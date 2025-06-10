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Україна формує нову житлову політику: почалася розробка стратегії

Київ • УНН

 • 774 перегляди

Україна працює над новою житловою політикою для забезпечення громадян власним житлом або доступною орендою. Вона включатиме розвиток оренди, фінансові механізми та підтримку різних груп населення.

Україна формує нову житлову політику: почалася розробка стратегії

В Україні стартувала робота над державною стратегією житлової політики, повідомив віцепремʼєр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба у вівторок у Telegram, пише УНН

Україна формує нову житлову політику, яка має дати людям реальні можливості мати власне житло або доступну оренду. Сьогодні ми розпочали роботу над її стратегією

- написав Кулеба.

Бачення, з його слів, включає кілька ключових напрямів:

  • розвиток прозорої, захищеної та доступної оренди житла;
    • запуск фінансових механізмів, які дозволяють людям отримати житло у власність або орендувати його на зрозумілих умовах – іпотека, оренда з викупом, державна підтримка;
      • посилення спроможності громад планувати, будувати й управляти житловою інфраструктурою;
        • підтримка ветеранів, військовослужбовців, внутрішньо переміщених осіб, багатодітних родин і молоді;
          • залучення інвестицій, розвиток державно-приватного партнерства, гарантії прозорості і захисту прав.

            "Працюємо над тим, щоб сформувати політику, яка буде послідовною, зрозумілою і такою, що ґрунтується на реальних інструментах. А у центрі рішень має бути людина", - вказав міністр.

            Разом з урядом, громадами, міжнародними партнерами, експертами й представниками громадянського суспільства, з його слів, почали відкриті консультації щодо змісту майбутньої стратегії.

            З його слів, іде робота над тим, щоб майбутня стратегія включала не лише цілі, а й конкретні інструменти їх досягнення - з чіткими повноваженнями, розподілом відповідальності, джерелами фінансування, системою моніторингу та звітності.

            Створено міжвідомчу робочу групу, яка координуватиме підготовку документа.

            "Маємо ухвалити Стратегію у максимально стислі терміни", - вказав Кулеба.

            Реформа житлової політики: стало відомо, коли ухвалять відповідний закон17.04.25, 12:19 • 11118 переглядiв

            Юлія Шрамко

            Юлія Шрамко

            ПолітикаНерухомість
            Україна
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