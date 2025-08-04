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Государство будет предоставлять служебное жилье медикам в селах: Кабмин утвердил новый порядок

Киев • УНН

 • 906 просмотра

Кабинет Министров Украины утвердил механизм, по которому медицинские работники, работающие в сельской местности, смогут получить служебное жилье. Медик самостоятельно выбирает помещение, которое после согласования покупает государство для использования на время работы.

Государство будет предоставлять служебное жилье медикам в селах: Кабмин утвердил новый порядок

Кабинет Министров Украины утвердил механизм, согласно которому медицинские работники, работающие в сельской местности, смогут получить служебное жилье. Медик самостоятельно выбирает помещение, а после многоэтапного согласования его покупает государство. Проживать в нем можно будет на время работы в местной больнице. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Украины, пишет УНН.

Детали

Кабинет Министров Украины принял порядок, согласно которому государство предоставляет служебное жилье врачам и другим медицинским работникам, работающим в селах.

Шаг 1: медик выбирает жилье, подает заявление о приобретении и пакет документов в медицинское учреждение, в котором работает;

Шаг 2: после многоуровневой проверки и согласования поступит ответ. В случае отказа можно устранить недостатки и подать заявление о приобретении жилья повторно;

Шаг 3: если решение положительное - пакет документов передается в структурное подразделение здравоохранения области, а затем - в Минздрав;

Шаг 4: в случае финального согласования Минздравом, учреждение заключает договор купли-продажи жилья;

Шаг 5: приобретенное жилье передается на баланс учреждения, в котором работает медик, с возможностью использования в качестве служебного.

Выбранное медиком жилье должно соответствовать следующим критериям:

  • быть расположенным в том же населенном пункте, где и основное место работы медика, или до 30 км от него (например, в райцентре, кроме областных центров, г. Киева, временно оккупированных территорий или зон боевых действий);
    • продавец имеет все документы на него, а право собственности - зарегистрировано в Госреестре вещных прав;
      • жилье оценено независимым оценщиком, а отчет - зарегистрирован в Единой базе данных отчетов об оценке не позднее чем за 6 месяцев до даты предоставления оценки.

        Жилье на время работы в сельской местности смогут получить:

        • медработники, работающие в коммунальных медучреждениях;
          • младше 50 лет;
            • устроенные на вакансию, которая более 90 дней подряд была размещена на Едином веб-портале вакансий в учреждениях здравоохранения;
              • со стажем работы в учреждении до 120 дней;
                • не имеющие в собственности или служебном использовании жилья в пределах 30 км от населенного пункта, где работают.

                  Дополнение

                  Как отмечают в Минздраве, на Едином веб-портале medvacancy.moz.gov.ua размещено 980 вакансий в учреждениях здравоохранения в селах и поселках. 798 из них - это вакансии врачей. Большинство вакансий (791) остаются открытыми уже более 90 дней. Больше всего свободных должностей - в Одесской, Житомирской, Кировоградской, Волынской и Днепропетровской областях.

                  Более 90% жилья в Украине сдается неофициально из-за высоких налогов - Шуляк04.08.25, 12:19 • 1670 просмотров

                  Алена Уткина

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