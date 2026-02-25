Окупанти карають українців за спробу повернутися на ТОТ - ЦНС
Київ • УНН
Громадяни України, які виїхали з окупованих територій, намагаються повернутися, щоб переоформити нерухомість за російськими правилами, але стикаються з фільтраційними процедурами. Без цього їхнє житло визнають "безхазяйним", а спроба повернутися може призвести до заборони в'їзду.
Громадяни України, які після початку повномасштабного вторгнення були змушені виїхати з тимчасово окупованих територій, нині намагаються повернутися, щоб переоформити право власності на нерухомість за нав’язаними російськими правилами. Без такої процедури їхнє житло ризикує бути визнаним "безхазяйним". Про це повідомляє Центр національного спротиву ССО ЗС України (ЦНС), інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що паралельно окупаційна адміністрація проводить масові обходи квартир і приватних будинків, фіксуючи помешкання, де тимчасово ніхто не проживає. Надалі такі об’єкти використовують для заселення приїжджих із російських регіонів або виставляють на перепродаж.
Однак спроби законних власників повернутися дедалі частіше завершуються фільтраційними процедурами на пунктах пропуску. Людей годинами допитують, перевіряють телефони, контакти й листування, з’ясовують причини виїзду та перебування за межами регіону. Після перевірок частину просто розвертають без пояснень
Вказується, що у багатьох випадках громадянам повідомляють про заборону на повторний в’їзд до рф або білорусі, посилаючись на "загрози безпеці" чи "міграційні обмеження".
"Фактично люди, які намагалися зберегти своє майно, втрачають можливість навіть фізично потрапити до власного дому. Таким чином створюється замкнене коло: без особистої присутності майно можна втратити, але спроба повернутися стає підставою для недопуску. У підсумку система поступово витісняє законних власників, звільняючи простір для нових заселенців із рф", - констатують у ЦНС.
Нагадаємо
У грудні держдума рф ухвалила закон, що дозволяє визнавати житло на тимчасово окупованих територіях "безгосподарним" та конфісковувати його. Це відкриває шлях до масового привласнення нерухомості та заміщення місцевого населення лояльними громадянами рф.
росіяни продовжують привласнювати житло українців на ТОТ19.11.25, 00:00 • 5077 переглядiв