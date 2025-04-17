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Реформа житлової політики: стало відомо, коли ухвалять відповідний закон

Київ • УНН

 • 8410 перегляди

До кінця 2025 року планують ухвалити закон №12377 про житлову політику, який має вирішити житлові проблеми українців. Він скасує Житловий кодекс 1983 року, що вже не працює.

Реформа житлової політики: стало відомо, коли ухвалять відповідний закон

Ухвалення законопроєкту "Про основні засади житлової політики", який покликаний сприяти вирішенню житлових проблем українців, має відбутися до кінця цього року. Про повідомила голова Комітету Верховної ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниця партії "Слуга Народу" Олена Шуляк під час форуму Recovery construction forum Ukraine 2.0, пише УНН.

Деталі

Ухвалення законопроєкту №12377 "Про основні засади житлової політики", який має на меті допомогти вирішенню житлових проблем українців, очікують до кінця цього року. Але попри те, що він є необхідною умовою для отримання Україною 50 млрд євро від ЄС за програмою Ukraine Facility, законопроєкт рухається нешвидко

- зазначила Шуляк.

Шуляк також пояснила, що покращити ситуацію з вирішенням житлового питання українців мають три речі:

  • ухвалення до кінця 2025-го року законопроєкту №12377, який запустить масштабну реформу житлової політики;
    • модернізація та розширення можливостей єОселі;
      • подальший розвиток програми компенсацій єВідновлення.

        Відчувається, що законопроект рухається нешвидко. Але це можна зрозуміти – він скасовує Житловий кодекс, ухвалений ще у 1983 році, який вже давно не працює. Так, сотні тисяч українців десятиліттями стоять у квартирних чергах, які майже не рухаються: щорічно видається у середньому 200 квартир. Враховуючи це, стає зрозумілим, чому ці застарілі правила потрібно міняти

        - наголосила Шуляк.

        Нардепка також зазначила, що облік квартирних черг є досить проблематичним питанням. Наразі є дані щодо 600 тисяч українців, які стоять у різноманітних квартирних черг. Але повноцінної інформації, без якої фактично неможливе вирішення їхнього питання, немає.

        Шуляк зазначила, що дані по чергам є тільки станом на 2015 рік. Більше того, немає й єдиної уніфікованої статистики щодо руйнувань житлового фонду внаслідок збройної агресії росії проти України.

        Наприклад, Світовий Банк надає одні цифри, державний Реєстр пошкодженого і знищеного майна – інші, а громади – теж інші

        - зазначила Шуляк. 

        Нардепка також додала, що окрім ухвалення законопроєкту №12377, Україні слід посилити антикорупційні заходи, адже сфера містобудування входить у ТОП-сфер з найвищим рівнем корупційних проявів.

        Житлову сферу можна і потрібно реформувати. Однак, якщо на ухвалення законопроєкту №12377 ми очікуємо до кінця поточного року, то позитивні зміни у регуляторному середовищі можливі не так швидко, як хотілося б. Утім, завдяки цифровізації державних процесів, яка дозволяє мінімізувати участь чиновників у них, вони будуть. Третій пункт, надважливий як у контексті житлової політики, так і у сфері містобудування – вирішення питання відсутності актуальної містобудівної документації. Очікуємо і на нього

        -  повідомила Шуляк.

        Доповнення

        Кабмін затвердив експериментальний проєкт, за яким внутрішньо переміщені особи з 9 областей України зможуть отримувати субсидію на оренду житла. Встановлено соціальний норматив площі для розрахунку субсидії на оренду житла для ВПО - 13,65 кв.м на людину. 

        Павло Зінченко

        Павло Зінченко

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