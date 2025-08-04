Государство будет предоставлять служебное жилье медикам в селах: Кабмин утвердил новый порядок
Киев • УНН
Кабинет Министров Украины утвердил механизм, по которому медицинские работники, работающие в сельской местности, смогут получить служебное жилье. Медик самостоятельно выбирает помещение, которое после согласования покупает государство для использования на время работы.
Кабинет Министров Украины утвердил механизм, согласно которому медицинские работники, работающие в сельской местности, смогут получить служебное жилье. Медик самостоятельно выбирает помещение, а после многоэтапного согласования его покупает государство. Проживать в нем можно будет на время работы в местной больнице. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Украины, пишет УНН.
Детали
Кабинет Министров Украины принял порядок, согласно которому государство предоставляет служебное жилье врачам и другим медицинским работникам, работающим в селах.
Шаг 1: медик выбирает жилье, подает заявление о приобретении и пакет документов в медицинское учреждение, в котором работает;
Шаг 2: после многоуровневой проверки и согласования поступит ответ. В случае отказа можно устранить недостатки и подать заявление о приобретении жилья повторно;
Шаг 3: если решение положительное - пакет документов передается в структурное подразделение здравоохранения области, а затем - в Минздрав;
Шаг 4: в случае финального согласования Минздравом, учреждение заключает договор купли-продажи жилья;
Шаг 5: приобретенное жилье передается на баланс учреждения, в котором работает медик, с возможностью использования в качестве служебного.
Выбранное медиком жилье должно соответствовать следующим критериям:
- быть расположенным в том же населенном пункте, где и основное место работы медика, или до 30 км от него (например, в райцентре, кроме областных центров, г. Киева, временно оккупированных территорий или зон боевых действий);
- продавец имеет все документы на него, а право собственности - зарегистрировано в Госреестре вещных прав;
- жилье оценено независимым оценщиком, а отчет - зарегистрирован в Единой базе данных отчетов об оценке не позднее чем за 6 месяцев до даты предоставления оценки.
Жилье на время работы в сельской местности смогут получить:
- медработники, работающие в коммунальных медучреждениях;
- младше 50 лет;
- устроенные на вакансию, которая более 90 дней подряд была размещена на Едином веб-портале вакансий в учреждениях здравоохранения;
- со стажем работы в учреждении до 120 дней;
- не имеющие в собственности или служебном использовании жилья в пределах 30 км от населенного пункта, где работают.
Дополнение
Как отмечают в Минздраве, на Едином веб-портале medvacancy.moz.gov.ua размещено 980 вакансий в учреждениях здравоохранения в селах и поселках. 798 из них - это вакансии врачей. Большинство вакансий (791) остаются открытыми уже более 90 дней. Больше всего свободных должностей - в Одесской, Житомирской, Кировоградской, Волынской и Днепропетровской областях.
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