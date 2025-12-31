Медики прифронтових регіонів зможуть отримати житло в містах у радіусі до 30 км від місця роботи - Свириденко

Кабінет міністрів постановив, що медики прифронтових регіонів зможуть отримати житло як в селах так і в містах в радіусі до 30 км від місця роботи. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко, пише УНН.

Відтепер заклади охорони здоров’я за кошти державного бюджету можуть купувати житло для медичних працівників, основне робоче місце яких розташоване також в містах прифронтових областей. Йдеться про Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Луганську, Сумську, Чернігівську, Харківську та Херсонську - йдеться у повідомленні.

За її словами, житлове приміщення можна придбати в населеному пункті, де розташовано основне місце роботи медпрацівника, або в іншому сусідньому – на відстані до 30 км.

Крім того, обрати житло можна буде також у Запоріжжі, Сумах, Харкові і Херсоні – містах у зоні активних бойових дій, а ось в інших адміністративних центрах областей чи Києві купувати житло не можна буде.

Прем’єр-міністр додала, що службове житло надаватиметься медпрацівникам на період роботи.

"На реалізацію програми у державному бюджеті на 2026 рік передбачено 100 млн грн. Під час зустрічей з лікарями у прифронтових регіонах чуємо, що питання житла є одним із найгостріших викликів для громад. Окрім гідної оплати праці, держава має забезпечити лікарям і медсестрам можливість жити поруч із місцем роботи. Працюємо над цим", - написала Свириденко.

У жовтні Кабінет Міністрів України затвердив механізм, за яким медичні працівники, що працюють у сільській місцевості, зможуть отримати службове житло. Медик самостійно обирає помешкання, яке після погодження купує держава для використання на час роботи.