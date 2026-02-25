Оккупанты наказывают украинцев за попытку вернуться на ВОТ - ЦНС
Граждане Украины, выехавшие с оккупированных территорий, пытаются вернуться, чтобы переоформить недвижимость по российским правилам, но сталкиваются с фильтрационными процедурами. Без этого их жилье признают "бесхозяйным", а попытка вернуться может привести к запрету въезда.
Граждане Украины, которые после начала полномасштабного вторжения были вынуждены выехать с временно оккупированных территорий, сейчас пытаются вернуться, чтобы переоформить право собственности на недвижимость по навязанным российским правилам. Без такой процедуры их жилье рискует быть признанным "бесхозяйным". Об этом сообщает Центр национального сопротивления ССО ВС Украины (ЦНС), информирует УНН.
Отмечается, что параллельно оккупационная администрация проводит массовые обходы квартир и частных домов, фиксируя помещения, где временно никто не проживает. В дальнейшем такие объекты используют для заселения приезжих из российских регионов или выставляют на перепродажу.
Однако попытки законных владельцев вернуться все чаще завершаются фильтрационными процедурами на пунктах пропуска. Людей часами допрашивают, проверяют телефоны, контакты и переписку, выясняют причины выезда и пребывания за пределами региона. После проверок часть просто разворачивают без объяснений
Указывается, что во многих случаях гражданам сообщают о запрете на повторный въезд в РФ или Беларусь, ссылаясь на "угрозы безопасности" или "миграционные ограничения".
"Фактически люди, которые пытались сохранить свое имущество, теряют возможность даже физически попасть в собственный дом. Таким образом создается замкнутый круг: без личного присутствия имущество можно потерять, но попытка вернуться становится основанием для недопуска. В итоге система постепенно вытесняет законных владельцев, освобождая пространство для новых заселенцев из РФ", - констатируют в ЦНС.
В декабре госдума РФ приняла закон, позволяющий признавать жилье на временно оккупированных территориях "бесхозяйным" и конфисковывать его. Это открывает путь к массовому присвоению недвижимости и замещению местного населения лояльными гражданами РФ.
