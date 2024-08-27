Кабмин выделил более 21 миллиона гривен на компенсации за бесплатное размещение ВПЛ

Кабинет министров выделил почти 21,5 млн гривен компенсации за потребленные коммунальные услуги во время бесплатного пребывания внутренних переселенцев в помещениях объектов государственной, коммунальной и частной собственности. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, передает УНН.

Детали

Как сообщил Мельничук, Кабмин выделил 21 млн 478 тыс. 336 гривен на компенсации за потребленные коммунальные услуги во время бесплатного пребывания внутренних переселенцев в помещениях объектов государственной, коммунальной и частной собственности.

Отмечается, что часть этих средств будет направлена:

3 млн 291 тыс 683 гривен - МВД, Минагрополитики, Минэнерго, МОН, Минздрав, МКИП, Минсоцполитики для выплат компенсаций учреждениям государственной формы собственности, относящихся к сфере их управления;

17 млн 555 тыс 204 гривен - коммунальным учреждениям, государственным учебным заведениям, которые переданы на финансирование из местных бюджетов, и учреждениям общей собственности территориальных громад области и района, находящихся в управлении областных и районных советов;



631 тыс 449 гривен - областным военным администрациям для выплат компенсаций частным заведениям (кроме частных учебных заведений).



Напомним,

Правительство начало экспериментальный проект поддержки проживания ВПЛ и лиц с инвалидностью по принципу «деньги ходят за человеком». Финансирование будет осуществляться из госбюджета, на 2024 год предусмотрено более 366,8 млн грн для предоставления услуг более 2300 лицам.