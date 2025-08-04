Необходима детенизация рынка аренды жилья, но ставка налогообложения пока высока - Шуляк

Учитывая высокую налоговую нагрузку на владельцев жилья, в Верховной Раде вернулись к поиску условий, которые обеспечат детенизацию рынка аренды апартаментов. Об этом в интервью в эфире телемарафона рассказала глава Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк, передает УНН.

По разным оценкам, пояснила Шуляк, более 90% того жилья, которое сдается в аренду, сдается не по официальным контрактам и не по официальным договорам.

Есть одна основная и большая причина, почему так происходит. Это достаточно высокая ставка налогообложения. Сегодня, когда сдается в аренду квартира, человек, являющийся владельцем этой квартиры, платит 18% НДФЛ и дополнительно 5% военного сбора. 23% - это очень высокая налоговая нагрузка.

По словам Шуляк, люди стараются максимально избегать официальных договоров. Для того чтобы не платить такие налоги и не подписывать договоры аренды.

В результате страдает и тот человек, который снимает квартиру, поскольку его права не защищены, и, соответственно, страдает тот человек, который сдает такую квартиру в аренду, - потому что его права также никак не защищены.

Глава партии "Слуга Народа", народный депутат Елена Шуляк сообщила, что сейчас ведутся дискуссии на уровне министерств - Министерства развития общин и территорий Украины и Министерства финансов. Профильный комитет в Парламенте Украины принимает участие в обсуждении.

Цель - изменять вышеуказанную норму. То есть максимально выводить рынок аренды из тени.

Если мы говорим о социальной аренде, об аренде жилья, которое будет принадлежать нашим общинам, и которые будут его предоставлять в аренду по низкой ставке, здесь, конечно, нужно создавать фонд, который будет предоставляться в аренду нашим гражданам. Для этого нужно будет физически такое жилье создать.