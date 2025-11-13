россияне планируют депортировать украинцев с ВОТ в Сибирь – Центр нацсопротивления
Киев • УНН
Россияне придумали "проект" развития Сибири, куда планируют незаконно депортировать и переселять украинцев с временно оккупированных территорий.
Россия представила масштабную «Программу развития Сибири», которую, по официальным сообщениям, курирует Секретарь Совета Безопасности Сергей Шойгу. Хотя Кремль обещает «700 миллиардов инвестиций» и создание «промышленных кластеров», аналитики предупреждают: за фасадом экономического развития – механизм демографического перекраивания и подготовка массовых переселений из оккупированных украинских областей. Об этом сообщают в Центре национального сопротивления, пишет УНН.
Подробности
По данным аналитиков ЦНС, официальная риторика об «освоении Сибири» маскирует стремление заполнить депопулированные регионы Дальнего Востока и Ангаро-Енисея населением из новооккупированных украинских областей – Херсонщины, Запорожья, Донетчины и Луганщины. На фоне массовой эмиграции россиян и демографического спада Кремль, считают эксперты, ищет не внутренних жителей, а ресурсы среди подконтрольного населения на юге Украины.
ч. Россия готовит принудительный призыв на временно оккупированных территориях Украины - ЦПД
Центральным элементом механизма, говорят источники ЦНС, стали служебные письма с пометкой «срочно», поступающие в местные «администрации», школы, больницы и коммунальные службы. В директивах требуют «определить работников для возможных долгосрочных командировок на Дальний Восток и Ангаро-Енисейский макрорегион» и подавать списки «необремененных семейными обстоятельствами сотрудников» – формулировка, которая, по мнению аналитиков, определяет наиболее уязвимые группы и облегчает их принудительное перемещение.
ч. Оккупанты на ВОТ Херсонщины отказывают местным в лечении, медучреждения переполнены ранеными россиянами - "ОТПОР"
В ЦНС подчеркивают, что предложенная схема почти воспроизводит советские практики «организованных наборов», под которыми в середине XX века происходили депортации. Хотя риторика обновлена – «перенос центра развития на Восток», – последовательность действий остается знакомой: паспортизация, «командировки», «переселение по государственным программам» и в конце концов – изменение демографического состава регионов.
ч. ЦНС: Россия узаконила отключение пользователей от связи и интернета по требованию ФСБ