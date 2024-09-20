Кабмін виділив понад 21 мільйон гривень на компенсації за безоплатне розміщення ВПО
Київ • УНН
Уряд виділив понад 21 млн грн на компенсацію комунальних послуг для ВПО у державних, комунальних та приватних закладах. Кошти розподілені між міністерствами, комунальними закладами та обласними військовими адміністраціями.
Кабмін виділив понад 21 млн гривень на компенсацію комунальних послуг для ВПО у державних, комунальних та приватних закладах. Кошти розподілені між міністерствами, комунальними закладами та обласними військовими адміністраціями. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук в Telegram, передає УНН.
Виділено 21 млн 19 тис. 875 гривень з метою покриття витрат за червень 2024 року обʼєктів державної, комунальної та приватної власності, у будівлях (приміщеннях) яких у період воєнного стану на безоплатній основі розміщувалися внутрішньо переміщені особи
Зазначається, що із цих коштів понад 3 млн 960 тис. 878 гривень виділено МВС, Мінагрополітики, Міненерго, МОН, МОЗ, МКІП, Мінсоцполітики для виплат компенсацій закладам державної форми власності, що належать до сфери їхнього управління.
Більш ніж 16 млн 396 тис. 407 гривень виділено комунальним закладам, державним закладам освіти, які передані на фінансування з місцевих бюджетів, і закладам спільної власності територіальних громад області та району, що перебувають в управлінні обласних та районних рад.
Також 662 тис. 590 гривень надається обласним військовим адміністраціям для виплат компенсацій приватним закладам (окрім приватних закладів освіти).
Нагадаємо
Кабінет міністрів в серпні виділив майже 21,5 млн гривень компенсації за спожиті комунальні послуги під час безоплатного перебування внутрішніх переселенців у приміщеннях об’єктів державної, комунальної та приватної власності.
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