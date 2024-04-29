Поліція Чехії: за вибухами на складі боєприпасів у Врбетіце 2014 року стояло російське ГРУ. Справу відкладено

Розслідування чеської поліції підтвердило, що за вибухами на військових складах у Врбетіце у 2014 році стоять російська військова розвідка ГРУ та агенти, ті самі, що й ті, хто стояв за замахом у Солсбері у Великій Британії, але справу відклали, оскільки підозрюваних не можна притягти до відповідальності, перебуваючи на території росії, повідомило в понеділок Radio Prague International, пише УНН.

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"Поліція Чехії завершила розслідування вибухів військових складів у селищі Врбетіце, що сталися 2014 року. Криміналісти підтвердили, що подія, внаслідок якої загинуло двоє людей і було завдано багатомільярдних збитків, не була випадковістю. Слідчі довели, що організатором вибухів складів на чеській території є військова розвідка ГРУ рф та агенти, які також здійснили замах у Солсбері у Великій Британії", - ідеться в повідомленні.

Наразі, однак, констатує чеський Національний центр по боротьбі з організованою злочинністю (NCOZ), "справу відклали, оскільки не видається можливим продовження переслідування винних".

У своєму висновку NCOZ встановив, що російська військова розвідка була причетна до організації вибухів і загибелі чеських громадян, включно з тим фактом, що це була не єдина подібна акція, а частина реалізації програми довгострокової підривної діяльності російської військової розвідки на території Європейського Союзу та України - ідеться в пресрелізі криміналістів.

За підривом військових складів, констатують чеські слідчі, "стояла спеціальна група військової розвідки 29155, призначена для проведення диверсійних операцій за кордоном, підвідомча 161-му Центру підготовки фахівців спеціального призначення ГРУ". Як написано в повідомленні, "виконавцями вибуху були Анатолій Чепіга та Олександр Мішкін, які в минулому також у Солсбері у Великій Британії здійснили замах на Сергія Скрипаля та його доньку".

Як було з'ясовано раніше, "агенти ГРУ проникли на склади боєприпасів скориставшись підробленими паспортами, оформленими на інші імена".

Поліція Чехії, однак, як зазначено, не може висунути обвинувачення агентам ГРУ рф, оскільки вони перебувають на території російської федерації. Згадана країна, ідеться у пресрелізі, із чеськими правоохоронними органами не співпрацює і не видає підозрюваних для кримінального переслідування.

"Влада російської федерації відмовилася виконати вимоги Чеської Республіки про міжнародну правову допомогу на тій підставі, що обробка чеського запиту може завдати шкоди суверенітету, громадському порядку і важливим інтересам російської федерації, і що неможливо отримати необхідну інформацію, яку мають у своєму розпорядженні російські військові та розвідувальні служби", - заявили чеські поліцейські з приводу проведеного ними розслідування.

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