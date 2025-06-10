Украина формирует новую жилищную политику: началась разработка стратегии

В Украине стартовала работа над государственной стратегией жилищной политики, сообщил вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития громад и территорий Алексей Кулеба во вторник в Telegram, пишет УНН.

Украина формирует новую жилищную политику, которая должна дать людям реальные возможности иметь собственное жилье или доступную аренду. Сегодня мы начали работу над ее стратегией - написал Кулеба.

Видение, по его словам, включает несколько ключевых направлений:

развитие прозрачной, защищенной и доступной аренды жилья;

запуск финансовых механизмов, которые позволяют людям получить жилье в собственность или арендовать его на понятных условиях – ипотека, аренда с выкупом, государственная поддержка;

усиление способности громад планировать, строить и управлять жилищной инфраструктурой;

поддержка ветеранов, военнослужащих, внутренне перемещенных лиц, многодетных семей и молодежи;

привлечение инвестиций, развитие государственно-частного партнерства, гарантии прозрачности и защиты прав.

"Работаем над тем, чтобы сформировать политику, которая будет последовательной, понятной и такой, что основывается на реальных инструментах. А в центре решений должен быть человек", - указал министр.

Вместе с правительством, громадами, международными партнерами, экспертами и представителями гражданского общества, по его словам, начали открытые консультации относительно содержания будущей стратегии.

По его словам, идет работа над тем, чтобы будущая стратегия включала не только цели, но и конкретные инструменты их достижения - с четкими полномочиями, распределением ответственности, источниками финансирования, системой мониторинга и отчетности.

Создана межведомственная рабочая группа, которая будет координировать подготовку документа.

"Должны принять Стратегию в максимально сжатые сроки", - указал Кулеба.

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