в очередной скандал из-за поцелуя с маленьким мальчиком

Соловий попала в очередной скандал из-за поцелуя с маленьким мальчиком

24 октября 2024, 10:51 • 108727 просмотра
72-летний Лиам Нисон заявил, что уходит из боевиков

72-летний Лиам Нисон заявил, что уходит из боевиков

24 октября 2024, 09:11 • 114437 просмотра
Обычные партнеры звезд: Лана Дель Рей и не только

Обычные партнеры звезд: Лана Дель Рей и не только

24 октября 2024, 08:05 • 114061 просмотра
Актуальное
Правительство запускает эксперимент с субсидиями на аренду жилья для ВПЛ: кто может претендовать

Правительство запускает эксперимент с субсидиями на аренду жилья для ВПЛ: кто может претендовать

Киев  •  УНН

11:21 • 4600 просмотра

Read in English

Кабмин утвердил проект предоставления субсидий ВПЛ на аренду жилья в 9 областях Украины. Социальный норматив площади составляет 13,65 кв.м на человека, а базовая ставка обязательного платежа - 30% от доходов.

Кабмин утвердил экспериментальный проект, по которому внутренне перемещенные лица из 9 областей Украины смогут получать субсидию на аренду жилья. Установлен социальный норматив площади для расчета субсидии на аренду жилья для ВПЛ - 13,65 кв.м на человека. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, передает УНН.

Соглашено предложение Министерства социальной политики по реализации в течение двух лет экспериментального проекта по предоставлению субсидии внутренне перемещенным лицам на оплату стоимости или части стоимости найма (аренды) жилого помещения в населенных пунктах Черниговской, Сумской, Харьковской, Запорожской, Николаевской, Днепропетровской, Луганской, Донецкой, Херсонской областей, кроме включенных в перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных рф, утвержденного Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, для которых не определена дата завершения боевых действий (прекращение возможности боевых действий) или временной оккупации , и компенсации части налога на доходы физических лиц и военного сбора

- написал Мельничук.

Он указал, что правительство также утвердило порядок реализации экспериментального проекта. Предусмотрено, что предоставление субсидии на наем жилья будет возможным исключительно при условии оформления договора найма между нанимателем и наймодателем, который будет подлежать регистрации и учету в базе договоров найма жилого помещения, созданной Пенсионным фондом Украины.

Мельничук указал, что предоставление субсидии на наем жилья не будет ограничивать BPO в получении субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Для расчета субсидии на аренду жилья устанавливается социальный норматив площади наемного жилого помещения на каждого человека из состава домохозяйства ВПЛ - 13,65 кв.м., но не менее 35,22 кв.м. на семью.

Субсидия на наем жилья будет назначаться, если расходы домохозяйства нанимателя будут превышать обязательный платеж, базовая процентная ставка которого составит 30 % совокупных доходов домохозяйства, добавил Мельничук.

Кабмин выделил более 21 миллиона гривен на компенсации за бесплатное размещение ВПЛ20 сентября 2024, 12:53 • 13045 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Обществополитика
ministerstvo-sotsialnoi-politiki-ukrainiМинистерство социальной политики Украины
dneprДнепр
verkhovna-radaВерховная Рада
ukrainaУкраина
kharkivХарьков