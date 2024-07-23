На Киевщине при поддержке благотворителей построили дом для семьи, которая воспитывает шестерых приемных детей. Кроме того, семья получила собственную машину. Об этом рассказал председатель Киевской ОВА Руслан Кравченко, передает УНН.

Детали

Кравченко рассказал, что семья Натальи и Виктора Шевченко воспитывает 6 приемных детей. К тому же вскоре этот детский дом семейного типа пополнится еще несколькими детьми.

Самой большой мечтой семьи Шевченко был собственный дом, чтобы всем ее членам было уютно и комфортно. Сегодня их желание осуществилось - они получили ключи от большого дома в Мироновке Киевской области - рассказывает председатель ОВА.

По его словам, 2023 года Фонд Елены Зеленской реализует проект «Адрес детства». Речь идет о строительстве жилья для больших приемных семей. Прежде всего тех, кто потерял свои дома из-за россиян.

Киевщина максимально присоединилась к его реализации. Для двух семей Фонд уже построил дома в нашей области. В частности, ДДСТ Ярославцевых из Запорожской области и Уманских из Херсонской области. Изучается возможность строительства дома для еще одной семьи - рассказал Руслан Кравченко.

Он также признал, что больших приемных семей, нуждающихся в жилье, немало. Поэтому, Кравченко уверен, что этот проект нужно масштабировать.

Предложил общинам Киевщины и меценатам к нему приобщаться, на предложение сразу же откликнулись Мироновский городской совет и Фонд «МХП-Общине», который взял на себя финансовые расходы. Стратегический партнер БФ «МХП-Громаде» - международная компания МХП. Благодарен ее основателю и главному исполнительному директору Юрию Косюку за поддержку моей инициативы. Благодаря синергии Olena Zelenska Foundation / Фонд Елены Зеленской, Киевской областной администрации и МХП удалось осуществить мечту семьи Шевченко об уютном доме - рассказывает председатель Киевской ОВА.

Кравченко рассказал, что площадь нового дома семьи Шевченко почти 500 кв. м., в частности, жилая площадь - 250 кв.м., 46,6 кв. м. - подземное защитное укрытие.

В доме есть 6 спален, 1 кухня, 1 комната общего пользования. За основу взят типовой проект строительства дома для большой приемной семьи, которые сооружают в рамках проекта «Адрес детства» Фонда Елены Зеленской.

Осуществили еще одну мечту семьи. От Киевской ОВА подарили автомобиль Toyota Proace City. Теперь семья сможет комфортно и свободно передвигаться. Каждый ребенок заслуживает иметь семью, где его любят, понимают и поддерживают - подытожил председатель ОВА.

Напомним,

Киевская ОВА рассказала о новых государственных программах поддержки энергонезависимости. Начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко объяснил, что физлица, ОСМД, малый и крупный бизнес могут получить льготные кредиты на установку альтернативных источников энергии.