12:36 • 5312 просмотра
Сколько времени звучала воздушная тревога и чем рф бомбила Украину в 2025 году: данные инфографикиPhoto
10:25 • 11620 просмотра
ГУРкот под елку: военная разведка и пограничники поразили нефтяной терминал и НПЗ в краснодарском краеPhotoVideo
10:12 • 13468 просмотра
Европейские страны готовы развернуть до 15 000 военных для безопасности Украины - Welt
Эксклюзив
10:05 • 13285 просмотра
Астрологическое руководство на 2026 год: когда нас ждет коридор затмений и почему не стоит бояться ретроградного Меркурия
10:03 • 13020 просмотра
путин делает все для выхода из мирного процесса и продолжения войны - ЦПД
Эксклюзив
31 декабря, 07:11 • 12899 просмотра
Курс гривны в 2026 году: эксперт рассказал, чего ожидать в следующем году
31 декабря, 06:00 • 14549 просмотра
НБУ существенно девальвирует гривну: курс валют на последний день 2025 года
30 декабря, 18:06 • 27462 просмотра
Санта пересек границу Украины с подарками и «гарантиями безопасности» — пограничникиPhotoVideo
Эксклюзив
30 декабря, 15:27 • 64840 просмотра
Восточный гороскоп на 2026 год: что предвещает Год Красной Огненной Лошади для всех знаков
30 декабря, 15:00 • 41975 просмотра
Зеленский: встречи советников "коалиции желающих" в Украине и лидеров во Франции планируются 3 и 6 января, команда Трампа готова к участию в действенных форматах
публикации
Эксклюзивы
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Украина получит новые автоматизированные сервисы в 2026 году: Минцифры озвучило перечень

Киев • УНН

 • 14 просмотра

В 2026 году в Украине появятся новые автоматизированные сервисы, среди которых развод онлайн в Дії и верификация данных в реестре ГРАГС. Минцифры заявляет об отказе от концепции "справка ради справки" и запуске "Трембиты 2.0" для безопасного обмена данными.

Украина получит новые автоматизированные сервисы в 2026 году: Минцифры озвучило перечень
Фото: t.me/mintsyfra

В 2026 году в Украине появятся новые автоматизированные сервисы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство цифровой трансформации Украины.

Детали

Речь идет о следующих сервисах:

  • развод онлайн в Дії;
    • верификация данных в реестре ГРАГС;
      • еСуд;
        • еАкциз;
          • развитие команды CDTO в министерствах, общинах и администрациях.

            В 2025 году мы окончательно отошли от концепции "справка ради справки". Наладили взаимодействие между реестрами и запустили Трембиту 2.0, чтобы данные обменивались между госсистемами еще безопаснее, быстрее и без человеческого фактора. А украинцы - пользовались новыми удобными автоматизированными сервисами в Дії

            - заявили в Минцифры.

            Напомним

            С 1 января 2026 года украинцы смогут пользоваться мобильной связью в 27 странах ЕС по домашним тарифам.

            Евгений Устименко

