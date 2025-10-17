ФБР фіксує сплеск російської агентурної активності у США
Кількість розслідувань у США щодо осіб, які працювали в інтересах росії, збільшилася на 33%. Мішенями стають державні установи, оборонні компанії та об’єкти критичної інфраструктури.
Деталі
За даними американських правоохоронців, кількість справ проти осіб, що діяли в інтересах рф, зросла на 33%.
Це сигнал не лише про пожвавлення шпигунської активності москви, а й про системну загрозу національній безпеці США, бо мішенями стають урядові інституції, оборонні підрядники та критична інфраструктура
Зазначається, що російські структури комбінують класичну агентуру з кібератаками та операціями впливу, створюючи небезпечний перетин шпигунства, саботажу й дезінформації.
Кожен витік даних або злам підриває обороноздатність і довіру до інституцій, а паралельні "меседжеві кампанії" закріплюють потрібні кремлю наративи всередині США. Стратегічна мета кремля - розпорошити ресурси США й нав’язати режим постійного реагування. Під прикриттям дипломатії, бізнесу та мережі підставних медіа, рф намагається розхитати внутрішню стабільність
За даними ЦПД, у відповідь США змушені посилювати координацію між ФБР, АНБ і Пентагоном, адже шпигунська активність москви дедалі частіше перетинає межі між розвідкою, економічним тиском і політичною дестабілізацією.
Уряди країн ЄС домовилися обмежити поїздки російських дипломатів усередині блоку у відповідь на сплеск диверсій, часто очолюваних шпигунами під дипломатичним прикриттям.
