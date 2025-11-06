ukenru
19:30
росія готує примусовий призов на тимчасово окупованих територіях України - ЦПД

Київ • УНН

 • 614 перегляди

кремль включив окуповані території Донбасу, Запорізької та Херсонської областей до Південного військового округу, створюючи підґрунтя для примусової мобілізації. путін оголосив про цілорічний призов з 2026 року та запровадив електронні повістки, посилюючи ризик незаконного призову українців.

росія готує примусовий призов на тимчасово окупованих територіях України - ЦПД

кремль приєднав тимчасово окуповані території Донбасу, Запорізької та Херсонської областей до свого Південного військового округу, закладаючи основу для примусової мобілізації. Водночас очільник рф володимир путін оголосив про цілорічний призов із 2026 року та впровадив електронні повістки, що посилює ризик незаконного призову українців до російської армії. Про це інформує Центр протидії дезінформації (ЦПД), передає УНН.

кремль "офіційно" включив окуповані частини Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей до складу так званого південного військового округу рф, до якого раніше також внесли окупований Крим. Це створює псевдоюридичне підґрунтя для розширення призову на тимчасово окупованих територіях України

- пише ЦПД.

В Центрі протидії дезінформації нагадали, що очільник кремля володимир путін підписав указ про цілорічний призов на військову службу з 1 січня 2026 року.

Це суттєво підвищує ризики незаконної мобілізації мешканців ТОТ до армії рф. Будь-який "призов" українців на тимчасово окупованих територіях є воєнним злочином

- йдеться у дописі.

Водночас рф впроваджує систему електронних повісток і обмежень. Після внесення даних про повістку до реєстру встановлюється 30-денний строк для явки, заборона на виїзд та інші санкції.

"Таким чином кремль посилює репресивну мобілізаційну політику, готуючи підґрунтя для подальшого незаконного призову українців на ТОТ, щоб компенсувати власні військові втрати", - додали в ЦПД.

Віта Зеленецька

