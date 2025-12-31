Расширение сообщения с ЕС и цифровизация: Кулеба подвел итоги года в транспортной сфере

Вице-премьер-министр Алексей Кулеба обнародовал результаты работы транспортной отрасли за 2025 год. Основными достижениями стали развитие железнодорожной инфраструктуры, продление международных логистических соглашений и масштабная цифровизация сервисов. Об этом Кулеба написал в Телеграм-канале, сообщает УНН.

Детали

Количество мест в международных поездах выросло на 20% – до 8 тысяч пассажиров в сутки. Запущены рейсы в Бухарест, Перемышль и Холм. Важным событием стало строительство первой за время независимости евроколеи на участке Чоп – Ужгород, что открыло прямое сообщение с Австрией, Словакией и Венгрией. Также обновлен парк на 66 пассажирских вагонов и реализовано 50 тысяч бесплатных билетов для прифронтовых общин по программе "3000 км по Украине".

Почти 12 тысяч пассажиров встретят Новый год в поездах - Укрзализныця

Логистика и автомобильные перевозки Украина продлила "транспортный безвиз" с ЕС до марта 2027 года, а также аналогичные режимы с Норвегией, Молдовой и Северной Македонией. Среди ключевых цифровых внедрений:

масштабирование системы еЧерга на все пункты пропуска (2,6 млн пересечений);

полноценный запуск е-ТТН для отказа от бумажных накладных;

внедрение системы е-Инспектор и реестра автостанций.

Инфраструктура границы и почта Вместо капитального строительства использованы модульные решения, что позволило модернизировать 10 малых пунктов пропуска с пятикратной экономией бюджета. Открыт пункт "Великая Паладь". Почтовая связь обеспечила работу более 2 000 отделений в прифронтовых зонах, гарантируя доступ к пенсиям и государственным сервисам независимо от ситуации с безопасностью.

В Украине появились 100 "Вагонов несокрушимости": чем они оснащены и кто может ими воспользоваться