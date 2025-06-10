Украина формирует новую жилищную политику: началась разработка стратегии
Киев • УНН
Украина работает над новой жилищной политикой для обеспечения граждан собственным жильем или доступной арендой. Она будет включать развитие аренды, финансовые механизмы и поддержку различных групп населения.
В Украине стартовала работа над государственной стратегией жилищной политики, сообщил вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития громад и территорий Алексей Кулеба во вторник в Telegram, пишет УНН.
Украина формирует новую жилищную политику, которая должна дать людям реальные возможности иметь собственное жилье или доступную аренду. Сегодня мы начали работу над ее стратегией
Видение, по его словам, включает несколько ключевых направлений:
- развитие прозрачной, защищенной и доступной аренды жилья;
- запуск финансовых механизмов, которые позволяют людям получить жилье в собственность или арендовать его на понятных условиях – ипотека, аренда с выкупом, государственная поддержка;
- усиление способности громад планировать, строить и управлять жилищной инфраструктурой;
- поддержка ветеранов, военнослужащих, внутренне перемещенных лиц, многодетных семей и молодежи;
- привлечение инвестиций, развитие государственно-частного партнерства, гарантии прозрачности и защиты прав.
"Работаем над тем, чтобы сформировать политику, которая будет последовательной, понятной и такой, что основывается на реальных инструментах. А в центре решений должен быть человек", - указал министр.
Вместе с правительством, громадами, международными партнерами, экспертами и представителями гражданского общества, по его словам, начали открытые консультации относительно содержания будущей стратегии.
По его словам, идет работа над тем, чтобы будущая стратегия включала не только цели, но и конкретные инструменты их достижения - с четкими полномочиями, распределением ответственности, источниками финансирования, системой мониторинга и отчетности.
Создана межведомственная рабочая группа, которая будет координировать подготовку документа.
"Должны принять Стратегию в максимально сжатые сроки", - указал Кулеба.
Реформа жилищной политики: стало известно, когда примут соответствующий закон17.04.25, 12:19 • 11117 просмотров