ГУРкіт під ялинку: воєнна розвідка і прикордонники вразили нафтовий термінал і НПЗ у краснодарському країPhotoVideo
10:12 • 566 перегляди
Європейські країни готові розгорнути до 15 000 військових для безпеки України - Welt
10:05 • 1502 перегляди
Астрологічний посібник на 2026 рік: коли на нас чекає коридор затемнень та чому не варто боятися ретроградного Меркурія
10:03 • 2468 перегляди
путін робить все для виходу з мирного процесу та продовження війни - ЦПД
07:11 • 7444 перегляди
Курс гривні у 2026 році: експерт розповів, чого очікувати у наступному році 
06:00 • 12235 перегляди
НБУ істотно девальвує гривню: курс валют на останній день 2025 року
30 грудня, 18:06 • 24735 перегляди
Санта перетнув кордон України з подарунками та "гарантіями безпеки" - прикордонникиPhotoVideo
30 грудня, 15:27 • 57826 перегляди
Східний гороскоп на 2026 рік: що віщує Рік Червоного Вогняного Коня для всіх знаків
30 грудня, 15:00 • 40498 перегляди
Зеленський: зустрічі радників "коаліції охочих" в Україні і лідерів у Франції планують 3 і 6 січня, команда Трампа готова до участі у дієвих форматах
30 грудня, 13:51 • 34233 перегляди
Операція рф для зриву домовленостей Зеленського і Трампа: у розвідці розвінчали фейк про "атаку" на резиденцію путіна
Українці з 1 січня отримають мобільний зв'язок та інтернет у ЄС без додаткової плати: деталі

Київ • УНН

 • 132 перегляди

З 1 січня 2026 року українці зможуть користуватися мобільним зв'язком у 27 країнах ЄС за домашніми тарифами. Україна стала першою країною поза ЄС, яка приєднається до роумінгової зони Євросоюзу.

Українці з 1 січня отримають мобільний зв'язок та інтернет у ЄС без додаткової плати: деталі

"Роумінг як вдома" з Європейським Союзом запроваджується для України з 1 січня 2026 року - українці зможуть користуватимуться мобільним зв’язком та інтернетом у 27 країнах ЄС за тією ж ціною, що й удома - без додаткових переплат, повідомили представники влади, пише УНН.

 З 1 січня 2026 року для користувачів мобільного зв’язку запроваджується режим "Roam Like at Home", який передбачає можливість здійснювати дзвінки, надсилати SMS та користуватися мобільним інтернетом у 27 країнах Європейського Союзу за домашнім тарифом, без додаткової плати

- повідомили у регуляторі НКЕК.

У парламенті вказали, що 1 січня 2026 року вводиться в дію закон №4345-IX про "цифровий безвіз", який приєднує Україну до політики ЄС "Roam Like at Home". До національного законодавства імплементуються європейські правила роумінгу, що створює "цифровий міст" між Україною та ЄС.

Українці зможуть вітати своїх рідних за кордоном та користуватися інтернетом у країнах Європейського Союзу за тарифами свого оператора - аналогічні умови діятимуть і для європейців, які приїжджатимуть до України

- наголосили в парламенті.

У Мінцифри вказали, що Україна стала першою країною поза ЄС, яка приєднається до роумінгової зони Євросоюзу.

Україну планують включити до зони роумінгу ЄС з 2026 року – Єврокомісія17.06.25, 17:59 • 3305 переглядiв

Юлія Шрамко

СуспільствоТехнологіїНаші за кордоном
Європейський Союз
Україна