11:45
Действовали "Фламинго", "Барс", "Лютый": в Генштабе подтвердили удары по ряду важных объектов оккупантов
Эксклюзив
11:14
Пир во время чумы: как руководство Государственного биотехнологического университета получает премии при задолженности по зарплатам
09:10
Зеленский наложил санкции на Миндича и Цукермана
13 ноября, 07:35
россия стремится захватить Покровск, чтобы убедить Трампа в выводе ВСУ из Донбасса - Зеленский
Эксклюзив
13 ноября, 07:00
Цены на бензин: эксперт раскрыл, ждать ли в ближайшее время подорожания
13 ноября, 03:46
Трамп подписал закон, завершивший самый продолжительный шатдаун в истории США
13 ноября, 00:30
США будут поощрять Россию к дипломатии и взаимодействию с Украиной для прочного мира - Рубио
12 ноября, 23:58
G7 усиливает экономическое давление на Россию и рассматривает использование замороженных активов РФ - совместное заявление глав МИД
12 ноября, 15:53
В четвер почти по всей Украине будут выключать свет в течение суток - Укрэнерго
12 ноября, 15:00
Министр энергетики Гринчук подала в отставкуPhoto
Пир во время чумы: как руководство Государственного биотехнологического университета получает премии при задолженности по зарплатам
Эксклюзив
11:14
Еда для улучшения самочувствия: топ веганских и безглютеновых рецептовPhoto10:59 • 17607 просмотра
Цена на газ и электроэнергию в Европе: где дешевле, а где дороже08:23 • 14670 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины завтра сыграет против ФранцииPhoto12 ноября, 14:08 • 90160 просмотра
МОН проведет выборы ректора Государственного биотехнологического университета в течение полугода12 ноября, 11:10 • 108777 просмотра
россияне планируют депортировать украинцев с ВОТ в Сибирь – Центр нацсопротивления

Киев • УНН

 • 432 просмотра

Россияне придумали "проект" развития Сибири, куда планируют незаконно депортировать и переселять украинцев с временно оккупированных территорий.

россияне планируют депортировать украинцев с ВОТ в Сибирь – Центр нацсопротивления

Россия представила масштабную «Программу развития Сибири», которую, по официальным сообщениям, курирует Секретарь Совета Безопасности Сергей Шойгу. Хотя Кремль обещает «700 миллиардов инвестиций» и создание «промышленных кластеров», аналитики предупреждают: за фасадом экономического развития – механизм демографического перекраивания и подготовка массовых переселений из оккупированных украинских областей. Об этом сообщают в Центре национального сопротивления, пишет УНН.

Подробности

По данным аналитиков ЦНС, официальная риторика об «освоении Сибири» маскирует стремление заполнить депопулированные регионы Дальнего Востока и Ангаро-Енисея населением из новооккупированных украинских областей – Херсонщины, Запорожья, Донетчины и Луганщины. На фоне массовой эмиграции россиян и демографического спада Кремль, считают эксперты, ищет не внутренних жителей, а ресурсы среди подконтрольного населения на юге Украины.

ч. Россия готовит принудительный призыв на временно оккупированных территориях Украины - ЦПД

Центральным элементом механизма, говорят источники ЦНС, стали служебные письма с пометкой «срочно», поступающие в местные «администрации», школы, больницы и коммунальные службы. В директивах требуют «определить работников для возможных долгосрочных командировок на Дальний Восток и Ангаро-Енисейский макрорегион» и подавать списки «необремененных семейными обстоятельствами сотрудников» – формулировка, которая, по мнению аналитиков, определяет наиболее уязвимые группы и облегчает их принудительное перемещение.

ч. Оккупанты на ВОТ Херсонщины отказывают местным в лечении, медучреждения переполнены ранеными россиянами - "ОТПОР"

В ЦНС подчеркивают, что предложенная схема почти воспроизводит советские практики «организованных наборов», под которыми в середине XX века происходили депортации. Хотя риторика обновлена – «перенос центра развития на Восток», – последовательность действий остается знакомой: паспортизация, «командировки», «переселение по государственным программам» и в конце концов – изменение демографического состава регионов.

ч. ЦНС: Россия узаконила отключение пользователей от связи и интернета по требованию ФСБ

Степан Гафтко

