В Украине появились 100 "Вагонов несокрушимости": чем они оснащены и кто может ими воспользоваться

$42.220.15
49.650.10
ukenru
Эксклюзив
15:27 • 6902 просмотра
Восточный гороскоп на 2026 год: что предвещает Год Красной Огненной Лошади для всех знаков
15:00 • 10210 просмотра
Зеленский: встречи советников "коалиции желающих" в Украине и лидеров во Франции планируются 3 и 6 января, команда Трампа готова к участию в действенных форматах
13:51 • 11058 просмотра
Операция РФ по срыву договоренностей Зеленского и Трампа: в разведке развенчали фейк об "атаке" на резиденцию Путина
13:07 • 13633 просмотра
"Атака" БПЛА на резиденцию путина: в ISW не нашли доказательств причастности Украины
12:27 • 13225 просмотра
В новогоднюю ночь в Украине будут действовать графики отключений - Госэнергонадзор
Эксклюзив
30 декабря, 11:22 • 13300 просмотра
Как отпустить уходящий год и войти в новый без эмоционального груза: советы психолога
30 декабря, 11:09 • 18404 просмотра
песков отказался предоставить доказательства атаки БПЛА на резиденцию путина, призвав "верить на слово" кремлюVideo
30 декабря, 09:46 • 25616 просмотра
Когда планета встречает Новый год: кто празднует первым и кто последнимPhoto
30 декабря, 04:26 • 20118 просмотра
армия рф больше не растет - Зеленский заявил о больших потерях россиян на фронте
30 декабря, 03:07 • 24395 просмотра
Без американского оружия мы не сможем победить - Президент Украины
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−3°
4.8м/с
78%
736мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Ракетный комплекс рф "орешник" заступил на боевое дежурство в беларусиVideo30 декабря, 08:15 • 9706 просмотра
Ошибочный диагноз во время беременности и рекомендация врача делать аборт: как семья едва не потеряла ребенка из-за Odrex30 декабря, 10:14 • 25719 просмотра
Искали лучшего, а нашли Зелинского. У Кулебы объяснили, как выбирали кандидата на должность главы Госавиаслужбы30 декабря, 11:23 • 21871 просмотра
Актер Идрис Эльба удостоен рыцарского звания13:45 • 10652 просмотра
В жилых домах двух микрорайонов Киева приостановлена подача тепла: проводятся технологические работы15:29 • 4476 просмотра
публикации
Искали лучшего, а нашли Зелинского. У Кулебы объяснили, как выбирали кандидата на должность главы Госавиаслужбы30 декабря, 11:23 • 21898 просмотра
Ошибочный диагноз во время беременности и рекомендация врача делать аборт: как семья едва не потеряла ребенка из-за Odrex30 декабря, 10:14 • 25756 просмотра
Когда планета встречает Новый год: кто празднует первым и кто последнимPhoto30 декабря, 09:46 • 25610 просмотра
Кадровый реванш Кулебы в Госавиаслужбе: Кабмин рассмотрит кандидатуру Зелинского на должность главы регулятора29 декабря, 12:07 • 52862 просмотра
Минздрав должен проверить ООО "Медицинский дом "Одрекс" - юрлицо клиники Odrex, фигурирующей в уголовных делах о мошенничестве29 декабря, 10:49 • 52615 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Музыкант
Лавров Сергей Викторович
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Франция
Донецкая область
Запорожье
Реклама
УНН Lite
Восточный гороскоп на 2026 год: что предвещает Год Красной Огненной Лошади для всех знаков
Эксклюзив
15:27 • 6894 просмотра
Актер Идрис Эльба удостоен рыцарского звания13:45 • 10682 просмотра
Бейонсе стала долларовой миллиардершей - Forbes29 декабря, 15:34 • 28336 просмотра
Канье Уэст и Бьянка Сенсори посетили Дисней вместе с детьми29 декабря, 08:13 • 41466 просмотра
Сериал «Очень странные дела» стал самым популярным сериалом Netflix и повлиял на экономику США28 декабря, 00:14 • 49037 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
НАСАМС
MIM-104 Patriot
Coca-Cola

В Украине появились 100 "Вагонов несокрушимости": чем они оснащены и кто может ими воспользоваться

Киев • УНН

 • 94 просмотра

Укрзализныця подготовила 100 "Вагонов несокрушимости" как мобильные пункты обогрева в ответ на обесточивание. Эти вагоны оснащены отоплением, зарядными устройствами, микроволновками, холодильниками и Starlink, могут быть перемещены по запросу местных органов власти.

В Украине появились 100 "Вагонов несокрушимости": чем они оснащены и кто может ими воспользоваться

Укрзализныця подготовила 100 "Вагонов несокрушимости" в ответ на обесточивание по всей стране, которые будут действовать как временные мобильные пункты обогрева. Как сообщили в УЗ, каждый вагон может использоваться по запросу местных органов власти в Украине как бесплатный мобильный хаб с постоянным автономным питанием, передает УНН.

Детали

Укрзализныця с помощью партнеров – All Hands & Hearts, World Central Kitchen, Hachiko Foundation, White Stork – оборудовала 100 своих вагонов как временные мобильные пункты обогрева, связи и досуга. Вагоны имеют полноценную систему отопления и способны поддерживать комфортную температуру при любых погодных условиях, оснащены зарядными устройствами от генераторов и портативных источников питания, микроволновками для разогрева пищи и холодильниками для ее временного хранения, а также комплектами Starlink для бесперебойной связи.

Этот проект — о единстве и взаимопомощи. Государство, Укрзализныця и международные партнеры объединились, чтобы поддержать общины во время отключений света или тепла в результате вражеских атак. Именно из таких практических решений и состоит наша общая устойчивость 

– отметил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

Использовав ноль бюджетных средств и вагоны из "нерабочего парка" – то есть вагоны, которые сейчас не пригодны для курсирования в составе пассажирских поездов, – Укрзализныця объединила партнеров вокруг идеи создать полностью автономные пункты обогрева. Их преимущество в том, что они могут быть оперативно перемещены именно туда, где это нужно в конкретный момент, усиливая локальные пункты несокрушимости – в частности наши вокзалы.

Кроме того, "Вагоны несокрушимости" имеют оборудованное детское купе с игровыми наборами, книжками, образовательными материалами и мультфильм-зоной. А вместе с фондом Hachiko обустроены отдельные купе для комфортного пребывания с домашними любимцами и лакомства для каждого четвероногого гостя, добавили в УЗ.

Каждый из 100 "Вагонов несокрушимости" может использоваться по запросу местных органов власти в Украине как бесплатный мобильный хаб с постоянным автономным питанием.

xPON или Starlink: энергонезависимый интернет станет обязательным в Пунктах несокрушимости24.12.25, 15:40 • 2073 просмотра

Антонина Туманова

ОбществоТехнологии
Животные
Отопление
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Старлинк
Украинская железная дорога
Украина