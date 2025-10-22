росія використовує нелегальну міграцію як інструмент гібридної війни проти Європи

російські агенти допомагають контрабандистам заповнювати Європу й Велику Британію нелегальними мігрантами. Про це заявив Міністр внутрішніх справ Болгарії Даніель Мітов напередодні саміту в Лондоні, присвяченого боротьбі з нелегальною імміграцією через Західні Балкани, передає УНН з посиланням на Центр протидії дезінформації (ЦПД).

Деталі

За словами міністра, авторитарний режим путіна та ультраліві угруповання співпрацюють із контрабандистами, а російські агенти навіть консультують мігрантів, як уникати депортації.

Міністерка закордонних справ Великої Британії Іветт Купер також підтвердила: нелегальну міграцію стимулюють не лише злочинні групи, а й ворожі держави, які прагнуть дестабілізувати Європу - йдеться у дописі.

"Ця ситуація вкотре демонструє, що загроза для Європи з боку росії - багаторівнева. кремль використовує будь-які інструменти для дестабілізації. З подачі росії нелегальна міграція стала для Європи не просто гуманітарною проблемою - тепер це ще й питання безпеки", - додали в ЦПД.

Нагадаємо

Кількість охочих переїхати до рф за програмою добровільного переселення скоротилася втричі до 12,5 тис. осіб у 2025 році, що є найнижчим показником за 14 років. Головною причиною падіння інтересу є страх перед примусовою мобілізацією та погіршення умов життя.

