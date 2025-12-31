$42.390.17
Избраны независимые члены наблюдательного совета Энергоатома: что о них известно
Эксклюзив
15:05 • 3000 просмотра
Возвращение Трампа в Белый дом, возобновление переговоров между Украиной и РФ: главные политические события 2025 года
12:36 • 10182 просмотра
Сколько времени звучала воздушная тревога и чем рф бомбила Украину в 2025 году: данные инфографикиPhoto
10:25 • 14550 просмотра
ГУРкот под елку: военная разведка и пограничники поразили нефтяной терминал и НПЗ в краснодарском краеPhotoVideo
10:12 • 16092 просмотра
Европейские страны готовы развернуть до 15 000 военных для безопасности Украины - Welt
Эксклюзив
31 декабря, 10:05 • 15401 просмотра
Астрологическое руководство на 2026 год: когда нас ждет коридор затмений и почему не стоит бояться ретроградного Меркурия
31 декабря, 10:03 • 14422 просмотра
путин делает все для выхода из мирного процесса и продолжения войны - ЦПД
Эксклюзив
31 декабря, 07:11 • 13635 просмотра
Курс гривны в 2026 году: эксперт рассказал, чего ожидать в следующем году
31 декабря, 06:00 • 14994 просмотра
НБУ существенно девальвирует гривну: курс валют на последний день 2025 года
30 декабря, 18:06 • 28406 просмотра
Санта пересек границу Украины с подарками и «гарантиями безопасности» — пограничникиPhotoVideo
Теги
Авторы
Техника
Отопление
Социальная сеть
Financial Times
Дипломатка

Расширение сообщения с ЕС и цифровизация: Кулеба подвел итоги года в транспортной сфере

Киев • УНН

 • 512 просмотра

Вице-премьер Алексей Кулеба подвел итоги 2025 года в транспортной отрасли, отметив рост мест в международных поездах и запуск евроколеи. Продлен "транспортный безвиз" с ЕС и внедрены цифровые системы, такие как еЧерга и е-ТТН.

Расширение сообщения с ЕС и цифровизация: Кулеба подвел итоги года в транспортной сфере

Вице-премьер-министр Алексей Кулеба обнародовал результаты работы транспортной отрасли за 2025 год. Основными достижениями стали развитие железнодорожной инфраструктуры, продление международных логистических соглашений и масштабная цифровизация сервисов. Об этом Кулеба написал в Телеграм-канале, сообщает УНН.

Детали

Количество мест в международных поездах выросло на 20% – до 8 тысяч пассажиров в сутки. Запущены рейсы в Бухарест, Перемышль и Холм. Важным событием стало строительство первой за время независимости евроколеи на участке Чоп – Ужгород, что открыло прямое сообщение с Австрией, Словакией и Венгрией. Также обновлен парк на 66 пассажирских вагонов и реализовано 50 тысяч бесплатных билетов для прифронтовых общин по программе "3000 км по Украине".

Почти 12 тысяч пассажиров встретят Новый год в поездах - Укрзализныця31.12.25, 13:17 • 1484 просмотра

Логистика и автомобильные перевозки Украина продлила "транспортный безвиз" с ЕС до марта 2027 года, а также аналогичные режимы с Норвегией, Молдовой и Северной Македонией. Среди ключевых цифровых внедрений:

  • масштабирование системы еЧерга на все пункты пропуска (2,6 млн пересечений);
    • полноценный запуск е-ТТН для отказа от бумажных накладных;
      • внедрение системы е-Инспектор и реестра автостанций.

        Инфраструктура границы и почта Вместо капитального строительства использованы модульные решения, что позволило модернизировать 10 малых пунктов пропуска с пятикратной экономией бюджета. Открыт пункт "Великая Паладь". Почтовая связь обеспечила работу более 2 000 отделений в прифронтовых зонах, гарантируя доступ к пенсиям и государственным сервисам независимо от ситуации с безопасностью.

        В Украине появились 100 "Вагонов несокрушимости": чем они оснащены и кто может ими воспользоваться30.12.25, 19:24 • 6072 просмотра

        Степан Гафтко

        Новый год
        Техника
        Государственный бюджет
        Социальная сеть
        Государственная граница Украины
        Австрия
        Северная Македония
        Европейский Союз
        Бухарест
        Норвегия
        Словакия
        Венгрия
        Украина
        Ужгород
        Молдова