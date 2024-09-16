Правительство выделило 563 млн грн на жилье для детских домов семейного типа

Более 563 млн грн субвенции из государственного бюджета распределило правительство на приобретение жилья для 94 детских домов семейного типа (ДДСТ), сообщили в Минсоцполитики в понедельник, пишет УНН.

Детали

«По представлению Минсоцполитики правительство приняло постановление, которым предусмотрено распределение субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на приобретение жилья для ДДСТ. Общий объем субвенции - 563,3 млн грн. За них планируется приобрести жилье для 94 ДДСТ, из которых 81 - из числа временно перемещенных по Украине, а также тех, кто планирует возвращаться в Украину из эвакуации за границу, а остальные 13 - из числа вновь созданных ДДСТ», - сообщили в министерстве.

Также в рамках субвенции, как указано, перераспределены расходы на функционирование имеющейся инфраструктуры: 446,9 тыс. грн будут переданы на нужды Малого группового дома «Свитанок» Лисичанской громады, который временно перемещен на Волынь.

Отмечается, что ДДСТ - это семьи, которые принимают на воспитание от 5 до 10 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки

Из-за полномасштабной войны часть ДДСТ, как указано, была вынуждена переместиться в более безопасные регионы Украины или за границу. У 85 таких семей повреждено или полностью разрушено жилье.

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