20:28 • 4842 перегляди
Зеленський заявив, що Україна не має сил повернути Крим, а США та кілька інших країн не бачать державу в НАТО
20:14 • 11276 перегляди
Україна готова провести вибори, але є два питання щодо цього - Зеленський
18:20 • 15851 перегляди
Українці отримають більше годин зі світлом: уряд ухвалив чотири важливі рішення
18:04 • 11561 перегляди
“Ви отримаєте дірку від бублика”: Мельник про заклики росії до України щодо капітуляції
9 грудня, 15:34 • 31427 перегляди
Вартість різдвяного столу 2025 року сягне 1374 грн: найдорожча страва - смажена риба
9 грудня, 15:14 • 29515 перегляди
Українські та європейські компоненти для завершення війни пропрацьовані, невдовзі їх направлять партнерам в США - Зеленський
9 грудня, 10:59 • 23616 перегляди
На саміті ЄС очікують участь Зеленського, Кошта називає серед пріоритетів питання фінансування для України
Ексклюзив
9 грудня, 10:26 • 29266 перегляди
У слідства є всі підстави для ініціювання масштабної перевірки МОЗ у скандальній клініці Odrex - юрист
Ексклюзив
9 грудня, 09:02 • 37719 перегляди
Після війни цивільна авіація стане драйвером відбудови – інтерв'ю з в.о. голови Державної авіаційної служби Даніілом МеньшиковимPhoto
9 грудня, 07:23 • 53113 перегляди
Громадська думка та реалії: як корупція впливає на економіку і довіру українців
Мародерство росії на ТОТ: держдума рф ухвалила закон про "безгосподарне" житло

Київ • УНН

 • 122 перегляди

Держдума рф остаточно ухвалила закон, що дозволяє визнавати житло на тимчасово окупованих територіях "безгосподарним" та конфісковувати його. Це відкриває шлях до масового привласнення нерухомості та заміщення місцевого населення лояльними громадянами рф.

Мародерство росії на ТОТ: держдума рф ухвалила закон про "безгосподарне" житло

Держдума рф остаточно ухвалила закон, який дозволяє визнавати квартири й будинки на тимчасово окупованих територіях "безгосподарними" та конфісковувати їх. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), передає УНН.

Деталі

Зазначається, що чітких критеріїв немає, їх визначатимуть самі окупаційні адміністрації, що відкриває шлях до масового привласнення нерухомості.

Фактично це означає, що будь-яке житло людей, які виїхали через війну, можуть оголосити "нічийним". Під цей каток часто потрапляють і люди, які залишилися в окупації

- вказують у ЦПД.

Там підкреслюють, що таким чином росія узаконила мародерство на ТОТ України: вилучене житло передаватимуть російським військовим, силовикам, чиновникам і працівникам бюджетної сфери, яких завозять з росії.

"Тобто відбувається цілеспрямоване заміщення місцевих людей лояльним населенням. Це частини єдиного процесу - рф хоче легалізувати на ТОТ примус до служби в армії держави-окупанта, що є прямим порушенням міжнародного права"-, резюмують у ЦПД.

Нагадаємо

росія системно привласнює житло українців на окупованих територіях: у Мелітополі цілий будинок оформили на "окупаційну владу" та виселили мешканців через псевдосуди.

Вадим Хлюдзинський

