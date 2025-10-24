путін мобілізує резервістів для захисту рф від українських безпілотників – Вloomberg
Київ • УНН
За матеріалами ЗМІ, путін планує мобілізувати резервістів для охорони стратегічних об'єктів інфраструктури у росії, яким загрожують атаки українських безпілотників.
Зростання атак українських безпілотників на російську інфраструктуру змушує кремль залучати додаткові війська для охорони критично важливих об’єктів всередині країни. Про це йдеться у матеріалі Вloomberg, пише УНН.
Деталі
Диктатор росії володимир путін ініціював законодавчі зміни, які дозволять викликати цивільних резервістів на "спеціальні призови" для захисту енергетичних підприємств, транспортних шляхів та промислових об’єктів. Проєкт закону був поданий до Держдуми у четвер і передбачає, що резервісти, які підписали контракти на проходження регулярних навчань у мирний час, зможуть бути тимчасово залучені без відправки на фронт або за кордон.
За словами заступника начальника Головного організаційно-мобілізаційного управління Генштабу рф володимира цимлянського, резервісти не підлягатимуть традиційному призову на військову службу та не будуть направлені до зони бойових дій. Водночас цей крок дозволить російській армії звільнити більше регулярних військ для відправки в Україну, де москва стикається з високими втратами та зростаючими проблемами з людськими ресурсами.
росія використовує нелегальну міграцію як інструмент гібридної війни проти Європи22.10.25, 01:13 • 5200 переглядiв
З початку серпня Україна здійснила понад 30 атак на російські нафтопереробні заводи та об’єкти, пов’язані з оборонним виробництвом, підриваючи спроможність кремля вести війну. Це змушує москву шукати способи підсилити охорону власної території без оголошення загального призову. Поки що кількість резервістів, яких може торкнутися новий указ, залишається невідомою, хоча перший заступник голови комітету з питань оборони держдуми олексій журавльов припустив, що мова може йти про до 2 мільйонів осіб.
Попередні спроби масового призову у вересні 2022 року, коли кремль мобілізував 300 000 резервістів, викликали масовий відтік населення та громадське невдоволення. Нині російська влада сподівається уникнути подібного ефекту, пропонуючи високі бонуси та зарплати для контрактників, замість примусової мобілізації.
Фінансові стимули не працюють: росія не може компенсувати втрати на війні проти України - ISW13.10.25, 05:25 • 26957 переглядiв