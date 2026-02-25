$43.300.02
24 лютого, 18:45 • 10308 перегляди
На Львівщині у ДТП за участі прокурора загинула дитина. Генпрокурор Кравченко взяв справу під особистий контроль
24 лютого, 18:34 • 16725 перегляди
Британія запровадила наймасштабніший за 4 роки пакет санкцій проти російського енергетичного та військового секторів
24 лютого, 18:23 • 14616 перегляди
Засідання енергетичного "Рамштайну" відбудеться у березні - Шмигаль
24 лютого, 17:32 • 14697 перегляди
Генеральна Асамблея ООН підтримала резолюцію України про тривалий мирPhoto
Ексклюзив
24 лютого, 16:08 • 13532 перегляди
Лікар-вірусолог пояснила, що насправді впливає на поширення грипу та ГРВІ
24 лютого, 15:23 • 13998 перегляди
Лідери G7 зробили заяву до роковин вторгнення рф - підтвердили підтримку України та зусиль Трампа щодо мирного процесу
24 лютого, 14:55 • 14718 перегляди
Зеленський призначив нового головного перемовника щодо вступу до ЄС
24 лютого, 14:05 • 13424 перегляди
Рада дозволила підвищувати зарплати працівникам позашкільної освіти
Ексклюзив
24 лютого, 12:55 • 26257 перегляди
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
24 лютого, 12:04 • 14087 перегляди
Генштаб підтвердив ураження МТЗ "Рубікону" та інших об'єктів окупантів, у тому числі за допомогою ATACMS
Окупанти карають українців за спробу повернутися на ТОТ - ЦНС

Київ • УНН

 • 118 перегляди

Громадяни України, які виїхали з окупованих територій, намагаються повернутися, щоб переоформити нерухомість за російськими правилами, але стикаються з фільтраційними процедурами. Без цього їхнє житло визнають "безхазяйним", а спроба повернутися може призвести до заборони в'їзду.

Окупанти карають українців за спробу повернутися на ТОТ - ЦНС

Громадяни України, які після початку повномасштабного вторгнення були змушені виїхати з тимчасово окупованих територій, нині намагаються повернутися, щоб переоформити право власності на нерухомість за нав’язаними російськими правилами. Без такої процедури їхнє житло ризикує бути визнаним "безхазяйним". Про це повідомляє Центр національного спротиву ССО ЗС України (ЦНС), інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що паралельно окупаційна адміністрація проводить масові обходи квартир і приватних будинків, фіксуючи помешкання, де тимчасово ніхто не проживає. Надалі такі об’єкти використовують для заселення приїжджих із російських регіонів або виставляють на перепродаж.

Однак спроби законних власників повернутися дедалі частіше завершуються фільтраційними процедурами на пунктах пропуску. Людей годинами допитують, перевіряють телефони, контакти й листування, з’ясовують причини виїзду та перебування за межами регіону. Після перевірок частину просто розвертають без пояснень

- йдеться у повідомленні.

Вказується, що у багатьох випадках громадянам повідомляють про заборону на повторний в’їзд до рф або білорусі, посилаючись на "загрози безпеці" чи "міграційні обмеження".

"Фактично люди, які намагалися зберегти своє майно, втрачають можливість навіть фізично потрапити до власного дому. Таким чином створюється замкнене коло: без особистої присутності майно можна втратити, але спроба повернутися стає підставою для недопуску. У підсумку система поступово витісняє законних власників, звільняючи простір для нових заселенців із рф", - констатують у ЦНС.

Нагадаємо

У грудні держдума рф ухвалила закон, що дозволяє визнавати житло на тимчасово окупованих територіях "безгосподарним" та конфісковувати його. Це відкриває шлях до масового привласнення нерухомості та заміщення місцевого населення лояльними громадянами рф.

росіяни продовжують привласнювати житло українців на ТОТ19.11.25, 00:00 • 5077 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоВійна в Україні
Нерухомість
Війна в Україні
Україна