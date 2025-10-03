$41.220.08
ЕС планирует передать Raiffeisen активы, связанные с российским олигархом Дерипаской - Financial Times

Киев • УНН

 • 506 просмотра

ЕС планирует разморозить акции Strabag на сумму 2 миллиарда евро, связанные с Дерипаской, для компенсации Raiffeisen Bank International. Это решение вызвано штрафом, который банк был вынужден уплатить в россии.

ЕС планирует передать Raiffeisen активы, связанные с российским олигархом Дерипаской - Financial Times

ЕС готовится снять санкции с активов, связанных с российским олигархом Олегом Дерипаской, чтобы компенсировать убытки австрийскому банку Raiffeisen Bank International, который был вынужден выплатить компенсацию в россии. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на осведомленные источники, пишет УНН.

Детали

Согласно последнему проекту санкционного пакета ЕС в отношении России, положения предусматривают размораживание акций австрийской строительной компании Strabag на сумму около 2 миллиардов евро, которые ранее частично принадлежали Дерипаске.

Эти активы перейдут в собственность Raiffeisen и станут компенсацией за штраф в размере 2 миллиардов евро, который банк был вынужден уплатить после решения российского суда в пользу компании, связанной с Дерипаской, заявили чиновники.

Санкции были введены из-за того, что Дерипаску подозревали в оказании материальной поддержки "военно-промышленному комплексу России" во время полномасштабного вторжения в Украину.

Однако некоторые европейские чиновники обеспокоены тем, что этот шаг может легитимизировать попытки олигархов обойти санкции ЕС против России и укрепить авторитет российских судов, которые в ответ на санкции приказывают конфисковывать западные активы.

По данным источников, ожидается, что послы нескольких стран-членов ЕС выразят возражения против этой инициативы — она была предложена Австрией — во время встречи в пятницу, где будут обсуждать новый санкционный пакет.

Дополнение

Raiffeisen — это западный банк с наибольшим присутствием в России после полномасштабного вторжения президента Владимира Путина в 2022 году. Однако банк испытывает давление со стороны регуляторов и правительств других стран с требованием выйти с российского рынка, как это сделали многие другие западные компании.

Raiffeisen пытается свернуть свою деятельность в России. Но, по словам осведомленных лиц, российские регуляторы не хотят позволить банку уйти, поскольку он остается одним из немногих каналов доступа страны к международной межбанковской платежной системе SWIFT.

Возможная продажа могла бы привести к введению западных санкций против банка и его владельцев, фактически отрезав его от глобальных финансовых рынков

- подчеркивает издание.

Ранее Raiffeisen и Дерипаска пытались, но безуспешно, реализовать сложную схему обмена активами, чтобы разморозить 24% акций Strabag, которые принадлежали Дерипаске через его компанию Rasperia.

Эта сделка в конечном итоге сорвалась из-за опасений, что она обойдет санкции ЕС. Впоследствии ЕС и США ввели санкции против другого олигарха — Дмитрия Белоглазова — и нескольких связанных с ним структур. Дерипаска продал Rasperia, включая замороженные акции Strabag, Белоглазову.

После этого компания Rasperia подала на Raiffeisen в суд в России, где австрийский банк был вынужден выплатить 2 миллиарда евро компенсации. Суд также постановил передать акции Strabag в собственность Raiffeisen.

Суд национализировал активы российского олигарха Дерипаски на более 2 млрд гривен07.04.25, 17:17 • 10470 просмотров

В январе Raiffeisen заявил, что это решение "не имеет обязательной силы в Австрии, а следовательно, передача акций не может быть осуществлена". Также было отмечено, что "акции STRABAG SE, принадлежащие Rasperia, подпадают под замораживание активов согласно санкциям ЕС, что в настоящее время также делает невозможным их передачу".

Новое предложение, которое сейчас обсуждают в Брюсселе, позволит Raiffeisen получить в собственность санкционированные акции — фактически признавая решение российского суда.

Чиновники предупреждают, что это создаст прецедент, когда российские суды могут отсуживать замороженные активы, и это поощрит других олигархов действовать подобным образом.

Это может стать удобным прецедентом для российских структур, чтобы опосредованно вернуть замороженные средства путем конфискации активов дочерних компаний ЕС, которые до сих пор работают в России

- сообщил источник.

Другой источник добавил, что это решение "покроет риски Raiffeisen", который самостоятельно решил остаться в России.

Сторонники этой меры считают, что она не позволит санкционированной структуре получить деньги дважды — сначала в виде компенсации по решению суда, а затем еще раз, когда санкции будут сняты.

Raiffeisen отказался комментировать ситуацию. Министерство иностранных дел Австрии не ответило на запрос. Представители Дерипаски и Rasperia также не предоставили комментариев.

Raiffeisen снова не смог продать свой российский банк - Reuters01.10.25, 13:08 • 5544 просмотра

Ольга Розгон

