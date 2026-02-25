$43.300.02
24 февраля, 18:45 • 10242 просмотра
Во Львовской области в ДТП с участием прокурора погиб ребенок. Генпрокурор Кравченко взял дело под личный контроль
24 февраля, 18:34 • 16609 просмотра
Великобритания ввела самый масштабный за 4 года пакет санкций против российского энергетического и военного секторов
24 февраля, 18:23 • 14537 просмотра
Заседание энергетического "Рамштайна" состоится в марте - Шмыгаль
24 февраля, 17:32 • 14625 просмотра
Генеральная Ассамблея ООН поддержала резолюцию Украины о прочном миреPhoto
Эксклюзив
24 февраля, 16:08 • 13487 просмотра
Врач-вирусолог объяснила, что на самом деле влияет на распространение гриппа и ОРВИ
24 февраля, 15:23 • 13965 просмотра
Лидеры G7 сделали заявление к годовщине вторжения рф - подтвердили поддержку Украины и усилий Трампа по мирному процессу
24 февраля, 14:55 • 14693 просмотра
Зеленский назначил нового главного переговорщика по вступлению в ЕС
24 февраля, 14:05 • 13414 просмотра
Рада разрешила повышать зарплаты работникам внешкольного образования
Эксклюзив
24 февраля, 12:55 • 26206 просмотра
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
24 февраля, 12:04 • 14080 просмотра
Генштаб подтвердил поражение МТС "Рубикона" и других объектов оккупантов, в том числе с помощью ATACMS
Эксклюзивы
Оккупанты наказывают украинцев за попытку вернуться на ВОТ - ЦНС

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Граждане Украины, выехавшие с оккупированных территорий, пытаются вернуться, чтобы переоформить недвижимость по российским правилам, но сталкиваются с фильтрационными процедурами. Без этого их жилье признают "бесхозяйным", а попытка вернуться может привести к запрету въезда.

Оккупанты наказывают украинцев за попытку вернуться на ВОТ - ЦНС

Граждане Украины, которые после начала полномасштабного вторжения были вынуждены выехать с временно оккупированных территорий, сейчас пытаются вернуться, чтобы переоформить право собственности на недвижимость по навязанным российским правилам. Без такой процедуры их жилье рискует быть признанным "бесхозяйным". Об этом сообщает Центр национального сопротивления ССО ВС Украины (ЦНС), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что параллельно оккупационная администрация проводит массовые обходы квартир и частных домов, фиксируя помещения, где временно никто не проживает. В дальнейшем такие объекты используют для заселения приезжих из российских регионов или выставляют на перепродажу.

Однако попытки законных владельцев вернуться все чаще завершаются фильтрационными процедурами на пунктах пропуска. Людей часами допрашивают, проверяют телефоны, контакты и переписку, выясняют причины выезда и пребывания за пределами региона. После проверок часть просто разворачивают без объяснений

- говорится в сообщении.

Указывается, что во многих случаях гражданам сообщают о запрете на повторный въезд в РФ или Беларусь, ссылаясь на "угрозы безопасности" или "миграционные ограничения".

"Фактически люди, которые пытались сохранить свое имущество, теряют возможность даже физически попасть в собственный дом. Таким образом создается замкнутый круг: без личного присутствия имущество можно потерять, но попытка вернуться становится основанием для недопуска. В итоге система постепенно вытесняет законных владельцев, освобождая пространство для новых заселенцев из РФ", - констатируют в ЦНС.

Напомним

В декабре госдума РФ приняла закон, позволяющий признавать жилье на временно оккупированных территориях "бесхозяйным" и конфисковывать его. Это открывает путь к массовому присвоению недвижимости и замещению местного населения лояльными гражданами РФ.

россияне продолжают присваивать жилье украинцев на ВОТ19.11.25, 00:00 • 5075 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ОбществоВойна в Украине
Недвижимость
Война в Украине
Украина