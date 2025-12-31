Українці з 1 січня отримають мобільний зв'язок та інтернет у ЄС без додаткової плати: деталі

"Роумінг як вдома" з Європейським Союзом запроваджується для України з 1 січня 2026 року - українці зможуть користуватимуться мобільним зв’язком та інтернетом у 27 країнах ЄС за тією ж ціною, що й удома - без додаткових переплат, повідомили представники влади, пише УНН.

З 1 січня 2026 року для користувачів мобільного зв’язку запроваджується режим "Roam Like at Home", який передбачає можливість здійснювати дзвінки, надсилати SMS та користуватися мобільним інтернетом у 27 країнах Європейського Союзу за домашнім тарифом, без додаткової плати - повідомили у регуляторі НКЕК.

У парламенті вказали, що 1 січня 2026 року вводиться в дію закон №4345-IX про "цифровий безвіз", який приєднує Україну до політики ЄС "Roam Like at Home". До національного законодавства імплементуються європейські правила роумінгу, що створює "цифровий міст" між Україною та ЄС.

Українці зможуть вітати своїх рідних за кордоном та користуватися інтернетом у країнах Європейського Союзу за тарифами свого оператора - аналогічні умови діятимуть і для європейців, які приїжджатимуть до України - наголосили в парламенті.

У Мінцифри вказали, що Україна стала першою країною поза ЄС, яка приєднається до роумінгової зони Євросоюзу.

