Кабмин выделил более 21 миллиона гривен на компенсации за бесплатное размещение ВПЛ
Киев • УНН
Кабмин выделил 21,5 млн грн на компенсацию коммунальных услуг для ВПЛ в государственных, коммунальных и частных учреждениях. Средства распределены между министерствами, коммунальными учреждениями и областными военными администрациями.
Кабинет министров выделил почти 21,5 млн гривен компенсации за потребленные коммунальные услуги во время бесплатного пребывания внутренних переселенцев в помещениях объектов государственной, коммунальной и частной собственности. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, передает УНН.
Детали
Как сообщил Мельничук, Кабмин выделил 21 млн 478 тыс. 336 гривен на компенсации за потребленные коммунальные услуги во время бесплатного пребывания внутренних переселенцев в помещениях объектов государственной, коммунальной и частной собственности.
Отмечается, что часть этих средств будет направлена:
- 3 млн 291 тыс 683 гривен - МВД, Минагрополитики, Минэнерго, МОН, Минздрав, МКИП, Минсоцполитики для выплат компенсаций учреждениям государственной формы собственности, относящихся к сфере их управления;
- 17 млн 555 тыс 204 гривен - коммунальным учреждениям, государственным учебным заведениям, которые переданы на финансирование из местных бюджетов, и учреждениям общей собственности территориальных громад области и района, находящихся в управлении областных и районных советов;
- 631 тыс 449 гривен - областным военным администрациям для выплат компенсаций частным заведениям (кроме частных учебных заведений).
Напомним,
Правительство начало экспериментальный проект поддержки проживания ВПЛ и лиц с инвалидностью по принципу «деньги ходят за человеком». Финансирование будет осуществляться из госбюджета, на 2024 год предусмотрено более 366,8 млн грн для предоставления услуг более 2300 лицам.