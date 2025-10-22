росія використовує нелегальну міграцію як інструмент гібридної війни проти Європи
Київ • УНН
Міністр внутрішніх справ Болгарії Даніель Мітов заявив, що російські агенти допомагають контрабандистам заповнювати Європу нелегальними мігрантами. Міністерка закордонних справ Великої Британії Іветт Купер підтвердила, що ворожі держави стимулюють нелегальну міграцію для дестабілізації Європи.
Деталі
За словами міністра, авторитарний режим путіна та ультраліві угруповання співпрацюють із контрабандистами, а російські агенти навіть консультують мігрантів, як уникати депортації.
Міністерка закордонних справ Великої Британії Іветт Купер також підтвердила: нелегальну міграцію стимулюють не лише злочинні групи, а й ворожі держави, які прагнуть дестабілізувати Європу
"Ця ситуація вкотре демонструє, що загроза для Європи з боку росії - багаторівнева. кремль використовує будь-які інструменти для дестабілізації. З подачі росії нелегальна міграція стала для Європи не просто гуманітарною проблемою - тепер це ще й питання безпеки", - додали в ЦПД.
Нагадаємо
Кількість охочих переїхати до рф за програмою добровільного переселення скоротилася втричі до 12,5 тис. осіб у 2025 році, що є найнижчим показником за 14 років. Головною причиною падіння інтересу є страх перед примусовою мобілізацією та погіршення умов життя.
