Розширення сполучення з ЄС та цифровізація: Кулеба підбив підсумки року в транспортній сфері

Віцепрем'єр-міністр Олексій Кулеба оприлюднив результати роботи транспортної галузі за 2025 рік. Основними досягненнями стали розвиток залізничної інфраструктури, продовження міжнародних логістичних угод та масштабна цифровізація сервісів. Про це Кулеба написав у Телеграм-каналі, повідомляє УНН.

Деталі

Кількість місць у міжнародних поїздах зросла на 20% – до 8 тисяч пасажирів на добу. Запущено рейси до Бухареста, Перемишля та Холма. Важливою подією стало будівництво першої за часи незалежності євроколії на ділянці Чоп – Ужгород, що відкрило пряме сполучення з Австрією, Словаччиною та Угорщиною. Також оновлено парк на 66 пасажирських вагонів та реалізовано 50 тисяч безкоштовних квитків для прифронтових громад за програмою "3000 км Україною".

Логістика та автомобільні перевезення Україна продовжила "транспортний безвіз" із ЄС до березня 2027 року, а також аналогічні режими з Норвегією, Молдовою та Північною Македонією. Серед ключових цифрових впроваджень:

масштабування системи єЧерга на всі пункти пропуску (2,6 млн перетинів);

повноцінний запуск е-ТТН для відмови від паперових накладних;

впровадження системи є-Інспектор та реєстру автостанцій.

Інфраструктура кордону та пошта Замість капітального будівництва використано модульні рішення, що дозволило модернізувати 10 малих пунктів пропуску з п’ятикратною економією бюджету. Відкрито пункт "Велика Паладь". Поштовий зв’язок забезпечив роботу понад 2 000 відділень у прифронтових зонах, гарантуючи доступ до пенсій та державних сервісів незалежно від безпекової ситуації.

