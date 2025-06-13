Оренда житла в Україні знову подорожчала: у яких областях найбільше

У травні 2025 року оренда житлових приміщень в Україні продовжила дорожчати. У деяких регіонах ціни зросли на понад 7%, повідомляє УНН з посиланням на дані Державної служби статистики України.

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У деяких регіонах ціни зросли на понад 7%. Найвища вартість оренди на Чернігівщині, Херсонщині та Одещині.

Згідно з оновленою статистикою, у порівнянні з квітнем 2025 року, оренда житла в середньому зросла у більшості областей. Найбільше зростання зафіксовано в:

• Чернігівській області – плюс 7,01% (з 5 тисяч 100 гривень до 5 тисяч 458 гривень);

• Херсонській області – плюс 4% (з 3 тисяч 118 гривень до 3 тисяч 243 гривень);

• Одеській області – плюс 2,76% (з 4 тисяч 662 гривень до 4 тисяч 791 гривні);

• Київській області – плюс 2,15% (з 6 тисяч 74 гривень до 6 тисяч 204 гривень);

• Вінницькій області – плюс 1,96% (з 8 тисяч 112 гривень до 8 тисяч 271 гривні).

В інших регіонах зростання цін не перевищувало 1–2%, а в окремих випадках залишалося на рівні попереднього місяця.

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У Держстаті також повідомили, що середня вартість оренди в Україні залишається на найвищому рівні у Вінницькій, Київській та Львівській областях.

Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення рф в Україну ринок оренди житла зазнав суттєвих змін – як через зростання попиту на тимчасове житло у безпечніших регіонах, так і через пошкодження житлового фонду в прифронтових зонах.

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