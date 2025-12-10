Мародерство росії на ТОТ: держдума рф ухвалила закон про "безгосподарне" житло

Держдума рф остаточно ухвалила закон, який дозволяє визнавати квартири й будинки на тимчасово окупованих територіях "безгосподарними" та конфісковувати їх. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), передає УНН.

Деталі

Зазначається, що чітких критеріїв немає, їх визначатимуть самі окупаційні адміністрації, що відкриває шлях до масового привласнення нерухомості.

Фактично це означає, що будь-яке житло людей, які виїхали через війну, можуть оголосити "нічийним". Під цей каток часто потрапляють і люди, які залишилися в окупації - вказують у ЦПД.

Там підкреслюють, що таким чином росія узаконила мародерство на ТОТ України: вилучене житло передаватимуть російським військовим, силовикам, чиновникам і працівникам бюджетної сфери, яких завозять з росії.

"Тобто відбувається цілеспрямоване заміщення місцевих людей лояльним населенням. Це частини єдиного процесу - рф хоче легалізувати на ТОТ примус до служби в армії держави-окупанта, що є прямим порушенням міжнародного права"-, резюмують у ЦПД.

Нагадаємо

росія системно привласнює житло українців на окупованих територіях: у Мелітополі цілий будинок оформили на "окупаційну владу" та виселили мешканців через псевдосуди.

російські загарбники відбирають житло українців на Херсонщині для потреб своєї армії - ЦНС