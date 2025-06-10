Украина формирует новую жилищную политику: началась разработка стратегии

$41.490.09
47.370.10
ukenru
Пойдет ли НАПК по следу аптек Кузьминых? Оснований для проведения проверки сейчас более чем достаточно
Эксклюзив
13:58 • 700 просмотра

Пойдет ли НАПК по следу аптек Кузьминых? Оснований для проведения проверки сейчас более чем достаточно

Эксклюзив
13:21 • 5806 просмотра

россия скупает советские двигатели по миру, чтобы оставить Украину без возможности ремонтировать самолеты - военный эксперт

13:16 • 11735 просмотра

ЕС предложил 18-й пакет санкций против рф: в фокусе - потолок цен на нефть рф в $45, "теневой флот" и банки

Эксклюзив
11:54 • 16181 просмотра

Множественное гражданство: окончательного законопроекта нет, его пытаются быстро доработать

Эксклюзив
9 июня, 15:58 • 70515 просмотра

Автоматизированная система учета мобильных устройств за пять лет принесла в бюджет 6 млрд грн

Эксклюзив
9 июня, 13:46 • 162075 просмотра

Разжигает костер еще больше: политолог о действиях Трампа по подавлению протестов в США

Эксклюзив
9 июня, 13:35 • 119361 просмотра

Алкоголь, нарушения, пренебрежение к суду: история вождения скандального нардепа Сергея Кузьминых

Эксклюзив
9 июня, 13:15 • 112504 просмотра

Запрет маркетинга не остановил рост цен, необходимо регулирование производителей - нардеп

Эксклюзив
9 июня, 12:50 • 206811 просмотра

Как спланировать летние каникулы для ребенка во время войны: советы психолога

9 июня, 11:52 • 66699 просмотра

Украинцы возвращаются из российского плена: Зеленский сообщил о начале обмена в несколько этапов в ближайшие дни

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+21°
3.8м/с
35%
754мм
Популярные новости

Ночная атака рф на Одессу унесла жизни двух человек, 9 раненых: показали последствия

10 июня, 05:39 • 48922 просмотра

Звезда "Капитана Америки" расстроился, что его не пригласили в новый фильм Marvel

10 июня, 07:28 • 32390 просмотра

Франция предложила Украине новые варианты финансирования оружия: детали от Минобороны

10 июня, 08:07 • 42487 просмотра

Крупнейший аукцион платьев принцессы Дианы представил более 100 лотов

08:50 • 27207 просмотра

рф подозревают в запуске дронов с кораблей в направлении военных объектов Германии: данные расследования

09:20 • 45220 просмотра
публикации

Как спланировать летние каникулы для ребенка во время войны: советы психолога
Эксклюзив

9 июня, 12:50 • 206811 просмотра

Тень над финансами: почему новый закон о факторинге бьет по доверию к банковской системе

9 июня, 09:47 • 196600 просмотра

"Контракт 18-24": сколько бригад уже присоединились и сколько длится подготовка новых бойцов

9 июня, 08:00 • 187790 просмотра

Как защитить волосы летом: советы трихолога
Эксклюзив

9 июня, 05:45 • 202143 просмотра

Сегодня состоится церемония вручения премии "Тони": кто может получить награду

8 июня, 08:18 • 187965 просмотра
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Али Хаменеи

Урсула фон дер Ляйен

Кайя Каллас

Актуальные места

Украина

Соединённые Штаты

Киев

Польша

Северная Корея

Реклама
УНН Lite

Двое участников группы BTS уволились с военной службы: готовят новые песни и обещают вернуться на сцену "как можно скорее"

13:35 • 3944 просмотра

В Польше жители многоквартирного дома вывесили объявление с просьбой не заниматься громко любовью

11:04 • 16517 просмотра

Крупнейший аукцион платьев принцессы Дианы представил более 100 лотов

08:50 • 27596 просмотра

Звезда "Капитана Америки" расстроился, что его не пригласили в новый фильм Marvel

10 июня, 07:28 • 32753 просмотра

Ромео Бекхэм впервые после разрыва с бывшей девушкой был замечен с моделью Кэролайн Даур в Париже

9 июня, 18:25 • 49887 просмотра
Актуальное

ЧатГПТ

МиГ-31

YouTube

Шахед-136

MIM-104 Patriot

Украина формирует новую жилищную политику: началась разработка стратегии

Киев • УНН

 • 506 просмотра

Украина работает над новой жилищной политикой для обеспечения граждан собственным жильем или доступной арендой. Она будет включать развитие аренды, финансовые механизмы и поддержку различных групп населения.

Украина формирует новую жилищную политику: началась разработка стратегии

В Украине стартовала работа над государственной стратегией жилищной политики, сообщил вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития громад и территорий Алексей Кулеба во вторник в Telegram, пишет УНН

Украина формирует новую жилищную политику, которая должна дать людям реальные возможности иметь собственное жилье или доступную аренду. Сегодня мы начали работу над ее стратегией

- написал Кулеба.

Видение, по его словам, включает несколько ключевых направлений:

  • развитие прозрачной, защищенной и доступной аренды жилья;
    • запуск финансовых механизмов, которые позволяют людям получить жилье в собственность или арендовать его на понятных условиях – ипотека, аренда с выкупом, государственная поддержка;
      • усиление способности громад планировать, строить и управлять жилищной инфраструктурой;
        • поддержка ветеранов, военнослужащих, внутренне перемещенных лиц, многодетных семей и молодежи;
          • привлечение инвестиций, развитие государственно-частного партнерства, гарантии прозрачности и защиты прав.

            "Работаем над тем, чтобы сформировать политику, которая будет последовательной, понятной и такой, что основывается на реальных инструментах. А в центре решений должен быть человек", - указал министр.

            Вместе с правительством, громадами, международными партнерами, экспертами и представителями гражданского общества, по его словам, начали открытые консультации относительно содержания будущей стратегии.

            По его словам, идет работа над тем, чтобы будущая стратегия включала не только цели, но и конкретные инструменты их достижения - с четкими полномочиями, распределением ответственности, источниками финансирования, системой мониторинга и отчетности.

            Создана межведомственная рабочая группа, которая будет координировать подготовку документа.

            "Должны принять Стратегию в максимально сжатые сроки", - указал Кулеба.

            Реформа жилищной политики: стало известно, когда примут соответствующий закон17.04.25, 12:19 • 11117 просмотров

            Юлия Шрамко

            Юлия Шрамко

            политикаНедвижимость
            Украина
            Tesla
            $
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            .
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            S&P 500
            $
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            ,
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            Brent Oil
            $
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            .
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            Gold
            $
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            ,
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            Gas TTF
            $
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            .
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9