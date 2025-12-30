В Украине появились 100 "Вагонов несокрушимости": чем они оснащены и кто может ими воспользоваться

Укрзализныця подготовила 100 "Вагонов несокрушимости" в ответ на обесточивание по всей стране, которые будут действовать как временные мобильные пункты обогрева. Как сообщили в УЗ, каждый вагон может использоваться по запросу местных органов власти в Украине как бесплатный мобильный хаб с постоянным автономным питанием, передает УНН.

Детали

Укрзализныця с помощью партнеров – All Hands & Hearts, World Central Kitchen, Hachiko Foundation, White Stork – оборудовала 100 своих вагонов как временные мобильные пункты обогрева, связи и досуга. Вагоны имеют полноценную систему отопления и способны поддерживать комфортную температуру при любых погодных условиях, оснащены зарядными устройствами от генераторов и портативных источников питания, микроволновками для разогрева пищи и холодильниками для ее временного хранения, а также комплектами Starlink для бесперебойной связи.

Этот проект — о единстве и взаимопомощи. Государство, Укрзализныця и международные партнеры объединились, чтобы поддержать общины во время отключений света или тепла в результате вражеских атак. Именно из таких практических решений и состоит наша общая устойчивость – отметил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

Использовав ноль бюджетных средств и вагоны из "нерабочего парка" – то есть вагоны, которые сейчас не пригодны для курсирования в составе пассажирских поездов, – Укрзализныця объединила партнеров вокруг идеи создать полностью автономные пункты обогрева. Их преимущество в том, что они могут быть оперативно перемещены именно туда, где это нужно в конкретный момент, усиливая локальные пункты несокрушимости – в частности наши вокзалы.

Кроме того, "Вагоны несокрушимости" имеют оборудованное детское купе с игровыми наборами, книжками, образовательными материалами и мультфильм-зоной. А вместе с фондом Hachiko обустроены отдельные купе для комфортного пребывания с домашними любимцами и лакомства для каждого четвероногого гостя, добавили в УЗ.

Каждый из 100 "Вагонов несокрушимости" может использоваться по запросу местных органов власти в Украине как бесплатный мобильный хаб с постоянным автономным питанием.

