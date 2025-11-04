путін підписав закони про цілорічний призов та залучення резервістів до захисту об'єктів

російський диктатор володимир путін підписав закон про відправку резервістів на захист критично важливих об'єктів, а також підписав закон про цілорічний призов до армії. Про це повідомили російські "ЗМІ", передає УНН.

Деталі

Відповідні закони вже опубліковані на сайті федерального порталу правової інформації рф.

Контекст

Через атаки українських безпілотників на об’єкти російської інфраструктури кремль змушений залучати додаткові війська для охорони критично важливих об’єктів всередині країни.

володимир путін ініціював законодавчі зміни, які дозволять викликати цивільних резервістів на "спеціальні призови" для захисту енергетичних підприємств, транспортних шляхів та промислових об’єктів.

Відповідний проект закону був поданий до державної думи рф нещодавно і передбачає, що резервісти, які підписали контракти на проходження регулярних навчань у мирний час, зможуть бути тимчасово залучені до охорони об’єктів без відправки на фронт або за кордон.

Нагадаємо

У росії ухвалили закон, який дозволяє проводити призов до війська впродовж усього року - з 1 січня по 31 грудня. Це стосується і жителів тимчасово окупованих територій України: їх можуть призвати до російських окупаційних військ в будь-який момент.