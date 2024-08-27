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Кабмін виділив понад 21 мільйон гривень на компенсації за безоплатне розміщення ВПО

Кабмін виділив понад 21 мільйон гривень на компенсації за безоплатне розміщення ВПО

Київ • УНН

 • 25072 перегляди

Кабмін виділив 21,5 млн грн на компенсацію комунальних послуг для ВПО у державних, комунальних та приватних закладах. Кошти розподілені між міністерствами, комунальними закладами та обласними військовими адміністраціями.

Кабінет міністрів виділив майже 21,5 млн гривень компенсації за спожиті комунальні послуги під час безоплатного перебування внутрішніх переселенців у приміщеннях об’єктів державної, комунальної та приватної власності. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук в Telegram, передає УНН.

Деталі

Як повідомив Мельничук, Кабмін виділив 21 млн 478 тис. 336 гривень на компенсації за спожиті комунальні послуги під час безоплатного перебування внутрішніх переселенців у приміщеннях об’єктів державної, комунальної та приватної власності.

Зазначається, що частина цих коштів буде спрямована:

  • 3 млн 291 тис 683 гривень - МВС, Мінагрополітики, Міненерго, МОН, МОЗ, МКІП, Мінсоцполітики для виплат компенсацій закладам державної форми власності, що належать до сфери їхнього управління;
  • 17 млн 555 тис 204 гривень - комунальним закладам, державним закладам освіти, які передані на фінансування з місцевих бюджетів, і закладам спільної власності територіальних громад області та району, що перебувають в управлінні обласних та районних рад;
  • 631 тис 449 гривень - обласним військовим адміністраціям для виплат компенсацій приватним закладам (окрім приватних закладів освіти).

Нагадаємо

Уряд розпочав експериментальний проєкт підтримки проживання ВПО та осіб з інвалідністю за принципом "гроші ходять за людиною". Фінансування здійснюватиметься з держбюджету, на 2024 рік передбачено понад 366,8 млн грн для надання послуг понад 2300 особам.

Павло Башинський

Павло Башинський

СуспільствоЕкономіка

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