росіяни планують депортувати українців із ТОТ до Сибіру – Центр нацспротиву
Київ • УНН
росіяни придумали "проєкт" розвитку Сибіру, куди планують незаконно депортувати та переселяти українців із тимчасово окупованих територій.
росія презентувала масштабну "Програму розвитку Сибіру", яку, за офіційними повідомленнями, курує Секретар Ради Безпеки сергій шойгу. Хоча кремль обіцяє "700 мільярдів інвестицій" і створення "промислових кластерів", аналітики попереджають: за фасадом економічного розвитку – механізм демографічного перекроювання і підготовка масових переселень з окупованих українських областей. Про це повідомляють у Центрі нацспротиву, пише УНН.
Деталі
За даними аналітиків ЦНС, офіційна риторика про "освоєння Сибіру" маскує прагнення заповнити депопульовані регіони Далекого Сходу і Ангаро‑Єнісею населенням з новоокупованих українських областей – Херсонщини, Запоріжжя, Донеччини та Луганщини. На тлі масової еміграції росіян і демографічного спаду Кремль, вважають експерти, шукає не внутрішніх мешканців, а ресурсів серед підконтрольного населення на півдні України.
Центральним елементом механізму, кажуть джерела ЦНС, стали службові листи з позначкою "терміново", що надходять у місцеві "адміністрації", школи, лікарні та комунальні служби. У директивах вимагають "визначити працівників для можливих довгострокових відряджень на Далекий Схід та Ангаро-Єнісейський макрорегіон" і подавати списки "необтяжених сімейними обставинами співробітників" – формулювання, яке, на думку аналітиків, визначає найбільш вразливі групи та полегшує їхнє примусове переміщення.
В ЦНС наголошують, що запропонована схема майже відтворює радянські практики "організованих наборів", під якими у середині XX століття відбувалися депортації. Хоч риторика оновлена – "перенесення центру розвитку на Схід", – послідовність дій лишається знайомою: паспортизація, "відрядження", "переселення за державними програмами" і врешті – зміна демографічного складу регіонів.
