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Уряд виділив 563 млн грн на житло для дитячих будинків сімейного типу

Уряд виділив 563 млн грн на житло для дитячих будинків сімейного типу

Київ • УНН

 • 45795 перегляди

Кабмін розподілив 563,3 млн грн субвенції на придбання житла для 94 дитячих будинків сімейного типу. 81 з них - для тимчасово переміщених сімей, 13 - для новостворених ДБСТ.

Понад 563 млн грн субвенції з державного бюджету розподілив уряд на придбання житла для 94 дитячих будинків сімейного типу (ДБСТ), повідомили у Мінсоцполітики у понеділок, пише УНН.

Деталі

"За поданням Мінсоцполітики уряд ухвалив постанову, якою передбачено  розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання житла для ДБСТ. Загальний обсяг субвенції - 563,3 млн грн. За них планується придбати житло для 94 ДБСТ, з яких 81 - із числа тимчасово переміщених по Україні, а також тих, хто планує повертатися в Україну з евакуації за кордон, а решта 13 - з числа новостворених ДБСТ", - повідомили у міністерстві.

Також у межах субвенції, як вказано, перерозподілено видатки на функціонування наявної інфраструктури: 446,9 тис. грн будуть передані на потреби Малого групового будинку "Світанок" Лисичанської громади, який тимчасово переміщений на Волинь.

Зазначається, що ДБСТ - це родини, які приймають на виховання від 5 до 10 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування

Через повномасштабну війну частина ДБСТ, як вказано, була вимушена переміститися в більш безпечні регіони України або за кордон. У 85 таких родин пошкоджене або повністю зруйноване житло.

На Київщині за підтримки благодійників збудували дитячий будинок сімейного типу - ОВА23.07.24, 19:27 • 44821 перегляд

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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