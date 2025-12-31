Украина получит новые автоматизированные сервисы в 2026 году: Минцифры озвучило перечень

Фото: t.me/mintsyfra

В 2026 году в Украине появятся новые автоматизированные сервисы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство цифровой трансформации Украины.

Детали

Речь идет о следующих сервисах:

развод онлайн в Дії;

верификация данных в реестре ГРАГС;

еСуд;

еАкциз;

развитие команды CDTO в министерствах, общинах и администрациях.

В 2025 году мы окончательно отошли от концепции "справка ради справки". Наладили взаимодействие между реестрами и запустили Трембиту 2.0, чтобы данные обменивались между госсистемами еще безопаснее, быстрее и без человеческого фактора. А украинцы - пользовались новыми удобными автоматизированными сервисами в Дії - заявили в Минцифры.

Напомним

