російські загарбники відбирають житло українців на Херсонщині для потреб своєї армії - ЦНС

Окупанти на Херсонщині почали масово відбирати житло українців, які залишили свої домівки через війну, для розміщення військових та їхніх сімей. Під виглядом інвентаризації "нічийного" майна окупаційна влада складає списки квартир і будинків, а через псевдосуди передає їх у користування російським військовим. Про це повідомляє Центр національного спротиву, пише УНН.

12 листопада, під час прямої лінії так званий "глава Херсонської області" Володимир Сальдо оголосив наказ про проведення до 1 грудня повної інвентаризації "всього безхазяйного майна" на окупованій території. У той самий день окупаційні адміністрації оприлюднили перші списки квартир і будинків, які вже внесені до реєстру як "нічийні" - йдеться у повідомленні.

За інформацією Центру національного спротиву, у російських військових, які беруть безпосередню участь у бойових діях або проходять службу за контрактом у тилових районах, критично бракує житла. Окупаційна влада намагається терміново поповнити житловий фонд за рахунок майна українських внутрішньо переміщених осіб. Фактично, житло людей, які були змушені тікати від окупації та війни, тепер переходить у розпорядження військових ЗС рф та їхніх сімей.

Це не порядок і не облік, а цілеспрямована зачистка приватної власності для заселення регіону російськими громадянами та зміни демографічної структури. Місцеві "адміністрації" вже отримали закриті інструкції, які чітко окреслюють схему конфіскації: фіксувати всі квартири, де "довго не з’являються власники"; опечатувати приміщення; готувати документи на "тимчасове управління" житлом; та формувати списки об’єктів для подальшої передачі у власність окупаційних структур - додали ЦНС.

У деяких районах чиновники вже проводять огляди квартир без участі власників, просто заходячи у під’їзди, записуючи адреси і вносячи їх до бази як "покинуті". Списки таких "нічийних" адрес вже з’явилися у Новій Каховці, Скадовському та Чаплинському районах. Вони включають десятки квартир по вулицях Піонерській, Первомайській, Дзержинського, Шорса, Горького, а також приватні будинки у таких населених пунктах як Лазурне, Приморське, Антонівка, Новоніколаєвка, Строганівка та інших.

Після внесення до реєстру запускається стандартна схема: через псевдосуди встановлюють "відсутність власника", майно передають у "муніципальне управління", а далі — військовим або переселенцям із рф.

