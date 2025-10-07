$41.230.05
48.380.12
ukenru
Ексклюзив
6 жовтня, 12:45 • 21747 перегляди
Чи чекати долар по 50? Економіст спрогнозував, скільки коштуватиме долар у 2026 році
6 жовтня, 10:30 • 51606 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу вибухівки у рф, нафтового терміналу і складу боєприпасів у Криму
6 жовтня, 10:10 • 43114 перегляди
В Україні планують до кінця року запустити в роботу платформи щодо експорту української зброї
6 жовтня, 06:51 • 45747 перегляди
Нові правила в'їзду до ЄС з 12 жовтня: роз'яснення від Держприкордонслужби
6 жовтня, 06:06 • 81245 перегляди
Нобелівський тиждень 2025: дати та розклад присудження премійPhoto
6 жовтня, 06:00 • 33558 перегляди
Повня 7 жовтня: астролог Базиленко пояснила, як вона вплине на Україну
5 жовтня, 15:08 • 40100 перегляди
Ігнат пояснив, які фактори впливають на важкість збиття дронів та ракет
5 жовтня, 07:57 • 66418 перегляди
Зеленський про нічну атаку: понад 50 ракет і близько 500 дронів рф запустила по Україні Photo
4 жовтня, 23:20 • 77787 перегляди
На виборах у Чехії перемогла партія з антиукраїнськими поглядами: Андрей Бабіш формуватиме уряд
4 жовтня, 08:29 • 92909 перегляди
Генштаб підтвердив ураження НПЗ у ленінградській області, ворожих корабля і техніки та командного пункту 8-ї армії рф
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Країни ЄС домовилися обмежити поїздки російських дипломатів на тлі сплеску потенційно шпигунських атак - FT

Київ • УНН

 • 1342 перегляди

Уряди країн ЄС домовилися обмежити поїздки російських дипломатів усередині блоку у відповідь на сплеск диверсій, часто очолюваних шпигунами під дипломатичним прикриттям. Це є частиною нового пакету санкцій, що розробляється Брюсселем, для якого потрібна одностайна підтримка.

Країни ЄС домовилися обмежити поїздки російських дипломатів на тлі сплеску потенційно шпигунських атак - FT

Уряди країн ЄС домовилися обмежити поїздки російських дипломатів усередині блоку у відповідь на сплеск спроб диверсій, які, за даними розвідувальних служб, часто очолюються шпигунами під дипломатичним прикриттям, повідомляє Financial Times, пише УНН.

Деталі

"Спонсоровані москвою агенти розвідки звинувачуються в ескалації провокацій проти держав НАТО - від підпалів та кібератак до диверсій на інфраструктурі та вторгнення з використанням безпілотників - у межах того, що служби безпеки ЄС називають скоординованою кампанією дестабілізації європейських союзників Києва", - ідеться у публікації.

Пропоновані правила, як повідомляється, зобов'яжуть російських дипломатів, які працюють у столицях ЄС, інформувати уряди інших країн про свої плани поїздок, перш ніж перетинати кордон країни перебування.

Ця ініціатива, яку просуває Чеська Республіка, є частиною нового пакету санкцій, що розробляється Брюсселем у відповідь на повномасштабне вторгнення рф в Україну. Для вжиття пакета заходів потрібна одностайна підтримка.

"Угорщина, остання країна, яка виступила проти цього заходу, зняла вето, повідомили два джерела", поінформовані про переговори.

Проте, як зазначається, ухвалення рішення може бути відкладено через суперечку з приводу заявки Австрії на включення ще одного заходу, який би зняв санкції з активів, пов'язаних з російським олігархом Олегом Дерипаскою, щоб компенсувати банку Raiffeisen збитки, які йому довелося зазнати в росії.

ЄС планує передати Raiffeisen активи, пов'язані з російським олігархом Дерипаскою - Financial Times03.10.25, 09:22 • 3015 переглядiв

Посли щонайменше десятка інших країн блоку заявили минулого тижня, що не можуть підтримати пакет заходів, якщо пропозиція Австрії буде включена, повідомили офіційні особи. Подальші переговори відбудуться у середу, пише видання.

Розвідувальні служби ЄС повідомляють, що російські шпигуни, видаючи себе за дипломатів, часто керують активами чи операціями за межами країн перебування, щоб краще вислизнути від контррозвідувального стеження.

"Вони відряджені в одне місце, але працюють в іншому, - заявив високопоставлений дипломат ЄС, посилаючись на розвідувальні звіти. - Розвідувальні служби приймаючої країни знають, чим вони займаються, але якщо вони перетинають кордон, цій країні стає складніше стежити за ними".

Чеський уряд лобіює запровадження обмежень із травня минулого року. Прага заборонила в'їзд низці російських дипломатів, підозрюваних у сприянні розвідувальній діяльності. Однак сотні людей все ще акредитовані в сусідній Австрії, а звідти вони можуть легально перетинати кордон з Чеською Республікою.

Чехія заборонила в’їзд російським дипломатам, які не мають акредитації30.09.25, 15:33 • 2793 перегляди

Міністр закордонних справ Чехії Ян Липавський заявив, що обмеження потрібні для відновлення взаємності.

"Не існує "Шенгену для росії", тому немає сенсу, щоб російський дипломат, акредитований в Іспанії, міг приїжджати до Праги, коли йому заманеться, - заявив він FT. - Ми повинні суворо дотримуватися принципу взаємності при видачі короткострокових дипломатичних віз відповідно до Віденської конвенції".

Доповнення

У 2014 році Чехія постраждала від однієї з найбільших диверсій росії на території ЄС, коли внаслідок вибухів на складі боєприпасів у Врбетицях загинуло двоє людей. Прага приписала напад агентам російського ГРУ.

Поліція Чехії: за вибухами на складі боєприпасів у Врбетіце 2014 року стояло російське ГРУ. Справу відкладено29.04.24, 14:27 • 22938 переглядiв

Юлія Шрамко

