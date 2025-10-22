$41.760.03
Трамп про можливу зустріч з путіним: Я не хочу, щоб зустріч була марною, ми ще не прийняли рішенняVideo
19:58 • 12494 перегляди
Генштаб ЗСУ підтвердив ураження брянського хімічного заводу ракетами Storm Shadow на території рф
19:07 • 13999 перегляди
Зустріч Дональда Трампа з путіним в Угорщині скасована - ЗМІ
17:01 • 18478 перегляди
Європа та Україна готують план з 12 пунктів щодо завершення війни – Bloomberg
21 жовтня, 14:07 • 27018 перегляди
“Контракт 18-24" розширили: тепер служити можна у будь-якій бригаді Сил оборони
21 жовтня, 13:53 • 39664 перегляди
Новим ректором Державного біотехнологічного університету може стати прихильник “харківської весни” з проросійськими настроямиPhoto
21 жовтня, 12:57 • 23404 перегляди
Діставайте шарфи та пуховики: на сході України очікуються заморозки
21 жовтня, 11:39 • 22803 перегляди
Плюс 325 млрд гривень на фінансування сектору безпеки і оборони: Рада ухвалила зміни до бюджету
21 жовтня, 10:33 • 23831 перегляди
Рада призначила Бережну очільницею Мінкульту
21 жовтня, 10:26 • 22916 перегляди
Прокуратура проситиме для ексдиректора "Молодого театру" Білоуса арешт без застави
росія використовує нелегальну міграцію як інструмент гібридної війни проти Європи

Київ • УНН

 • 674 перегляди

Міністр внутрішніх справ Болгарії Даніель Мітов заявив, що російські агенти допомагають контрабандистам заповнювати Європу нелегальними мігрантами. Міністерка закордонних справ Великої Британії Іветт Купер підтвердила, що ворожі держави стимулюють нелегальну міграцію для дестабілізації Європи.

росія використовує нелегальну міграцію як інструмент гібридної війни проти Європи

російські агенти допомагають контрабандистам заповнювати Європу й Велику Британію нелегальними мігрантами. Про це заявив Міністр внутрішніх справ Болгарії Даніель Мітов напередодні саміту в Лондоні, присвяченого боротьбі з нелегальною імміграцією через Західні Балкани, передає УНН з посиланням на Центр протидії дезінформації (ЦПД).

Деталі

За словами міністра, авторитарний режим путіна та ультраліві угруповання співпрацюють із контрабандистами, а російські агенти навіть консультують мігрантів, як уникати депортації. 

Міністерка закордонних справ Великої Британії Іветт Купер також підтвердила: нелегальну міграцію стимулюють не лише злочинні групи, а й ворожі держави, які прагнуть дестабілізувати Європу 

- йдеться у дописі.

"Ця ситуація вкотре демонструє, що загроза для Європи з боку росії - багаторівнева. кремль використовує будь-які інструменти для дестабілізації. З подачі росії нелегальна міграція стала для Європи не просто гуманітарною проблемою - тепер це ще й питання безпеки", - додали в ЦПД.

Нагадаємо

Кількість охочих переїхати до рф за програмою добровільного переселення скоротилася втричі до 12,5 тис. осіб у 2025 році, що є найнижчим показником за 14 років. Головною причиною падіння інтересу є страх перед примусовою мобілізацією та погіршення умов життя.

ФБР фіксує сплеск російської агентурної активності у США17.10.25, 22:28 • 3261 перегляд

Віта Зеленецька

