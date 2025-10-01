$41.140.18
Raiffeisen знову не зміг продати свій російський банк - Reuters

Київ • УНН

 • 1110 перегляди

Raiffeisen Bank International не зміг продати частку у своєму російському бізнесі, оскільки москва прагне зберегти фінансовий міст із Заходом. російські чиновники побоюються західних санкцій проти банку у разі продажу.

Raiffeisen знову не зміг продати свій російський банк - Reuters

Raiffeisen Bank International зазнав невдачі у черговій спробі продати частку у своєму російському бізнесі. москва прагне зберегти ключовий фінансовий міст із Заходом. Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела, знайомі з ситуацією, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що банк "Райффайзен" у росії - найбільший кредитор у країні, на якого не поширюються санкції, і це робить його критично важливим для торговельних платежів, насамперед за експорт газу до Європи.

Як повідомляють джерела, російські чиновники частково виступали проти продажу через побоювання, що придбання російською компанією частки може призвести до санкцій Заходу проти банку.

Raiffeisen Bank прагнув продати частку у своєму російському підрозділі місцевому покупцю в надії, що Кремль зніме блокування з мільярдів прибутку від бізнесу. Також на нього тиснуть США та Європейський Союз через війну рф в Україні.

Речник Raiffeisen заявив, що банк скорочує бізнес у росії та що будь-який продаж його бізнесу вимагає схвалення москви.

"Raiffeisen Bank International веде переговори щодо продажу своєї російської дочірньої компанії", – сказав речник, додавши, що банк не може назвати терміни, "оскільки потрібні численні регуляторні дозволи, в тому числі, й від російської влади".

У виданні зазначили, що генеральний директор банку Йоганн Штробль у минулому кілька разів намагався продати частку в російському бізнесі. Останні спроби продажу зазнали невдачі через зростання напруженості між москвою та Заходом, адже європейські лідери активізували підготовку до використання десятків мільярдів євро заморожених російських активів для підтримки України.

Наразі Raiffeisen продовжує бути важливим банком для росії з точки зору газу та інших платежів навіть попри скорочення активності. Опір росії продажу акцій пояснюється бажанням зберегти залишки економічних зв'язків з Європою, яка досі купує російську нафту та газ на мільярди євро, хоча й набагато менше, ніж до війни

- пише видання.

Джерело, обізнане з роботою Raiffeisen у росії, повідомило, що влада країни хоче зберегти її як шлюз для грошових переказів з Європою, і що банк має намір продовжувати там працювати. За його словами, попри обмеження банком вихідних платежів у євро, невеликій кількості великих російських компаній дозволили здійснювати платежі за кордон.

Нагадаємо

Як раніше писав УНН австрійський Raiffeisen Bank перевів до росії 9 млрд євро у січні-лютому 2022 року. Кошти були надані у вигляді євро, доларів і швейцарських франків, ймовірно, для підтримки російської економіки.

Ольга Розгон

