Аренда жилья в Украине снова подорожала: в каких областях больше всего

В мае 2025 года аренда жилых помещений в Украине продолжила дорожать. В некоторых регионах цены выросли более чем на 7%, сообщает УНН со ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины.

Детали

В некоторых регионах цены выросли более чем на 7%. Самая высокая стоимость аренды в Черниговской, Херсонской и Одесской областях.

Согласно обновленной статистике, по сравнению с апрелем 2025 года, аренда жилья в среднем выросла в большинстве областей. Наибольший рост зафиксирован в:

• Черниговской области – плюс 7,01% (с 5 тысяч 100 гривен до 5 тысяч 458 гривен);

• Херсонской области – плюс 4% (с 3 тысяч 118 гривен до 3 тысяч 243 гривен);

• Одесской области – плюс 2,76% (с 4 тысяч 662 гривен до 4 тысяч 791 гривны);

• Киевской области – плюс 2,15% (с 6 тысяч 74 гривен до 6 тысяч 204 гривен);

• Винницкой области – плюс 1,96% (с 8 тысяч 112 гривен до 8 тысяч 271 гривны).

В других регионах рост цен не превышал 1–2%, а в отдельных случаях оставался на уровне предыдущего месяца.

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В Госстате также сообщили, что средняя стоимость аренды в Украине остается на самом высоком уровне в Винницкой, Киевской и Львовской областях.

Напомним, после полномасштабного вторжения рф в Украину рынок аренды жилья претерпел существенные изменения – как из-за роста спроса на временное жилье в более безопасных регионах, так и из-за повреждения жилищного фонда в прифронтовых зонах.

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