Украина получит новые автоматизированные сервисы в 2026 году: Минцифры озвучило перечень
Киев • УНН
В 2026 году в Украине появятся новые автоматизированные сервисы, среди которых развод онлайн в Дії и верификация данных в реестре ГРАГС. Минцифры заявляет об отказе от концепции "справка ради справки" и запуске "Трембиты 2.0" для безопасного обмена данными.
В 2026 году в Украине появятся новые автоматизированные сервисы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство цифровой трансформации Украины.
Детали
Речь идет о следующих сервисах:
- развод онлайн в Дії;
- верификация данных в реестре ГРАГС;
- еСуд;
- еАкциз;
- развитие команды CDTO в министерствах, общинах и администрациях.
В 2025 году мы окончательно отошли от концепции "справка ради справки". Наладили взаимодействие между реестрами и запустили Трембиту 2.0, чтобы данные обменивались между госсистемами еще безопаснее, быстрее и без человеческого фактора. А украинцы - пользовались новыми удобными автоматизированными сервисами в Дії
