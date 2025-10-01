Raiffeisen снова не смог продать свой российский банк - Reuters

Raiffeisen Bank International потерпел неудачу в очередной попытке продать долю в своем российском бизнесе. москва стремится сохранить ключевой финансовый мост с Западом. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, пишет УНН.

Отмечается, что банк "Райффайзен" в россии - крупнейший кредитор в стране, на которого не распространяются санкции, и это делает его критически важным для торговых платежей, прежде всего за экспорт газа в Европу.

Как сообщают источники, российские чиновники частично выступали против продажи из-за опасений, что приобретение российской компанией доли может привести к санкциям Запада против банка.

Raiffeisen Bank стремился продать долю в своем российском подразделении местному покупателю в надежде, что Кремль снимет блокировку с миллиардов прибыли от бизнеса. Также на него давят США и Европейский Союз из-за войны рф в Украине.

Представитель Raiffeisen заявил, что банк сокращает бизнес в россии и что любая продажа его бизнеса требует одобрения москвы.

"Raiffeisen Bank International ведет переговоры о продаже своей российской дочерней компании", – сказал представитель, добавив, что банк не может назвать сроки, "поскольку требуются многочисленные регуляторные разрешения, в том числе, и от российских властей".

В издании отметили, что генеральный директор банка Йоханн Штробль в прошлом несколько раз пытался продать долю в российском бизнесе. Последние попытки продажи потерпели неудачу из-за роста напряженности между москвой и Западом, ведь европейские лидеры активизировали подготовку к использованию десятков миллиардов евро замороженных российских активов для поддержки Украины.

Сейчас Raiffeisen продолжает быть важным банком для россии с точки зрения газа и других платежей даже несмотря на сокращение активности. Сопротивление России продаже акций объясняется желанием сохранить остатки экономических связей с Европой, которая до сих пор покупает российскую нефть и газ на миллиарды евро, хотя и гораздо меньше, чем до войны