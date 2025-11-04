путин подписал законы о круглогодичном призыве и привлечении резервистов к защите объектов

российский диктатор владимир путин подписал закон об отправке резервистов на защиту критически важных объектов, а также подписал закон о круглогодичном призыве в армию. Об этом сообщили российские "СМИ", передает УНН.

Подробности

Соответствующие законы уже опубликованы на сайте федерального портала правовой информации рф.

Контекст

Из-за атак украинских беспилотников на объекты российской инфраструктуры кремль вынужден привлекать дополнительные войска для охраны критически важных объектов внутри страны.

владимир путин инициировал законодательные изменения, которые позволят вызывать гражданских резервистов на "специальные призывы" для защиты энергетических предприятий, транспортных путей и промышленных объектов.

Соответствующий проект закона был подан в государственную думу рф недавно и предусматривает, что резервисты, подписавшие контракты на прохождение регулярных учений в мирное время, смогут быть временно привлечены к охране объектов без отправки на фронт или за границу.

Напомним

В россии приняли закон, который позволяет проводить призыв в армию в течение всего года - с 1 января по 31 декабря. Это касается и жителей временно оккупированных территорий Украины: их могут призвать в российские оккупационные войска в любой момент.