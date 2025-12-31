Медики прифронтових регіонів зможуть отримати житло в містах у радіусі до 30 км від місця роботи - Свириденко

$42.390.17
49.860.20
ukenru
12:36 • 3604 перегляди
Скільки часу лунала повітряна тривога і чим рф бомбила Україну в 2025 році: дані інфографікиPhoto
10:25 • 10284 перегляди
ГУРкіт під ялинку: воєнна розвідка і прикордонники вразили нафтовий термінал і НПЗ у краснодарському країPhotoVideo
10:12 • 12365 перегляди
Європейські країни готові розгорнути до 15 000 військових для безпеки України - Welt
Ексклюзив
10:05 • 12251 перегляди
Астрологічний посібник на 2026 рік: коли на нас чекає коридор затемнень та чому не варто боятися ретроградного Меркурія
10:03 • 12188 перегляди
путін робить все для виходу з мирного процесу та продовження війни - ЦПД
Ексклюзив
31 грудня, 07:11 • 12520 перегляди
Курс гривні у 2026 році: експерт розповів, чого очікувати у наступному році 
31 грудня, 06:00 • 14250 перегляди
НБУ істотно девальвує гривню: курс валют на останній день 2025 року
30 грудня, 18:06 • 26990 перегляди
Санта перетнув кордон України з подарунками та "гарантіями безпеки" - прикордонникиPhotoVideo
Ексклюзив
30 грудня, 15:27 • 63532 перегляди
Східний гороскоп на 2026 рік: що віщує Рік Червоного Вогняного Коня для всіх знаків
30 грудня, 15:00 • 41680 перегляди
Зеленський: зустрічі радників "коаліції охочих" в Україні і лідерів у Франції планують 3 і 6 січня, команда Трампа готова до участі у дієвих форматах
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−4°
3.7м/с
80%
737мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
путін підписав закон, що дозволяє ігнорувати вироки міжнародних кримінальних інституцій: пояснення ЦПД31 грудня, 04:01 • 10250 перегляди
ISW: кремль відмовляється надавати докази атаки українських дронів на резиденцію путіна і навіть заперечує необхідність у цьому31 грудня, 04:30 • 17189 перегляди
Партизани показали знищення тепловоза у воронежі, що перевозив вантажі для окупантівVideo31 грудня, 05:31 • 11466 перегляди
У рф заявили про плани розширення буферної зони України за наказом путіна08:33 • 8168 перегляди
Новорічний напій: чому на святкування традиційно п’ють шампанське Photo11:49 • 3624 перегляди
Публікації
Шукали найкращого, а знайшли Зелінського. В Кулеби пояснили, як обирали кандидата на посаду голови Державіаслужби30 грудня, 11:23 • 54232 перегляди
Помилковий діагноз під час вагітності та рекомендація лікаря робити аборт: як родина ледь не втратила дитину через Odrex 30 грудня, 10:14 • 56752 перегляди
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнімPhoto30 грудня, 09:46 • 51455 перегляди
Кадровий реванш Кулеби у Державіаслужбі: Кабмін розгляне кандидатуру Зелінського на посаду голови регулятора29 грудня, 12:07 • 78836 перегляди
МОЗ має перевірити ТОВ "Медичний дім "Одрекс" - юрособу клініки Odrex, яка фігурує у кримінальних справах про шахрайство 29 грудня, 10:49 • 75929 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кіт Келлог
Ларрі Еллісон
Олександр Сирський
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Запорізька область
Одеська область
Реклама
УНН Lite
Warner Bros. планує відхилити останню пропозицію Paramount, попри гарантії Еллісона - FT12:49 • 1536 перегляди
Як правильно поєднувати вино та їжу: проста логіка смаку12:27 • 2456 перегляди
Новорічний напій: чому на святкування традиційно п’ють шампанське Photo11:49 • 3730 перегляди
Вийшов трейлер останньої частини «Дивних див»Video30 грудня, 19:50 • 18921 перегляди
Східний гороскоп на 2026 рік: що віщує Рік Червоного Вогняного Коня для всіх знаків
Ексклюзив
30 грудня, 15:27 • 63538 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Фільм
Серіали

Медики прифронтових регіонів зможуть отримати житло в містах у радіусі до 30 км від місця роботи - Свириденко

Київ • УНН

 • 34 перегляди

Кабінет міністрів дозволив закладам охорони здоров'я купувати житло для медиків у прифронтових областях. Житло надаватиметься на період роботи у населеному пункті або до 30 км від нього.

Медики прифронтових регіонів зможуть отримати житло в містах у радіусі до 30 км від місця роботи - Свириденко

Кабінет міністрів постановив, що медики прифронтових регіонів зможуть отримати житло як в селах так і в містах в радіусі до 30 км від місця роботи. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко, пише УНН.

Відтепер заклади охорони здоров’я за кошти державного бюджету можуть купувати житло для медичних працівників, основне робоче місце яких розташоване також в містах прифронтових областей. Йдеться про Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Луганську, Сумську, Чернігівську, Харківську та Херсонську

- йдеться у повідомленні.

За її словами, житлове приміщення можна придбати в населеному пункті, де розташовано основне місце роботи медпрацівника, або в іншому сусідньому – на відстані до 30 км.

Крім того, обрати житло можна буде також у Запоріжжі, Сумах, Харкові і Херсоні – містах у зоні активних бойових дій, а ось в інших адміністративних центрах областей чи Києві купувати житло не можна буде.

Прем’єр-міністр додала, що службове житло надаватиметься медпрацівникам на період роботи.

"На реалізацію програми у державному бюджеті на 2026 рік передбачено 100 млн грн. Під час зустрічей з лікарями у прифронтових регіонах чуємо, що питання житла є одним із найгостріших викликів для громад. Окрім гідної оплати праці, держава має забезпечити лікарям і медсестрам можливість жити поруч із місцем роботи. Працюємо над цим", - написала Свириденко.

На реалізацію програми у державному бюджеті на 2026 рік передбачено 100 млн грн. Під час зустрічей з лікарями у прифронтових регіонах чуємо, що питання житла є одним із найгостріших викликів для громад. Окрім гідної оплати праці, держава має забезпечити лікарям і медсестрам можливість жити поруч із місцем роботи. Працюємо над цим

Нагадаємо

У жовтні Кабінет Міністрів України затвердив механізм, за яким медичні працівники, що працюють у сільській місцевості, зможуть отримати службове житло. Медик самостійно обирає помешкання, яке після погодження купує держава для використання на час роботи.

Ольга Розгон

Суспільство
Нерухомість
Село
Державний бюджет
Кабінет Міністрів України
Воєнний стан
Війна в Україні
Донецька область
Сумська область
Харківська область
Луганська область
Дніпропетровська область
Запорізька область
Чернігівська область
Херсонська область
Запоріжжя
Херсон
Суми
Київ
Харків