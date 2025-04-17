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Реформа жилищной политики: стало известно, когда примут соответствующий закон

Киев • УНН

 • 4180 просмотра

До конца 2025 года планируют принять закон №12377 о жилищной политике, который должен решить жилищные проблемы украинцев. Он отменит Жилищный кодекс 1983 года, который уже не работает.

Реформа жилищной политики: стало известно, когда примут соответствующий закон

Принятие законопроекта "Об основных принципах жилищной политики", который призван способствовать решению жилищных проблем украинцев, должно состояться до конца этого года. Об этом сообщила председатель Комитета Верховной рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, руководитель партии "Слуга Народа" Елена Шуляк во время форума Recovery construction forum Ukraine 2.0, пишет УНН.

Детали

Принятие законопроекта №12377 "Об основных принципах жилищной политики", который имеет целью помочь решению жилищных проблем украинцев, ожидают до конца этого года. Но несмотря на то, что он является необходимым условием для получения Украиной 50 млрд евро от ЕС по программе Ukraine Facility, законопроект движется небыстро

- отметила Шуляк.

Шуляк также пояснила, что улучшить ситуацию с решением жилищного вопроса украинцев должны три вещи:

  • принятие до конца 2025-го года законопроекта №12377, который запустит масштабную реформу жилищной политики;
    • модернизация и расширение возможностей єОселі;
      • дальнейшее развитие программы компенсаций єВідновлення.

        Чувствуется, что законопроект движется небыстро. Но это можно понять – он отменяет Жилищный кодекс, принятый еще в 1983 году, который уже давно не работает. Так, сотни тысяч украинцев десятилетиями стоят в квартирных очередях, которые почти не двигаются: ежегодно выдается в среднем 200 квартир. Учитывая это, становится понятным, почему эти устаревшие правила нужно менять

        - подчеркнула Шуляк.

        Нардеп также отметила, что учет квартирных очередей является достаточно проблематичным вопросом. Сейчас есть данные о 600 тысячах украинцев, которые стоят в различных квартирных очередях. Но полноценной информации, без которой фактически невозможно решение их вопроса, нет.

        Шуляк отметила, что данные по очередям есть только по состоянию на 2015 год. Более того, нет и единой унифицированной статистики по разрушениям жилищного фонда в результате вооруженной агрессии россии против Украины.

        Например, Всемирный Банк предоставляет одни цифры, государственный Реестр поврежденного и уничтоженного имущества – другие, а громады – тоже другие

        - отметила Шуляк. 

        Нардеп также добавила, что кроме принятия законопроекта №12377, Украине следует усилить антикоррупционные меры, ведь сфера градостроительства входит в ТОП-сфер с самым высоким уровнем коррупционных проявлений.

        Жилищную сферу можно и нужно реформировать. Однако, если на принятие законопроекта №12377 мы ожидаем до конца текущего года, то положительные изменения в регуляторной среде возможны не так быстро, как хотелось бы. Впрочем, благодаря цифровизации государственных процессов, которая позволяет минимизировать участие чиновников в них, они будут. Третий пункт, сверхважный как в контексте жилищной политики, так и в сфере градостроительства – решение вопроса отсутствия актуальной градостроительной документации. Ожидаем и на него

        -  сообщила Шуляк.

        Дополнение

        Кабмин утвердил экспериментальный проект, по которому внутренне перемещенные лица из 9 областей Украины смогут получать субсидию на аренду жилья. Установлен социальный норматив площади для расчета субсидии на аренду жилья для ВПЛ - 13,65 кв.м на человека. 

        Павел Зинченко

        Павел Зинченко

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