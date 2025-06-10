Україна формує нову житлову політику: почалася розробка стратегії
Київ • УНН
Україна працює над новою житловою політикою для забезпечення громадян власним житлом або доступною орендою. Вона включатиме розвиток оренди, фінансові механізми та підтримку різних груп населення.
В Україні стартувала робота над державною стратегією житлової політики, повідомив віцепремʼєр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба у вівторок у Telegram, пише УНН.
Україна формує нову житлову політику, яка має дати людям реальні можливості мати власне житло або доступну оренду. Сьогодні ми розпочали роботу над її стратегією
Бачення, з його слів, включає кілька ключових напрямів:
- розвиток прозорої, захищеної та доступної оренди житла;
- запуск фінансових механізмів, які дозволяють людям отримати житло у власність або орендувати його на зрозумілих умовах – іпотека, оренда з викупом, державна підтримка;
- посилення спроможності громад планувати, будувати й управляти житловою інфраструктурою;
- підтримка ветеранів, військовослужбовців, внутрішньо переміщених осіб, багатодітних родин і молоді;
- залучення інвестицій, розвиток державно-приватного партнерства, гарантії прозорості і захисту прав.
"Працюємо над тим, щоб сформувати політику, яка буде послідовною, зрозумілою і такою, що ґрунтується на реальних інструментах. А у центрі рішень має бути людина", - вказав міністр.
Разом з урядом, громадами, міжнародними партнерами, експертами й представниками громадянського суспільства, з його слів, почали відкриті консультації щодо змісту майбутньої стратегії.
З його слів, іде робота над тим, щоб майбутня стратегія включала не лише цілі, а й конкретні інструменти їх досягнення - з чіткими повноваженнями, розподілом відповідальності, джерелами фінансування, системою моніторингу та звітності.
Створено міжвідомчу робочу групу, яка координуватиме підготовку документа.
"Маємо ухвалити Стратегію у максимально стислі терміни", - вказав Кулеба.
Реформа житлової політики: стало відомо, коли ухвалять відповідний закон17.04.25, 12:19 • 11118 переглядiв