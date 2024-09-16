Правительство выделило 563 млн грн на жилье для детских домов семейного типа
Киев • УНН
Кабмин распределил 563,3 млн грн субвенции на приобретение жилья для 94 детских домов семейного типа. 81 из них - для временно перемещенных семей, 13 - для вновь созданных ДДСТ.
Более 563 млн грн субвенции из государственного бюджета распределило правительство на приобретение жилья для 94 детских домов семейного типа (ДДСТ), сообщили в Минсоцполитики в понедельник, пишет УНН.
Детали
«По представлению Минсоцполитики правительство приняло постановление, которым предусмотрено распределение субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на приобретение жилья для ДДСТ. Общий объем субвенции - 563,3 млн грн. За них планируется приобрести жилье для 94 ДДСТ, из которых 81 - из числа временно перемещенных по Украине, а также тех, кто планирует возвращаться в Украину из эвакуации за границу, а остальные 13 - из числа вновь созданных ДДСТ», - сообщили в министерстве.
Также в рамках субвенции, как указано, перераспределены расходы на функционирование имеющейся инфраструктуры: 446,9 тыс. грн будут переданы на нужды Малого группового дома «Свитанок» Лисичанской громады, который временно перемещен на Волынь.
Отмечается, что ДДСТ - это семьи, которые принимают на воспитание от 5 до 10 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки
Из-за полномасштабной войны часть ДДСТ, как указано, была вынуждена переместиться в более безопасные регионы Украины или за границу. У 85 таких семей повреждено или полностью разрушено жилье.
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