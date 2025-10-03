ЄС планує передати Raiffeisen активи, пов'язані з російським олігархом Дерипаскою - Financial Times

ЄС готується зняти санкції з активів, пов’язаних із російським олігархом Олегом Дерипаскою, щоб компенсувати збитки австрійському банку Raiffeisen Bank International, який був змушений виплатити компенсацію в росії. Про це повідомляє Financial Times посилаючись на обізнані джерела, пише УНН.

Деталі

Згідно з останнім проєктом санкційного пакету ЄС щодо росії, положення передбачають розмороження акцій австрійської будівельної компанії Strabag на суму близько 2 мільярдів євро, які раніше частково належали Дерипасці.

Ці активи перейдуть у власність Raiffeisen і стануть компенсацією за штраф у розмірі 2 мільярдів євро, який банк був змушений сплатити після рішення російського суду на користь компанії, пов’язаної з Дерипаскою, заявили посадовці.

Санкції були запроваджені через те, що Дерипаску підозрювали в наданні матеріальної підтримки "військово-промисловому комплексу росії" під час повномасштабного вторгнення в Україну.

Однак деякі європейські чиновники занепокоєні тим, що цей крок може легітимізувати спроби олігархів обійти санкції ЄС проти росії та зміцнити авторитет російських судів, які у відповідь на санкції наказують конфісковувати західні активи.

За данними джерел, очікується, що посли кількох країн-членів ЄС висловлять заперечення проти цієї ініціативи — вона була запропонована Австрією — під час зустрічі в п’ятницю, де обговорюватимуть новий санкційний пакет.

Доповнення

Raiffeisen — це західний банк із найбільшою присутністю в Росії після повномасштабного вторгнення президента Володимира Путіна у 2022 році. Проте банк зазнає тиску з боку регуляторів і урядів інших країн із вимогою вийти з російського ринку, як це зробили багато інших західних компаній.

Raiffeisen намагається згорнути свою діяльність у росії. Але, за словами обізнаних осіб, російські регулятори не хочуть дозволити банку піти, оскільки він залишається одним із небагатьох каналів доступу країни до міжнародної міжбанківської платіжної системи SWIFT.

Можливий продаж міг би призвести до запровадження західних санкцій проти банку та його власників, фактично відрізавши його від глобальних фінансових ринків - підкреслює видання.

Раніше Raiffeisen і Дерипаска намагалися, але безуспішно, реалізувати складну схему обміну активами, щоб розморозити 24% акцій Strabag, які належали Дерипасці через його компанію Rasperia.

Ця угода зрештою зірвалася через побоювання, що вона обійде санкції ЄС. Згодом ЄС і США ввели санкції проти іншого олігарха — Дмитра Бєлоглазова — та кількох пов’язаних з ним структур. Дерипаска продав Rasperia, включно з замороженими акціями Strabag, Бєлоглазову.

Після цього компанія Rasperia подала на Raiffeisen до суду в росії, де австрійський банк був змушений виплатити 2 мільярди євро компенсації. Суд також постановив передати акції Strabag у власність Raiffeisen.

У січні Raiffeisen заявив, що це рішення "не має обов’язкової сили в Австрії, а отже, передача акцій не може бути здійснена". Також було зазначено, що "акції STRABAG SE, що належать Rasperia, підпадають під замороження активів згідно з санкціями ЄС, що наразі також унеможливлює їх передачу".

Нова пропозиція, яку наразі обговорюють у Брюсселі, дозволить Raiffeisen отримати у власність санкціоновані акції — фактично визнаючи рішення російського суду.

Посадовці попереджають, що це створить прецедент, коли російські суди можуть відсуджувати заморожені активи, і це заохотить інших олігархів діяти подібним чином.

Це може стати зручним прецедентом для російських структур, щоб опосередковано повернути заморожені кошти шляхом конфіскації активів дочірніх компаній ЄС, які досі працюють у росії - повідомило джерело.

Інше джерело додало, що це рішення "покриє ризики Raiffeisen", який самостійно вирішив залишитися в росії.

Прихильники цього заходу вважають, що він не дозволить санкціонованій структурі отримати гроші двічі — спочатку у вигляді компенсації за рішенням суду, а потім ще раз, коли санкції буде знято.

Raiffeisen відмовився коментувати ситуацію. Міністерство закордонних справ Австрії не відповіло на запит. Представники Дерипаски та Rasperia також не надали коментарів.

