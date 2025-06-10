Україна формує нову житлову політику: почалася розробка стратегії

В Україні стартувала робота над державною стратегією житлової політики, повідомив віцепремʼєр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба у вівторок у Telegram, пише УНН.

Україна формує нову житлову політику, яка має дати людям реальні можливості мати власне житло або доступну оренду. Сьогодні ми розпочали роботу над її стратегією - написав Кулеба.

Бачення, з його слів, включає кілька ключових напрямів:

розвиток прозорої, захищеної та доступної оренди житла;

запуск фінансових механізмів, які дозволяють людям отримати житло у власність або орендувати його на зрозумілих умовах – іпотека, оренда з викупом, державна підтримка;

посилення спроможності громад планувати, будувати й управляти житловою інфраструктурою;

підтримка ветеранів, військовослужбовців, внутрішньо переміщених осіб, багатодітних родин і молоді;

залучення інвестицій, розвиток державно-приватного партнерства, гарантії прозорості і захисту прав.

"Працюємо над тим, щоб сформувати політику, яка буде послідовною, зрозумілою і такою, що ґрунтується на реальних інструментах. А у центрі рішень має бути людина", - вказав міністр.

Разом з урядом, громадами, міжнародними партнерами, експертами й представниками громадянського суспільства, з його слів, почали відкриті консультації щодо змісту майбутньої стратегії.

З його слів, іде робота над тим, щоб майбутня стратегія включала не лише цілі, а й конкретні інструменти їх досягнення - з чіткими повноваженнями, розподілом відповідальності, джерелами фінансування, системою моніторингу та звітності.

Створено міжвідомчу робочу групу, яка координуватиме підготовку документа.

"Маємо ухвалити Стратегію у максимально стислі терміни", - вказав Кулеба.

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