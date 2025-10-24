путін мобілізує резервістів для захисту рф від українських безпілотників – Вloomberg

$41.900.14
48.550.18
ukenru
17:15 • 5418 перегляди
Завтра Україну чекає ще один день із графіками відключень: скільки черг буде без "світла"Video
16:33 • 7394 перегляди
Британія надасть Україні 5 тисяч нових ракет, посилюючи підтримку перед зимою - прем’єр Стармер
15:19 • 12155 перегляди
Голова ВР заявив, що проєкт нового правопису української мови розглянуть до кінця року
Ексклюзив
14:29 • 17515 перегляди
російські модернізовані КАБи: оновлені бомби із реактивним двигуном поки не дістають до Києва, але загроза зростає – військовий експерт
12:52 • 16856 перегляди
Найнижчий рівень вакцинації з 2017 року: ВООЗ попереджає про небезпеку поліомієліту в Європі та Азії
Ексклюзив
12:47 • 32725 перегляди
Можуть сідати на автобани та нести ракету Meteor: авіаексперт пояснив особливість літаків Gripen
24 жовтня, 12:17 • 23560 перегляди
Втрати КНДР у війні проти України: розвідка Британії озвучила цифруPhoto
24 жовтня, 12:13 • 19262 перегляди
Україну в суботу накриють дощі та грози: оголошено I рівень небезпеки
24 жовтня, 07:57 • 27419 перегляди
Графіки відключень охопили 12 областей, рф атакувала енергетику в трьох регіонах
Ексклюзив
24 жовтня, 06:00 • 70599 перегляди
Скандал у США через матча-лате: чи справді популярний напій провокує анемію
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+14°
5м/с
84%
737мм
Популярнi новини
Білий дім додав скандал з Клінтоном та виявлення кокаїну до хронології на сайтіPhoto24 жовтня, 09:50 • 24892 перегляди
Колумбійські найманці в армії рф отримали наказ розстрілювати жінок та дітей: перехоплення ГУРVideo24 жовтня, 09:56 • 37428 перегляди
Ворог вперше застосував КАБи по мирній Одещині - ОВА24 жовтня, 11:04 • 13026 перегляди
Топ неймовірно смачних рецептів для затишного осіннього обідуPhoto24 жовтня, 11:32 • 28109 перегляди
Як любов до "руського міра" обʼєднала нардепа-хабарника Одарченка і кандидата на посаду ректора Державного біотехнологічного університетуPhoto24 жовтня, 11:40 • 27264 перегляди
Публікації
Юристи помітили порушення підслідності у "справі адвокатів", яких прослуховувало НАБУ 16:47 • 6654 перегляди
Можуть сідати на автобани та нести ракету Meteor: авіаексперт пояснив особливість літаків Gripen
Ексклюзив
12:47 • 32732 перегляди
Як любов до "руського міра" обʼєднала нардепа-хабарника Одарченка і кандидата на посаду ректора Державного біотехнологічного університетуPhoto24 жовтня, 11:40 • 27470 перегляди
Топ неймовірно смачних рецептів для затишного осіннього обідуPhoto24 жовтня, 11:32 • 28308 перегляди
Скандал у США через матча-лате: чи справді популярний напій провокує анемію
Ексклюзив
24 жовтня, 06:00 • 70604 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кір Стармер
Марк Рютте
Віктор Орбан
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Франція
Китай
Реклама
УНН Lite
Спадкоємці Астрід Ліндгрен судяться з хорватським виробником напоїв "Pipi" 14:55 • 7074 перегляди
Король Норвегії Гаральд пожартував про скандальний фільм Netflix за участі його дочки: "Може, зробимо продовження"12:41 • 11389 перегляди
Білий дім додав скандал з Клінтоном та виявлення кокаїну до хронології на сайтіPhoto24 жовтня, 09:50 • 25031 перегляди
У Кім Кардаш'ян діагностували аневризму головного мозкуPhoto24 жовтня, 07:30 • 50086 перегляди
"Не розганяйте зраду, де її нема": Анна Трінчер потрапила у скандал через російськомовну книгуPhotoVideo23 жовтня, 15:24 • 33404 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Starlink
Золото
Джеймс Вебб (телескоп)

путін мобілізує резервістів для захисту рф від українських безпілотників – Вloomberg

Київ • УНН

 • 1254 перегляди

За матеріалами ЗМІ, путін планує мобілізувати резервістів для охорони стратегічних об'єктів інфраструктури у росії, яким загрожують атаки українських безпілотників.

путін мобілізує резервістів для захисту рф від українських безпілотників – Вloomberg

Зростання атак українських безпілотників на російську інфраструктуру змушує кремль залучати додаткові війська для охорони критично важливих об’єктів всередині країни. Про це йдеться у матеріалі Вloomberg, пише УНН.

Деталі

Диктатор росії володимир путін ініціював законодавчі зміни, які дозволять викликати цивільних резервістів на "спеціальні призови" для захисту енергетичних підприємств, транспортних шляхів та промислових об’єктів. Проєкт закону був поданий до Держдуми у четвер і передбачає, що резервісти, які підписали контракти на проходження регулярних навчань у мирний час, зможуть бути тимчасово залучені без відправки на фронт або за кордон.

За словами заступника начальника Головного організаційно-мобілізаційного управління Генштабу рф володимира цимлянського, резервісти не підлягатимуть традиційному призову на військову службу та не будуть направлені до зони бойових дій. Водночас цей крок дозволить російській армії звільнити більше регулярних військ для відправки в Україну, де москва стикається з високими втратами та зростаючими проблемами з людськими ресурсами.

росія використовує нелегальну міграцію як інструмент гібридної війни проти Європи22.10.25, 01:13 • 5200 переглядiв

З початку серпня Україна здійснила понад 30 атак на російські нафтопереробні заводи та об’єкти, пов’язані з оборонним виробництвом, підриваючи спроможність кремля вести війну. Це змушує москву шукати способи підсилити охорону власної території без оголошення загального призову. Поки що кількість резервістів, яких може торкнутися новий указ, залишається невідомою, хоча перший заступник голови комітету з питань оборони держдуми олексій журавльов припустив, що мова може йти про до 2 мільйонів осіб.

Попередні спроби масового призову у вересні 2022 року, коли кремль мобілізував 300 000 резервістів, викликали масовий відтік населення та громадське невдоволення. Нині російська влада сподівається уникнути подібного ефекту, пропонуючи високі бонуси та зарплати для контрактників, замість примусової мобілізації.

Фінансові стимули не працюють: росія не може компенсувати втрати на війні проти України - ISW13.10.25, 05:25 • 26957 переглядiв

Степан Гафтко

Новини Світу
Енергетика
Мобілізація
Війна в Україні
Електроенергія
Володимир Путін
Bloomberg
Україна