Розширення сполучення з ЄС та цифровізація: Кулеба підбив підсумки року в транспортній сфері

Обрано незалежних членів наглядової ради Енергоатому: що про них відомо
Ексклюзив
15:05 • 2054 перегляди
Повернення Трампа до Білого дому, відновлення переговорів між Україною та рф: головні політичні події 2025 року
12:36 • 9334 перегляди
Скільки часу лунала повітряна тривога і чим рф бомбила Україну в 2025 році: дані інфографікиPhoto
10:25 • 14032 перегляди
ГУРкіт під ялинку: воєнна розвідка і прикордонники вразили нафтовий термінал і НПЗ у краснодарському країPhotoVideo
10:12 • 15628 перегляди
Європейські країни готові розгорнути до 15 000 військових для безпеки України - Welt
Ексклюзив
10:05 • 15076 перегляди
Астрологічний посібник на 2026 рік: коли на нас чекає коридор затемнень та чому не варто боятися ретроградного Меркурія
10:03 • 14235 перегляди
путін робить все для виходу з мирного процесу та продовження війни - ЦПД
Ексклюзив
31 грудня, 07:11 • 13554 перегляди
Курс гривні у 2026 році: експерт розповів, чого очікувати у наступному році 
31 грудня, 06:00 • 14949 перегляди
НБУ істотно девальвує гривню: курс валют на останній день 2025 року
30 грудня, 18:06 • 28300 перегляди
Санта перетнув кордон України з подарунками та "гарантіями безпеки" - прикордонникиPhotoVideo
У рф заявили про плани розширення буферної зони України за наказом путіна31 грудня, 08:33 • 11688 перегляди
Новорічний напій: чому на святкування традиційно п'ють шампанське Photo11:49 • 10254 перегляди
Як правильно поєднувати вино та їжу: проста логіка смаку12:27 • 7592 перегляди
Warner Bros. планує відхилити останню пропозицію Paramount, попри гарантії Еллісона - FT12:49 • 5066 перегляди
"Він ідіот": Трамп різко висловився про Келлога, коли той назвав Зеленського "мужнім лідером"12:55 • 7280 перегляди
Шукали найкращого, а знайшли Зелінського. В Кулеби пояснили, як обирали кандидата на посаду голови Державіаслужби30 грудня, 11:23 • 57475 перегляди
Помилковий діагноз під час вагітності та рекомендація лікаря робити аборт: як родина ледь не втратила дитину через Odrex 30 грудня, 10:14 • 59708 перегляди
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнімPhoto30 грудня, 09:46 • 54030 перегляди
Кадровий реванш Кулеби у Державіаслужбі: Кабмін розгляне кандидатуру Зелінського на посаду голови регулятора29 грудня, 12:07 • 81660 перегляди
МОЗ має перевірити ТОВ "Медичний дім "Одрекс" - юрособу клініки Odrex, яка фігурує у кримінальних справах про шахрайство 29 грудня, 10:49 • 78365 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Дональд Туск
Кароль Навроцький
Анджей Дуда
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Китай
Київська область
Мел Гібсон та Розалінд Росс розлучаються після 9 років спільного життя15:46 • 168 перегляди
Warner Bros. планує відхилити останню пропозицію Paramount, попри гарантії Еллісона - FT12:49 • 5314 перегляди
Як правильно поєднувати вино та їжу: проста логіка смаку12:27 • 7832 перегляди
Новорічний напій: чому на святкування традиційно п'ють шампанське Photo11:49 • 10375 перегляди
Вийшов трейлер останньої частини «Дивних див»Video30 грудня, 19:50 • 20099 перегляди
Дипломатка

Розширення сполучення з ЄС та цифровізація: Кулеба підбив підсумки року в транспортній сфері

Київ • УНН

 • 262 перегляди

Віцепрем'єр Олексій Кулеба підбив підсумки 2025 року в транспортній галузі, відзначивши зростання місць у міжнародних поїздах та запуск євроколії. Продовжено "транспортний безвіз" з ЄС та впроваджено цифрові системи, такі як єЧерга та е-ТТН.

Розширення сполучення з ЄС та цифровізація: Кулеба підбив підсумки року в транспортній сфері

Віцепрем'єр-міністр Олексій Кулеба оприлюднив результати роботи транспортної галузі за 2025 рік. Основними досягненнями стали розвиток залізничної інфраструктури, продовження міжнародних логістичних угод та масштабна цифровізація сервісів. Про це Кулеба написав у Телеграм-каналі, повідомляє УНН.

Деталі

Кількість місць у міжнародних поїздах зросла на 20% – до 8 тисяч пасажирів на добу. Запущено рейси до Бухареста, Перемишля та Холма. Важливою подією стало будівництво першої за часи незалежності євроколії на ділянці Чоп – Ужгород, що відкрило пряме сполучення з Австрією, Словаччиною та Угорщиною. Також оновлено парк на 66 пасажирських вагонів та реалізовано 50 тисяч безкоштовних квитків для прифронтових громад за програмою "3000 км Україною".

Майже 12 тисяч пасажирів зустрінуть Новий рік у поїздах - Укрзалізниця31.12.25, 13:17 • 1460 переглядiв

Логістика та автомобільні перевезення Україна продовжила "транспортний безвіз" із ЄС до березня 2027 року, а також аналогічні режими з Норвегією, Молдовою та Північною Македонією. Серед ключових цифрових впроваджень:

  • масштабування системи єЧерга на всі пункти пропуску (2,6 млн перетинів);
    • повноцінний запуск е-ТТН для відмови від паперових накладних;
      • впровадження системи є-Інспектор та реєстру автостанцій.

        Інфраструктура кордону та пошта Замість капітального будівництва використано модульні рішення, що дозволило модернізувати 10 малих пунктів пропуску з п’ятикратною економією бюджету. Відкрито пункт "Велика Паладь". Поштовий зв’язок забезпечив роботу понад 2 000 відділень у прифронтових зонах, гарантуючи доступ до пенсій та державних сервісів незалежно від безпекової ситуації.

        В Україні з'явились 100 "Вагонів незламності": чим вони оснащені та хто може ними скористатись30.12.25, 19:24 • 6064 перегляди

        Степан Гафтко

